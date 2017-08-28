Урожай 2017: что не вымерзло и не сгорело?

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Урожай в этом году не будет рекордным, как в прошлом, но вполне на уровне высоких показателей последних лет.

За эти годы АПК превратился в ведущую экспортную отрасль Украины - он дает до 18% ВВП страны.

За первые шесть месяцев 2017 года аграрный экспорт составил более 42% от общего и принес Украине 8,7 млрд долларов. Это почти на 2 млрд больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом, по данным МинАПК, экспорт готовых продуктов вырос на треть.

Впрочем, львиную долю украинского аграрного экспорта все еще составляет сырье - в основном, зерновые. Их доля близка к 40%.

На втором месте - подсолнечное масло. По его производству и экспорту Украина занимает первое место в мире.

В производстве пшеницы, ячменя, кукурузы, сои Украина входит в первую десятку мировых производителей.

Главные импортеры украинской аграрной продукции Европа - 27,3%

Юго-Восточная Азия - 19,6%

Ближний Восток - 17,3%

Африка - 15,8%

Азия - 10,2%

СНГ - 9%

Зерновые - наше все?

В прошлом году украинский зерновой экспорт побил очередной рекорд в почти 44 млн тонн.

С начала нового маркетингового года (1 июля) Украина уже продала на внешние рынки 5 млн тонн зерна. Однако скорее всего, в этом году рекорда не будет, говорит эксперт аналитического центра "Агро Перспектива" Лариса Гук. При этом показатели экспорта будут довольно приличными.

"Учитывая то, что урожай будет немного меньше прошлогоднего, того уровня экспорта, возможно, мы тоже не будем иметь", - говорит эксперт, и добавляет, что надо также учитывать переходные остатки (нераспроданные запасы с прошлого года) по каждой отдельной культуре, и только тогда будет понятна полная картина.

В целом в прошлом году урожай зерновых в Украине составил 66 млн тонн. Урожай в этом году, несмотря на несколько пессимистические ожидания, будет не намного меньше, и точно превысит 60 млн тонн.

Правда, именно из-за лучшего, чем ожидалось, урожая цены на зерно снизились. Поэтому конечная выручка может быть меньше, говорит руководитель аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария Колесник.

"Конечно, для наших производителей это не является хорошей новостью, потому что выручка будет меньше. В то же время для потребителей это хорошая новость, потому что говорить о подорожании круп или хлеба, наверное, не стоит", - говорит Мария Колесник и напоминает, что еще в начале сезона существовали прогнозы о возможном росте цен даже до 20%.

"Минус" на "плюс"

Впрочем, чрезвычайная жара этим летом таки проявится. Но, как заявил первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк, снижение урожая будет "не критичным и не будет влиять на продовольственную безопасность".

Он также назвал и возможный положительный фактор - увеличение доли пшеницы твердых сортов, что может простимулировать экспорт муки.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Урожай яблок в этом году не слишком хорош, но "ситуация не критическая"

В прошлом году экспорт муки - почти 370 млн тонн - также установил рекорд за время независимости. В правительстве называли это одним из примеров роста экспорта готовой продукции.

По словам Марии Колесник, доля продовольственной пшеницы действительно должна быть выше. А ценовое "проседание" в зерновой группе позволит производителям муки закупить больше сырья по более низким ценам.

В то же время, Лариса Гук говорит, что в целом украинские производители уже научились достаточно хорошо просчитывать свои действия и прибыли.

"В Украине уже нет такого, что мы сеем, чтобы сеять. Любое хозяйство - большое или маленькое - уже научилось планировать, оценивать и смотреть, что происходит в мире", - говорит эксперт.

"Мы только что разговаривали с представителем одной аграрной компании, и он говорит, что всегда перед началом посевной производители смотрят, что происходит на другой стороне полушария. То есть, если Америка сеет кукурузу, то нам лучше сеять сою".

Овощи и фрукты: не так померзло, как сгорело

Ситуация с овощами и фруктами выглядит совсем не так хорошо, как с зерном. Их Украина до сих пор больше импортирует, чем экспортирует.

Беспокойства добавили и весенние заморозки, которые, по прогнозам некоторых экспертов, могли уничтожить значительную часть косточковых - черешни, вишни, абрикосов.

На самом деле, ситуация с фруктами и ягодами получилась довольно пестрой, и сильно различается по регионам. Что касается черешни, то пессимистические прогнозы практически не оправдались, а вот абрикосов этим летом действительно было мало, говорит Мария Колесник.

Впрочем, добавляет Лариса Гук, люди и рынок быстро переориентируются на другие товары. Например, если урожай абрикос был не очень хорошим, зато персиков было вдоволь - и отечественных, и импортных.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Подорожает ли "борщевой набор", станет более понятной к середине сентября

Меньше, чем в предыдущие годы, будет яблок - но и здесь ситуация не критична.

Однако, как говорит Мария Колесник, на самом деле больше вреда было не от весенних заморозков, а от летней жары.

"Очень высокая температура приводит к спекания плодов", - объясняет эксперт.

Будут ли какие-то изменения в стоимости "борщевого набора" прояснится позже, когда станет известен урожай и качество картофеля - не только ключевой составляющей борща, но и одного из главных продуктов в рационе украинцев.

Но в целом, говорит Лариса Гук, "что касается наличия товара в магазинах или на рынке - то продукты будут".

"Все зависит от платежеспособности украинцев. Есть критическая черта, за которой потребители просто не будут покупать".