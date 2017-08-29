Почему "газанули" цены на автомобильный газ?

Копірайт зображення UNIAN Image caption "На газу" ездит уже почти треть украинских водителей. Сменить бензин на газ они решили ради экономии. Однако при нынешних ценах в заправке автомобиля газом все меньше смысла

Резкий рост цен на автомобильный газ за последние недели привлек внимание не только автомобилистов.

Некоторые политики уже спрашивают, не ждет ли Украину "газовый бунт". Однако эксперты, хоть и делают разные акценты, говорят, что подорожание обусловлено рядом экономических причин.

Сейчас литр сжиженного газа для автомобиля стоит от 15 до 16,5 грн. Еще десять дней назад цена колебалась вокруг 11-13 грн, а в начале лета составляла около 10 грн за литр.

В прошлом году примерно в это же время цены на пропан-бутан, которым заправляют автомобили, также резко прыгнули. Однако впоследствии ситуация стабилизировалась.

В этом году скачок несколько выше, и внимания к нему - больше.

Виновата Россия и монополисты?

На прошлой неделе министр экономики Степан Кубив дал поручение проанализировать ситуацию на рынке министерству энергетики, Государственной регуляторной службе, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и Госкомстату.

В частности, в поручении говорится и о проверке "на предмет возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции". Проще говоря, не является ли скачок цен результатом монополизации рынка или монопольного сговора.

В Минэкономики также пояснили, что украинские производители "покрывают не более 20% потребностей рынка".

"Остальное Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Ограничение со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефициту", - говорилось в сообщении ведомства в Twitter.

Спор в Facebook

Копірайт зображення https://www.facebook.com/Mustafanayyem

"Да, конечно, я вполне допускаю, что россияне или белорусы перекрыли за ночь весь газ, но я точно так же понимаю, что если бы трейдеров было больше, этого маразматического скачка цен не произошло", - написал в Facebook депутат от БПП Мустафа Найем , который имеет автомобиль "на газу".

Он напоминает ситуацию начала года, когда "с молчаливого согласия правительства и администрации президента СБУ убила конкуренцию путем вытеснения с рынка ряда трейдеров", и заключает: "Если я правильно все понимаю, нас ждет газовый бунт".

Соратник Мустафы Найема и также депутат от БПП Сергей Лещенко в своем Facebook призвал присоединиться к газовому протесту возле СБУ. Среди виновников нынешней ситуации с газом для автомобилей он также называет и министра экономики и его ведомство.

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В то же время заместитель Степана Кубива, Максим Нефедов отмечает, что Минэкономики не занимается ценами на горючее - это скорее прерогатива Минэнерго. А санкции по представлению СБУ, по его словам, даже не успели повлиять на рынок.

"Санкции на внешнеэкономическую деятельность, которые мы администрируем по представлению СБУ, не остановили деятельность ни одного игрока на рынке, - написал заместитель министра экономики в Facebook. - Когда выходит приказ о санкциях, он вступает в силу через 40 дней - собственно, чтобы можно было подать апелляцию. В данном случае так и произошло, СБУ изменило представление - и мы отменили приказ ДО его вступления в силу".

Проблемы роста или перераспределение рынка?

Напряжение на рынке газа для автомобилей, которое действительно возникло в начале этого года из-за представления СБУ, было исчерпано еще до конца весны, говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его мнению, громкими обвинениями политики пытаются возглавить процесс решения проблемы, которая имеет чисто экономические корни.

"К сожалению, имеем рецидив ситуации еще с прошлого года. И причины - те же: рост сезонного спроса на сжиженный газ и недостаток ресурса для покрытия этого спроса", - говорит Сергей Куюн.

Он объясняет, что нехватка ресурса связана с тем, что сразу несколько заводов в России и Беларуси начали профилактические ремонты. И это при том, что в самой Украине повысился спрос на газ со стороны автовладельцев - Украина уже входит в тройку мировых лидеров по потреблению сжиженного газа для транспорта.

К тому же, говорит Сергей Куюн, на этом рынке существуют огромные проблемы с логистикой и инфраструктурой: не хватает подвижного состава, а там, где он есть, не хватает дизеля, нет парка специальных цистерн, нет хранилищ (при месячном потреблении в 150 тыс. тонн резервуары для хранения рассчитаны лишь на 40 тыс. тонн).

В общем, считает эксперт, "есть целый узел проблем, которые все сошлись в одной точке".

"Это проблемы роста. За потреблением не успевает инфраструктура, источники снабжения. Это как подросток, который очень быстро растет, а некоторые органы не успевают за этим ростом", - объясняет эксперт, и добавляет, что рынок фактически "работает с колес".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Цена на газ постепенно приближается к цене на дизель

В то же время директор Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко считает, что нынешняя "нездоровая" ситуация на рынке автомобильного газа объясняется скорее недостатком конкуренции и перераспределением рынка:

"Я не думаю, что это следствие роста спроса. Это следствие сужения предложения, - говорит эксперт. - На рынке есть признаки монопольного поведения. Но и органы власти прилагают определенные усилия к этому, поскольку в последнее время есть давление на определенный круг трейдеров".

В подтверждение своего мнения он приводит следующие расчеты: если при нормальных условиях газ для автомобилей стоит примерно вдвое дешевле бензина, нынешние цены завышены на 20-30%, и это завышение является искусственным.

Что дальше?

Эксперты соглашаются в том, что к середине-концу сентября ситуация стабилизируется, а цены - упадут.

"Цена снизится, но вряд ли она вернется к докризисному уровню. Видимо, в этом и есть цель: заработать на скачке, а затем снизить, но оставить себе неплохой заработок", - предполагает Сергей Дяченко.

Он также считает, что сейчас на этом рынке работают трейдеры "со старыми связями в России и Беларуси", а в случае, когда на рынок зайдут трейдеры, которые работают с европейскими производителями, "будет легче".

"Все хотели ездить на дешевом топливе вечно. Так не бывает. Когда рынок растет, кто-то пытается на этом заработать", - считает Сергей Куюн.

Он утверждает, что постепенно поставки восстановятся, ажиотажный спрос угаснет, особенно, когда газ станет экономически невыгодным по сравнению с бензином, - а такая черта уже совсем близко.

И тогда трейдерам не останется ничего другого, как начать снижать цены.