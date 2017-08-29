Протесты и дыхание выборов: чего ждать в политике осенью?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В начале сентября парламент собирается на новую сессию после летних каникул

В новом политическом сезоне уже будет ощущаться дыхание выборов, оппозиция попытается организовать протесты, а Владимир Гройсман - удержаться в кресле и провести несколько ключевых реформ.

Скорее всего, полумертвая коалиция БПП и "Народного фронта" продолжит работать.

В целом больших потрясений политические эксперты на эту осень не предсказывают. Неожиданностей можно ожидать разве что от Михеила Саакашвили и Юлии Тимошенко.

Дыхание выборов?

Несмотря на то, что очередные выборы президента Украины должны состояться только весной 2019 года, уже сейчас некоторые эксперты считают, что кампания Петра Порошенко фактически стартовала.

По мнению политолога Вадима Карасева, об этом свидетельствуют последние поездки президента по регионам.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Эксперты называют среди признаков начала избирательной кампании Петра Порошенко посещение детской больницы в Кропивницком 21 августа

"Мы видим все признаки старта избирательной кампании президента. Порошенко фактически начал кампанию с Кропивницкого", - считает Карасев.

Уже в начале сентября президент обратится к народу в парламенте, и в этом выступлении эксперты ожидают услышать главные тезисы его будущей кампании.

Зато Владимир Фесенко считает, что о выборах говорить еще рано.

"Реальная президентская кампания начнется через год. Сейчас будет подготовка и некоторые тактические действия под будущую гонку", - настаивает эксперт. Хотя не исключает, что кто-то может сделать фальстарт.

В турне по регионам в конце лета отправилась и Юлия Тимошенко, начав с Ровенской области.

Политический обозреватель Тарас Черновол указывает, что многие признаки начала президентской гонки будут заметны уже с осени, однако только весной 2018-го "появятся четкие контуры избирательной кампании".

Новые альянсы?

Сейчас все собеседники соглашаются, что пока говорить о досрочных выборах рано.

Самый популярный прогноз: президентская гонка состоится планово весной 2019 года, а после нее, в зависимости от результата, следует ожидать партийного переформатирования перед выборами Рады.

Именно тогда, как говорит Владимир Фесенко, и могут создать общий партийный проект секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко, о чем в последнее время ходят слухи.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Новые политические альянсы могут состояться ближе к выборам

"Проект Луценко-Турчинова может существовать, но не ранее 2019 года, сейчас это делать - глупость. После президентских выборов все будут определяться в зависимости от результата", - считает Фесенко.

В последние недели в СМИ также обсуждают будущее потенциальное сотрудничество Юлии Тимошенко с руководителем МВД Арсеном Аваковым.

"Такой вариант мог бы иметь право на существование, если будет понимание относительно победы Тимошенко. Но это может быть существенно ближе к выборам и совершенно секретно", - считает Владимир Фесенко.

Вадим Карасев также не исключает частичное переформатирование нынешних властных команд, чтобы идти на парламентские выборы разными колоннами и создать коалицию.

"Но пока все это еще только черновики, а не серьезные вещи", - считает Карасев.

Осенние протесты?

Ряд оппозиционных партий еще летом начали анонсировать на осень массовые антиправительственные акции протеста, в том числе с требованием внеочередных выборов Верховной Рады.

Еще до лишения гражданства Саакашвили объявил о создании "штаба совместных действий" для подготовки осенних протестов. К нему должны были присоединиться еще несколько маловлиятельных партий, в частности "Справедливость" Валентина Наливайченко.

У партии Саакашвили около 1,5% рейтинга, а у других соратников еще меньше.

После лишения гражданства Саакашвили его риторика стала еще более радикальной.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Эксперты сомневаются, что Саакашвили сможет собрать осенью массовые протесты

10 сентября он попытается вернуться в Украину через польскую границу, хотя из-за отсутствия действующего паспорта пограничники уже пообещали его не пропустить.

Эксперт сомневается в способности Саакашвили радикально повлиять на осеннюю политическую повестку дня, а влиятельные оппозиционные партии вряд ли ему подыграют.

"Скорее всего, запланированные протесты осенью быстро пройдут. К тому же Кабмин готовит ряд социальных повышений, это может сбить протестный потенциал", - считает Вадим Карасев.

Хотя Владимир Фесенко допускает, что определенные беспорядки и протесты на границе 10 сентября могут иметь место.

"Но десятки тысяч не выйдут на призыв Саакашвили", - говорит Фесенко.

Он указывает на низкий рейтинг партии и вспоминает прошлую осень, когда люди так и не вышли на улицы из-за повышения тарифов.

В самой партии Саакашвили обещают быстро развивать организацию и хотят добиться досрочных парламентских выборов.

А вот Тарас Черновол считает, что осенними протестами пренебрегать не стоит.

Копірайт зображення ba.org.ua Image caption Юлия Тимошенко также начала осенний тур по регионам

По его мнению, может добавиться еще и российский фактор. Перед выборами президента России в Москве попытаются расшатать ситуацию в Киеве всеми средствами, говорит Черновол.

Кроме того, по его мнению, к весне рейтинг партии Юлии Тимошенко, который сейчас самый высокий среди всех, может начать падать. А потому у нее осенью будет последний шанс через улицу добиваться досрочных выборов Рады, чтобы материализовать рейтинг в большую фракцию.

"Сегодня нужно отложить амбиции и найти взаимопонимание настоящим оппозиционным силам", - заявила Юлия Тимошенко на митинге в Ровенской области 27 августа. Она апеллировала к партии Саакашвили, "Свободе" и "Самопомощи".

Но в реальное объединение усилий этих партий, у которых часто общий электорат, эксперты не верят.

Прошлой осенью партия Тимошенко угрожала собрать тарифный майдан, однако тогда массовые протесты не состоялись.

Коалиция и Гройсман

Опрошенные ВВС Украина эксперты склоняются к мнению, что этой осенью Владимир Гройсман удержится в кресле премьера.

Хотя Рада не одобрила годовую программу работы правительства и не предоставила ему иммунитет, однако голосов за отставку также нет.

В парламенте большинство формально вроде как и существует, но фактически в состав двух фракций коалиции входят менее половины депутатов.

Закон о регламенте не дает четкого ответа, что делать в таком случае, поэтому в таком подвешенном состоянии большинство работает уже давно.

Президент единственный имеет полномочия объявлять досрочные выборы, но четко дал понять - он их не хочет. Поэтому под каждое голосование ситуативно подыскивают голоса.

"Если ключевые игроки во власти будут действовать рационально и не будет конфликтов между ними, то смены премьера не будет. Если эмоции возьмут верх - риски есть", - допускает Фесенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Некоторые эксперты не исключают возвращение в коалицию Олега Ляшко, хотя сам он ранее это отрицал

Однако пока президент, премьер и "Народный фронт" заинтересованы в сохранении нынешней ситуации.

Реформы на осень

Тарас Черновол говорит, что осенью для власти критически важно принять несколько ключевых реформ, чтобы укрепить свои позиции и снизить социальное напряжение.

Прежде всего, это касается так называемой пенсионной реформы, которая несколько повысит выплаты.

Владимир Гройсман на последнем заседании правительства заявил, что две насущные осенние реформы - это пенсионная и медицинская.

Спикер парламента Андрей Парубий объявил о плане принять в сентябре сразу четыре реформы - пенсионную, медицинскую, образовательную и судебную.

Изменения в ряд законов являются неотложными для перезапуска обновленного Верховного суда, судей которого уже отобрали на конкурсной основе.

Однако, как отмечает Черновол, в парламенте может не хватить голосов, а потому вся судебная реформа затормозится.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Перед премьер-министром и спикером Рады стоит сверхсложная задача - собрать на осень голоса на пенсионную реформу

Земельную реформу и запуск продажи земли уже никто во власти среди приоритетов не называет.

"Она нужна, но в Раде ее вряд ли одобрят сейчас. И так очень горячая осень будет, чтобы еще землю разыгрывать", - добавляет Тарас Черновол.

Запуска политической реформы для ослабления полномочий президента, по мнению экспертов, в этом году точно не будет.

В различных СМИ время от времени появляются подробности проектов конституционной реформы, которую предлагают президенту Порошенко. Мол, если не выиграть президентские выборы, то хоть уменьшить полномочия будущего главы государства.

"Порошенко может на такое согласиться только в случае резкого падения рейтинга. Запускать это могли бы точно не раньше весны 2018 года, но сомневаюсь, что это вообще будет", - уверяет Владимир Фесенко.

От Рады эксперт также ожидает нескольких кадровых решений, в частности назначения новых глав Нацбанка и Фонда государственного имущества. Возможно, заменят также нескольких министров. Хотя добавляет, что эти голосования могут и провалиться.

Существенного прогресса в решении конфликта на Донбассе эксперты на эту осень не прогнозируют.