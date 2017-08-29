Зачем вообще нужны осы?
Новое исследование с участием энтомологов-любителей имеет целью узнать больше о существах, которые некоторым образом омрачают радости лета, - об осах.
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Хотя многие жалуются на назойливость полосатых насекомых, следует помнить, что эти замечательные создания выполняют жизненно важную экологическую роль, утверждают ученые.
Что может быть хуже шашлыков под дождем в августовские выходные - только осиный рой.
В это время года иногда складывается ощущение, что все виды активного отдыха страдают от этих жужжащих желто-черных насекомых, которые то и дело и норовят приземлиться на еду и напитки.
Осы не просто раздражают - если не повезет, вы можете получить острое напоминание о том, что у ос, как и у их близких родственников, пчел, есть очень острое жало. Поэтому комбинация назойливости и боли делает ос наименее любимыми представителями мира природы для многих людей.
Кажется, осы нуждаются в оправдании в глазах общественности больше любых других насекомых. Ведь за их жизнью не только интересно наблюдать. Осы очень важны для окружающей среды. А проблемы, с которыми они сталкиваются, практически те же, что и в их кузенов и кузин - пчел, не менее надоедливых антифаворитов человека.
Лето подходит к концу, и многим хотелось бы, чтобы осы исчезли с лица земли. Однако без них мир не станет лучше.
Социальные виды
Насекомые, которых мы обычно идентифицируем как ос, общественные осы. Они живут колониями, состоящими из сотен и тысяч бесплодных (но не всегда) самок-работниц и крупной матки, откладывающей яйца королевы.
Живущие в колониях и строящие улья виды всего лишь малая часть видового разнообразия ос. Большинство ос одиночки, некоторые из них совсем крошечные (бывают практически микроскопические), они никогда не мешают людям и их никто и никогда не замечает.
Улья общественных ос строятся из смешанного с водой древесного волокна. Получается что-то вроде папье-маше, из которого можно сделать очень крепкие и долговечные конструкции. Улья начинают строить поздней весной, когда королевы пробуждаются от спячки.
Королева сама строит небольшое гнездо всего лишь из несколько ячеек и выводит первую партию работниц. Когда работницы подрастают, они тоже начинают работать на благо развивающейся колонии.
Осы-работницы трудятся беспрестанно, чтобы вырастить своих сестер из яиц, которые откладывает королева, сотрудничая и общаясь, чтобы построить и защитить гнездо, собрать еду и заботиться о матке. Когда колония становится достаточно большой, работницы начинают давать некоторым молодым личинкам еды больше и чаще, чем обычно, вызывая генетические изменения, необходимые для развития потенциальной королевы.
Осы-самцы, которые не принимают участия в общественной жизни колонии, появляются из неоплодотворенных яиц в форме детерминации пола, которая называется гаплодиплоидия.
Потенциальные королевы и самцы репродуктивное будущее колонии. Спарившись с самцами из других колоний, королевы перезимовывают, а весной основывают свою собственную колонию.
Осы не производят мед, но, тем не менее, важны для окружающей среды.
Важное предназначение
Общественные осы хищники, которые контролируют число потенциальных насекомых-вредителей, таких как тля и многие гусеницы.
Считается, что общественные пчелы только в Великобритании уничтожают 14 млн кг насекомых за лето.
Также осы ценные опылители, которые переносят пыльцу, посещая цветы, чтобы пить нектар.
Новое исследование воспользуется любовью ос к сладким жидкостям, чтобы узнать больше об этих удивительных и недооцененных насекомых. Ученые просят людей делать простые западни из питьевой бутылки и нескольких капель пива.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Глостерширского университета хотят собрать и изучить содержание этих пивных ловушек. Цель проекта выяснить, какие виды ос живут в Великобритании, чтобы сохранить их.
Осам сейчас приходится нелегко; изменяющаяся окружающая среда, климат, потеря мест обитания и использование инсектицидов негативно влияют на жизнь этих важных насекомых.