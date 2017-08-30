"Как в плену": заключенные из Крыма о российской колонии

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Перевезенные на территорию России из тюрем аннексированного Крыма граждане Украины жалуются на отсутствие медицинской помощи и травлю со стороны администрации колоний за отказ принять российское гражданство. За последний год в одной из колоний - ИК-1 в Адыгее - как минимум трое выходцев из Крыма умерли.

По данным Регионального центра прав человека в Киеве, скончавшиеся заключенные не получали должной медицинской помощи.

В российском тюремном ведомстве утверждают, что заключенным была оказана квалифицированная помощь врачей, а официальной причиной их смерти называют осложнения на фоне хронических заболеваний.

Несколько украинских заключенных ИК-1 Адыгеи уже не первый год добиваются права отбывать наказание на родине.

"Пью по пять таблеток парацетамола и жду, когда придет инфекционист"

Последний случай смерти выходца из Крыма, согласно сведениям украинских правозащитников, в адыгейской колонии произошел в марте 2017 года.

Андрей Левин был осужден в Джанкое в апреле 2015 года и через семь месяцев после приговора переведен в ИК-1 Адыгеи. Сам Левин в одном из обращений в прокуратуру пишет, что у него ВИЧ, гепатит и туберкулез.

Как следует из его письма, которое есть в распоряжении киевского Регионального центра прав человека, в декабре 2016 году у заключенного сильно поднялась температура. В медсанчасти мужчине прописали антибиотики и жаропонижающее, но это не помогло.

Левин лег в находящийся на территории колонии филиал краевой больницы №2, откуда примерно через две недели его выписали, как утверждал заключенный, с той же высокой температурой, что и при поступлении.

"[Я] пью каждый день по пять таблеток парацетамола и жду, когда придет инфекционист … скажет, что у меня и, может, каких-нибудь лекарств мне надо, т.к. мне ничего не говорят", - писал Левин в обращении, датированном серединой февраля. Спустя три недели после этого он умер.

Незадолго до смерти Левина, в декабре 2016 года, в той же колонии скончался уроженец Севастополя Дмитрий Серпик. Официальной причиной смерти значится полиорганная недостаточность, рассказал Русской службе Би-би-си эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

По словам Мартыновского, до марта 2014 года Серпик получал препараты ВИЧ-терапии за счет Украины. Но после того как Киев потерял контроль над Крымом, лечение прекратилось. В разговорах с семьей украинец рассказывал, что необходимой медпомощи в ИК-1 ему не оказывали, сообщил правозащитник.

В сентябре 2016 года в ИК-1 Адыгеи, по данным украинского правозащитного центра, умер гражданин Украины Валерий Керимов. Он "был болен гепатитом и туберкулезом, ему не была своевременно оказана медицинская помощь", говорится в сообщении центра.

В отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщается, что состояние Керимова ухудшилось после перевода в Адыгею. Как следует из документа, администрация колонии не предоставила адвокату Керимова никаких документов о лечении заключенного.

Украинские правозащитники обращались в МИД страны и консульство Украины в Ростове-на-Дону с просьбой посетить Керимова, но дипломаты этого не сделали, утверждается в отчете.

По сведениям ВВС, незадолго до смерти заключенного собирались перевести в учреждение для больных туберкулезом.

ФСИН настаивает, что все трое заключенных находились "под диспансерным наблюдением" и получали необходимое лечение.

"Персоналом учреждения соблюдаются нормы медицинской этики и деонтологии, фактов неоказания медицинской помощи пациентам не установлено", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос ВВС.

"Я здесь не имею статуса "заключенный", я попросту нахожусь в плену"

В ИК-1 остаются как минимум несколько граждан Украины, которые не хотят менять паспорт и просят перевести их отбывать заключение на родину.

В этом месяце один из них Иван Федирко, по данным украинских правозащитников, объявлял голодовку, требуя отправить его в Украину. Сразу же после этого его поместили в строгие условия содержания. Во ФСИН утверждают, что информация о переводе в СУС и голодовке не соответствует действительности.

В опубликованном Региональным центром прав человека обращении к начальнику колонии, заключенный пишет, что столкнулся с "беспределом" в "государстве, границу которого не пересекал ни разу в жизни". "Я здесь не имею статуса "заключенный", я попросту нахожусь в плену", - говорит Федирко.

По словам заключенного, который попал в ИК-1 в августе 2015 года, у него целый ряд хронических заболеваний, иногда из-за боли он не может ходить и в течение двух лет безуспешно просит о медицинской помощи.

Во ФСИН Русской службе Би-би-си заявили, что врачи-специалисты оценивают состояние Федирко как удовлетворительное, он находится "под динамичным наблюдением медицинских работников".

Источник Русской службы Би-би-си среди отбывающих наказание утверждает, что серьезные заболевания есть и у других украинцев в ИК-1: "У кого ВИЧ, у кого туберкулез, у кого сердце". Но некоторые отказываются от диспансеризации, потому что не доверяют врачам, говорит заключенный.

"То, что мне ее [медицинскую помощь] не оказывают, оказывается, пустяки, администрация явно дает понять, что может быть хуже", - пишет Федирко.

Отношение к украинскому заключенному со стороны сотрудников колонии Мартыновский из Регионального центра прав человека характеризует словами "ежедневные придирки".

Эксперт рассказывает, что за просьбу выдать новую рубашку взамен единственной полученной два года назад Федирко был отправлен в штрафной изолятор на пять суток, а просьба "лечить надлежащим образом" закончилась еще 10 сутками.

Как рассказал источник ВВС в колонии, отказ в медпомощи не единственная проблема, с которой сталкиваются украинцы в СИЗО. По его словам, руководство ИК пытается оказать давление на заключенных, нежелающих получить российский паспорт.

Так, например, по его словам, гражданам Украины администрация исправительного учреждения не предоставляет работу, ссылаясь на отсутствие у них российского гражданства. "Зарабатывать поэтому никто не может официально. И все сводится к тому, что получайте паспорт - значит, будет у вас работа, все будет, магазин, сигареты и так далее", - рассказал заключенный.

Сведения о том, что на заключенных из Украины оказывается физическое или моральное давление для принятия российского гражданства "объективного подтверждения не нашли", утверждают во ФСИН.

"Насильственное обращение в российское гражданство"

Сколько всего заключенных из Крыма сейчас сидят в ИК-1 Адыгеи и других российских колониях, точно неизвестно. По данным Регионального центра прав человека, за три с половиной года, которые прошли с момента аннексии полуострова в марте 2014 года, из крымских исправительных учреждений в российские колонии попали около 4700 заключенных.

У украинской стороны нет данных о количестве заключенных с действующим украинским гражданством или же без него в российских тюрьмах, говорит представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"У министерства юстиции, которое отвечает за "пенитенциарку", не было электронного реестра лиц [содержащихся в учреждениях исправительной системы]. И теперь, когда журналисты спрашивают, сколько же людей осталось в местах лишения свободы на неподконтрольной территории [часть Донецкой и Луганской областей] или в Крыму, никто не может назвать четкую цифру", - сказал Чаплыга.

На момент аннексии полуострова часть тех, кто содержался в крымских колониях и СИЗО, имели местную прописку. По российскому закону, зарегистрированные на полуострове жители автоматически переходили в российское гражданство.

Чтобы избежать получения российского паспорта и сохранить гражданство Украины, необходимо было в течение месяца после аннексии заявить о своем желании в ФМС.

"Практика, которую применяет РФ, - насильственное обращение в российское гражданство. А в местах лишения свободы невозможно проверить, писали люди согласие [на переход в российское гражданство] или не писали. Могли не писать, а кто-то писал за них", - говорит Чаплыга.

Вопрос "достаточно сложный"

Сейчас в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой находятся 24 обращения от украинских граждан из российских колоний. По словам представителя аппарата, лишь некоторые из них просят отправить их в Украину.

"В основном это обращения по поводу тех или иных претензий по поводу содержания в местах заключений", - рассказал Русской службе Би-би-си представитель Москальковой.

По его словам, у многих из них два гражданства, поэтому вопрос с переводом "достаточно сложный".

"Мы пока проверяем эти обращения на предмет нарушения прав человека. А перемещение и передача заключенных - это уже немножко не наша компетенция", - добавил собеседник Русской службы Би-би-си.

Возможность передачи осужденных в другое государство, гражданами которого они являются, прописана в российском законодательстве. Но она предполагает договоренности минюстов двух стран и получение гарантий о том, что "люди будут отбывать срок, а не будут по каким-то причинам освобождены", объясняют в аппарате российского уполномоченного по правам человека.

Кроме того, по статье 471 российского УПК, в передаче осужденного может быть отказано, если вторая сторона не признает правомерность приговора российского суда - то есть в данном случае нелегитимного, с точки зрения Киева, российского суда на территории Крыма.

"Заключенные оказались заложниками"

В министерстве юстиции Украины в 2016 году заявляли, что Киев на протяжении двух лет ведет переговоры с российской стороной и "всячески пытается" забрать украинских заключенных.

Однако до настоящего момента из российских колоний в Украину были переведены лишь 12 заключенных из Крыма. При этом переговоры шли около полутора лет.

В секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека объясняют: в ответ на запросы Украины о возвращении на родину заключенных Москва предлагала осуществить перевод на основе европейской конвенции 1983 года о передаче осужденных.

"Но обратиться по конвенции - это означает признать юрисдикцию РФ на территории Крыма. Конечно, это не работает. Люди [осужденные в Крыму] оказались заложниками", - говорит Чаплыга из секретариата украинского уполномоченного.

В итоге в марте 2017 года Россия передала Украине заключенных по специально созданной для этого случая и единоразово примененной процедуре.

В Москве особо подчеркивают, что это исключительная ситуация: перемещенные заключенные "совершили преступления на тот момент на территории Украины, а наказание отбывали на территории Российской Федерации".

Те же осужденные, чьи обращения о передаче Украине сейчас находятся в аппарате российского уполномоченного, нарушили закон на подконтрольной Москве территории, утверждают российские власти.

Их перемещение на родину нужно согласовывать отдельно на уровне правительств двух стран, говорят в аппарате Татьяны Москальковой.