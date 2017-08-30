Правозащитники об исчезновении Гриба: "спецслужбы подставились"

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На протяжении шести дней с момента исчезновения в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба власти Беларуси ничего не сообщают о месте его пребывания.

Белорусские правозащитники говорят, что раньше имели место случаи передачи задержанных иностранцев из Беларуси в Россию.

Пока украинские правоохранители расследуют, как парень пересек границу и ищут свидетелей, в МВД Беларуси говорят, что заявление об исчезновении Павла Гриба не поступало ни в одно из отделений милиции. Среди задержанных украинца также нет, уверяют беларусские правоохранители.

Еще 24 августа украинец, у которого есть проблемы со здоровьем, поехал в Гомель на встречу с россиянкой из Сочи. С этой девушкой он переписывался в соцсетях.

По неофициальной информации белорусского "Еврорадио", украинец может находиться в Управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

По словам отца пропавшего, украинского офицера Игоря Гриба, милиционеры в Гомеле рассказали ему, что его сын находится в розыске ФСБ.

"Спецслужбы подставились"

Белорусские правозащитники говорят, что случаи передачи задержанных иностранцев из Беларуси в Россию имели место и ранее.

"На практике при наличии претензий со стороны российских властей задержанных в течение двух суток передают", - рассказала ВВС белорусская правозащитница Анастасия Лойко.

"Но хотя бы консульству украинскому белорусские власти обязаны сообщить информацию ... я просто уверена, что в Беларуси Павла Гриба нет", - говорит правозащитница.

По ее словам, история с украинцем демонстрирует глобальные проблемы, с которыми сталкиваются правозащитники в Беларуси - это недостаток информации об иностранных гражданах, потому что их задерживают, "а потом кому-то передают".

Копірайт зображення facebook Image caption 19-летний Павел Гриб пропал 24 августа в Беларуси

Лойко рассказала о существовании упрощенной передачи задержанных, если человек находится в межгосударственном розыске в Беларуси и России.

Вместо предусмотренной законами экстрадиции, когда известно, где задержанный, что с ним происходит, когда прокуратура рассматривает его дело и предусмотрено обжалование экстрадиции, происходит ускоренная процедура.

"Проходит проверка документов и человека быстро физически передают российским властям, миграционным службам России, полиции, ФСБ - кому угодно, - отмечает правозащитница. - И задержанный в Беларуси абсолютно бесправен. И мы, правозащитники, также бесправны - ведь мы даже не можем получить информацию о том, где человек находится, чтобы предоставить ему адвоката и попытаться остановить эту процедуру".

По мнению правозащитника Олега Волчека, руководителя организации "Правовая помощь населению", прокуратура Беларуси должна отреагировать на информацию о Павле Грибе, потому что "это уже международный скандал, когда иностранные граждане исчезают на территории Беларуси".

Это дело вызвало большой резонанс, говорит правозащитник. По его словам, "понятно, что белорусские спецслужбы подставились".

"Они контролировали процесс задержания юноши? Если да, то почему пренебрегли нормами белорусских законов об экстрадиции? И на каком основании позволили чужим спецслужбам - несмотря на то, что у нас нет границы с Россией, - совершать провокационные в отношении белорусских законов действия? Если ситуацию не контролировали, а российские спецслужбы провели свою операцию - это непрофессионализм белорусских силовиков", - отмечает Волчек.

В случае возникновения таких ситуаций, как исчезновение человека в Беларуси, правозащитники советуют писать заявление в милицию и прокуратуру, ведь это является основанием для уголовного дела. Также стоит обращаться к прокурору Беларуси, в посольства, международные организации, сообщать в СМИ.

Беседа с ФСБ

Между тем девушка, на встречу с которой в Гомель поехал Павел Гриб, рассказала белорусским журналистам, что ФСБ провела обыск у нее дома в Сочи и заставила организовать встречу с Павлом.

По ее словам, она предупреждала украинца об опасности, но он все равно поехал в Гомель, который сам выбрал местом встречи. В интервью белорусским журналистам девушка рассказала, что едет в ФСБ для беседы. После этого она перестала выходить на связь.

Украинские дипломаты вручили МИД Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию о состоянии Гриба.

Белорусские дипломаты ответили, что работают с этим документом.

Украинские правоохранители расследуют исчезновение парня по статье "умышленное убийство" ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Павел не служил в АТО из-за проблем со здоровьем. Он постоянно должен принимать лекарства, рассказал его отец, Игорь Гриб.

Он связывает исчезновение сына с его антироссийскими сообщениями в соцсетях: "После военной агрессии РФ против Украины он был активным подписчиком в социальных сетях, часто не подбирал выражений в отношении врагов Родины".

Правозащитник Олег Волчек отмечает, что непредоставление Павлу Грибу необходимой медицинской помощи уже можно назвать пытками, ведь парень болен, он также советует обратиться с этой проблемой к специальному докладчику ООН по вопросу о пытках.