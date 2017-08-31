Нужны ли линейки на 1 сентября?

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1 сентября в Украине в первый класс пойдет 408 тыс. детей. Почти 90% школ встретит их праздничной линейкой, которая мало чем отличается от тех торжеств, которые были в школьные годы их родителей.

Актуально ли изменение этого праздника и как это можно сделать?

В этом году Ульяна поведет в первый класс свою дочь Михасю. Как будут праздновать День знаний в их киевской школе №138, мама первоклассницы еще не знает, но хочет, чтобы было интересно.

Зато Ирина, мама Романа, хорошо знает, как начинается учебный год. Ее сын в этом году идет в седьмой класс.

"1 сентября в наших реалиях - это какое-то ужасное советское наследие, которое почему-то еще называют праздником. Два-три часа скучного стояния на солнце, которое сопровождается длинными и непонятными речами взрослых, а также примитивными стишками-песенками, которые давно пора отправить в прошлое", - говорит она.

Для родителей, у кого есть дети-школьники, канун 1 сентября и сам этот день - это изнурительный квест.

На торжественных линейках - неважно, под палящим солнцем или проливным дождем, - из года в год рассказывают одни и те же стихи и песни о школе и детстве, выступают директор, чиновники и другие гости.

Стоять и молчать - вот основная роль школьников на их же празднике, который иногда может длиться несколько часов.

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Именно поэтому Алена Парфенова, сопредседатель Общественного объединения "Родители SOS", призвала чиновников не приходить в этот день в школу.

Этот ее пост в Facebook собрал около четырех тысяч лайков.

"Уважаемые президент, премьер-министр, министры, депутаты парламента, сельских, поселковых, городских, районных советов, чиновники разных уровней и органов местного самоуправления. Обращаемся к вам с просьбой не посещать, не приезжать, не планировать торжественных мероприятий с вашим присутствием 1 сентября в учебных заведениях. Ваше присутствие заставляет наших детей устраивать праздник вам", - написала Парфенова, озвучивая мнение многих родителей.

Вместо линейки - пикник

Если депутаты или духовенство, писатели или участники АТО придут 1 сентября в киевскую школу №1, то слово им дадут, говорит ее директор Тарас Швидун.

В то же время, он хочет отойти от советских стандартов - отказаться от праздничных стишков и песенок и попробовать уложиться в 30-40 минут.

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В Тернопольской школе-лицее №6 им. Назария Яремчука вообще не переживают о том, как праздновать 1 сентября.

Уже более трех лет у них есть своя традиция.

"Поскольку 1 сентября - праздник для первоклашек, то в этот день на пороге школы их встречают выпускники. Дарят колокольчики и конфеты и за руку ведут в класс на первый урок. У всех остальных учеников проходят праздничные уроки в своих классах", - рассказывает директор лицея Александр Остапчук.

Копірайт зображення Олександр Остапчук/Скріншот відео

Вечером все собираются на Семейный очаг.

"В урочище возле школы мы зажигаем семейный очаг как символ объединения всей школьной семьи и пожелания успехов в новом учебном году", - рассказывает Остапчук.

После этого дети едят мороженое, родители готовят шашлыки.

Никто не проверяет и не контролирует явку. "Но есть порядок и закон. Если идет вся школа, то должны быть все", - говорит директор лицея и добавляет, что на природе никто не скучает.

В следующем году администрация школы снова планирует изменить программу празднования, ведь жизнь не стои на месте, говорит директор Остапчук.

1 сентября в Киевской гимназии восточных языков №1 также проведут на воздухе - будет "учебный пикник".

"Пикник - популярная форма отдыха, которая заключается в потреблении интеллектуальной пищи. На свежем воздухе на расстеленном коврике и не только", - объясняет директор гимназии Оксана Проскура в Facebook.

Дресс-код пикника - джинсы и вышиванка. Стихи и песни заменят квестами, конкурсами и экскурсиями, а вместо чиновников на праздник приедут "пираты Украинского моря".

Все это для того, чтобы праздник запомнился и детям, и родителям, говорит учитель Михаил Герасимчук, который организует пикник.

Копірайт зображення СШ 148 ім. Івана Багряного м. Києва Image caption Прошлогодний праздник Первого сентября в СШ 148 им. Ивана Багряного

В киевской школе №148 им. Ивана Багряного слово "линейка" считают неуместным и советским.

"Не понимаю, для чего вообще детей держать по часу на улице и слушать скучные речи. Собрались, представили учителей, речь директора - одна минута, флешмоб, фотографируемся и по классам. Мы, собственно, так и делаем", - рассказывает директор школы Сергей Горбачев.

Горбачев говорит, что непрошеным гостям они слова не дают.

"Первый раз пришли несколько человек, так как их не было в сценарии, мы их не приглашали, то они просто постояли на празднике. А теперь вообще не приходят", - рассказывает Горбачев.

Опыт из-за рубежа

Копірайт зображення Veronika Heessels Image caption Директор школы в Нидерландах (справа) фотографирует развлечения учеников в первый день учебы в школе

В Европе и США праздника первого звонка нет. Учебный год обычно начинается не 1 сентября, а в разное время.

Вероника Хейсселс рассказывает, как ее дочь Яна впервые пошла в школу в Нидерландах: "Директор школы (в джинсах и кроссовках) сказала несколько слов о том, как учителя счастливы видеть снова своих учеников. Затем были танцы, спортивные соревнования и конкурсы. Директор ходила и всех фотографировала". Учебный год начался без "помпезности и букетов".

В Германии первый и последний звонки бывают только для первоклассников и при выпуске из начальной школы (в Берлине это 6-й класс). Ученики других классов приходят в школу после каникул сразу на уроки, рассказывает Наталья Куликова.

"Никто не несет цветов и не говорит никаких речей. Нет линеек, построений и пафоса. Все по-домашнему, тихо, приветливо, коротко - для комфорта малышей", - рассказывает мама третьеклассницы из Берлина.

Копірайт зображення Nataliya Kulykova Image caption Schultüte - подарки для первоклашек, которые упаковывают в такие конусы

Первоклашки несут Schultüte (школьный пакет) - большой разноцветный бумажный конус со сладостями, канцтоварами, игрушками, который дарят родители.

Наталья уточняет, что знакомство со школой занимает часа полтора. Затем дети идут домой распаковывать "шультюте" и праздновать в семейном кругу.

Копірайт зображення Ilona Antonova Image caption Ульяна за три года сменила четыре школы в трех странах

"Я училась в одной школе, а Ульке выпала судьба за три года сменить четыре школы в трех странах", - рассказывает Илона. Ее дочь Ульяна пошла в первый класс в одну из киевских школ, затем училась в двух школах в США, а сейчас продолжает учебу в Великобритании.

"Никаких линеек. Все комфортно и без пафоса. Ни тебе бантов на голове, ни букетов для учительницы. Знакомство с учительницей и детьми, первые уроки", - делится впечатлениями Илона.

Классика жанра

Однако в Украине не все готовы сразу отказаться от традиционного празднования первого звонка.

Андрей Шевченко, депутат поселкового совета в Киевской области, считает, что изменить стоит две вещи: место проведения (так как в большинстве школ празднование происходит под палящим солнцем) и не давать слова чиновникам, которые не имеют отношения к школе.

"Стишки, грамоты, банты, цветы, первый звонок на плечах старшеклассника - без этих атрибутов первый звонок невозможен. Это классика! Это как свадьба без свадебного платья, как Новый год без елки - вроде можно без этого, но это уже будет не то" , - говорит он.

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Отстаивает символизм праздничных линеек первого и последнего звонка и Маргарита Яцун из Херсонской области.

"Если один пафос, никому не нужные речи и пиар чиновников - то, конечно, такое следует искоренять. Но совсем отказываться, как некоторые предлагают, глупо", - пишет она в Facebook.

По ее словам, в небольших деревнях родители, бабушки, родственники сходятся в эти дни в школу посмотреть на своих детей, на их одноклассников, на учителей.

"Не стоит это вычеркивать. Во всяком случае кардинально. Общество еще не готово. Нет еще чего предложить взамен", - убеждена Яцун.

Что делать, если не нравится?

Директор киевской школы №148 Сергей Горбачев советует: если родителям или учителям надоели торжественные линейки, надо обращаться к директору школы или в районное управление образования.

"Писать, просить и выражать недовольство", - говорит Горбачев.

По его словам, многие директора школ обращают внимание на дискуссию о праздновании 1 сентября, чувствуют общее настроение и общественное давление.

"Надо быть исключительно упрямым, чтобы не понимать, чего от тебя хочет общество и родители как его часть", - говорит директор 148-й киевской школы.

Активистка Алена Парфенова убеждена, что родители могут изменить эту ситуацию только публичным осуждением.

В Министерстве образования и науки Украины говорят, что школы сами должны решать, как проводить праздничные линейки и проводить ли вообще.

"У них полная свобода творчества по этому вопросу", - сказала советник министра образования Иванна Коберник.