ТВ-карта Украины: кто с чем подходит к выборам

Копірайт зображення UNIAN Image caption Эксперты отмечают искажение освещения деятельности Петра Порошенко в новостях телеканалов

Судьбу предстоящих президентских выборов все еще будет решать поддержка ключевых телеканалов страны, хотя интернет составит серьезную конкуренцию телевизору.

Большинство украинцев до сих пор получают информацию именно из телеэфира, а потому эксперты уже прогнозируют активный передел рынка с приближением президентских выборов весной 2019 года.

ВВС Украина составила своеобразную карту собственности украинских телеканалов и с помощью экспертов обозначила основные тенденции телерынка в начале нового политического сезона.

Решающая роль ТВ

Последние социологические исследования относительно главных источников информации, проведенные КМИС в начале 2017 года, свидетельствуют, что телеканалы до сих пор играют ведущую роль в информационном поле.

И хотя интернет становится все более важным источником новостей, 87,1% респондентов все же признали, что о ситуации в стране преимущественно узнают благодаря общенациональным телеканалам.

Параллельно с этим 40,7% украинцев читают новости на новостных сайтах, 20,6% - узнают новости из социальных сетей, а 47,7% - просто от друзей, родственников и соседей.

Газеты являются источником информации для 17% украинцев, а радио - 16,5%.

Шеф-редактор портала "Детектор медиа" Наталья Лигачева указывает, что телевизионные каналы продолжают играть решающую роль для электората на выборах.

"Это понимают политики, когда сейчас активно занимаются перераспределением телевизионного пространства и пытаются его контролировать. Это наиболее эффективный электоральный ресурс", - рассказала ВВС Украина Лигачева.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк в беседе с ВВС Украина спрогнозировала, что так может продолжаться еще пять-десять лет, однако постепенно роль телевидения будет уменьшаться.

Она указывает, что последние пять лет интернет стремительно набирает влияние в информационной сфере.

"С развитием технологий и появлением новых поколений избирателей на первый план будет выходить интернет. Но сейчас основной избиратель - пенсионеры и граждане старшего возраста", - добавила Романюк.

Лидеры рынка в руках олигархов

Как показывает мониторинг рейтинга телеканалов от Индустриального телевизионного комитета, наибольшей популярностью пользуются новости каналов ведущих украинских олигархов.

К примеру, вечером 28 августа самыми рейтинговыми с существенным отрывом были выпуски новостей на телеканалах "Украина", "Интер" и "1+1".

Копірайт зображення Індустріальний телевізійний комітет

Далее следуют "СТБ" и ICTV, а за ними с большим отставанием от лидеров расположились "UA:Перший", 112, "Прямой", News One, "5 канал" и "24".

Еще осенью 2015 года Верховная Рада приняла специальный закон, которым обязала телеканалы полностью открыть структуру собственности и называть своих конечных владельцев.

Телеканал "Украина" принадлежит самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову, который оказывает существенное влияние на часть фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде.

"Интер", согласно официально заявленной структуре собственности, принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Свои доли собственности там также имеют депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин и бывший чиновник времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский.

У Дмитрия Фирташа есть соратники во фракции "Оппозиционного блока". Последние три года он находился в Вене, где ожидал решения правоохранительных органов об экстрадиции в США в рамках уголовного дела о коррупции.

Телеканал "1+1" принадлежит бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому.

Коломойский имеет влияние на партию УКРОП, у которой собственной фракции в парламенте нет.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ контролируют каналы с самыми популярными выпусками новостей

У него напряженные отношения с нынешней властью, особенно после национализации его "Приватбанка".

Телеканалы ICTV и СТБ принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку и его жене Елене, дочери экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Пинчук не имеет собственной партии, однако ряд бывших менеджеров его компаний являются членами парламента.

Середняки

"UA:Перший" - еще недавно государственный "Первый национальный", который превращают в общественного вещателя.

Телеканал "112", который является одним из самых популярных в нише новостных каналов, несмотря на требование закона, не называет своего конечного владельца.

Канал Основной владелец "Интер" Дмитрий Фирташ "Украина" Ринат Ахметов "1+1" Игорь Коломойский ICTV, СТБ Виктор Пинчук "5 канал" Петр Порошенко News One Евгений Мураев "112" не раскрывает данные "Эспрессо ТВ" Арсений Яценюк "Прямой" Владимир Макеенко "Канал 24" Екатерина Кит-Садовая, жена Андрея Садового ZIK Петр Дыминский

В 2015 году телеканал официально заявлял, что его владельцем был Андрей Подщипков.

Не очень известную в украинской политике фигуру многие эксперты называли посредником реального владельца телеканала.

В 2015 году Подщипков стал первым заместителем "Партии простых людей" Сергея Каплина.

В Раду Каплин прошел по округу и до сих пор входит во фракцию ББП, однако за последние несколько лет его политическую деятельность связывали с самыми разнообразными политическими группами.

В 2016 году канал "112" убрал Подщипкова из реестра своих конечных владельцев.

"Не открывают, потому что, очевидно, что-то скрывают. Есть разные версии, кто может стоять за каналом, но это предположения", - прокомментировала ситуацию Наталья Лигачева, намекая, что владельцами могут быть представители прежней власти.

Оксана Романюк заметила, что штрафы за нераскрытие конечного владельца довольно скромные, а потому "обнародование собственников - это добрая воля канала".

В 2016 году в украинских политических кругах ходили разговоры о возможной продаже телеканала кому-то из окружения президента, однако они не подтвердились.

Телеканал News One официально принадлежит члену парламента Евгению Мураеву. Бывший регионал из Харьковской области был избран в парламент под флагом "Оппозиционного блока", но потом вышел из фракции.

Сейчас он возглавляет собственную партию "За жизнь".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Канал Игоря Коломойского - в тройке лидеров

"5 канал" принадлежит президенту Украины Петру Порошенко и он неоднократно заявлял, что продавать или передавать его кому-то не собирается.

Львовский "Канал 24", который вырос до общенационального, принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового Екатерине Кит-Садовой.

Садовый является председателем партии "Самопомощь", которая имеет собственную фракцию в Верховной Раде.

Еще один львовский телеканал ZIK официально принадлежит одному из самых богатых львовских бизнесменов Петру Дыминскому.

В последнее время канал активизировал работу, а его генпродюсером стала известная журналистка Наталья Влащенко.

Телеканал достаточно критичен к власти, а до недавнего времени на нем выходила программа Михеила Саакашвили, в которой он очень резко критиковал президента.

Недавно владелец канала Петр Дыминский стал участником смертельного ДТП и покинул Украину.

Совладельцем телеканала "Эспрессо", имевшего значительные рейтинги во время Евромайдана, которые сейчас немного просели, недавно стал руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Новичок осени

На День Независимости после ребрендинга "Тониса" вышел в эфир телеканал "Прямой".

Он говорит в доступном для всей страны цифровом пакете Т2.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Влиятельные львовяне Петр Дыминский (слева) и Андрей Садовый (справа) имеют свои общенациональные телеканалы

Владельцем канала недавно стал бывший депутат от "Партии регионов" Владимир Макеенко.

"Прямой" провел очень мощную рекламную кампанию и пригласил на работу ряд известных ведущих, в частности Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

Канал имеет большую студию в офисном центре "Парус" - одном из самых престижных в столице.

За первые несколько дней вещания он уже оказался среди середняков рейтинга вечерних выпусков новостей, а 28 августа даже немного обошел "112".

Эксперты сомневаются, что Макеенко является реальным владельцем телеканала и допускают, что этот проект может быть связан с окружением президента.

Еще в 2015 году Владимир Макеенко баллотировался в мэры Киева от партии "Наш край", которую эксперты называли приближенной к Банковой.

Сам Владимир Макеенко неоднократно отрицал любую свою связь с президентом или его окружением.

"Никаких совещаний в администрации президента у меня по этому поводу не было. Я советовался только со своей женой, потому что это наши общие деньги", - заявил он на пресс-конференции по поводу запуска канала.

Наталья Лигачева в комментарии ВВС Украина назвала канал "Прямой" "электоральным проектом".

Расцвет информационных телеканалов

За последние несколько лет на рынок вышли несколько исключительно информационных телеканалов, которые стали мощными игроками.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Эксперты сомневаются, что Владимир Макеенко является реальным инвестором канала "Прямой"

И хотя в официальных рейтингах выпусков новостей им очень далеко до главных каналов страны, они также могут сыграть важную роль на выборах.

"У информационных каналов есть специфическая ниша - их смотрят самые продвинутые зрители. Это лидеры мнений в своем окружении", - отмечает Наталья Лигачева.

По ее словам, при благоприятных обстоятельствах и четкой работе с целевой аудиторией, их владельцы могут получить весомый результат, в том числе на выборах.

Оксана Романюк появление новых информационных каналов с непрерывными стримами и комментариями называет глобальным трендом.

"Человек делает что-то на кухне целый день, а какая-то "говорящая голова" постоянно что-то рассказывает и комментирует", - отмечает Романюк.

По ее словам, роль и влияние таких каналов со временем будут только усиливаться.

Возможна ли монополия телеэфира?

Уже сейчас Наталья Лигачева, организация которой следит за эфирами телеканалов, фиксирует определенные политические тенденции на рынке.

В частности, по ее словам, большинство украинских телеканалов в выпусках новостей практически не критикуют президента, а некоторые и премьер-министра.

"Пока вырисовывается тенденция, что во время выборов на телеканалах в новостях не будет критики президента. Это уже сейчас заметно - именно в теленовостях", - отмечает Лигачева.

Копірайт зображення UNIAN Image caption У Юлии Тимошенко пока нет весомого телересурса

Еще в июне издание "Новое время" опубликовало статью, в которой авторы пришли к похожему выводу.

"Возможно, это самоцензура собственников. Возможно, определенные договоренности с владельцами. Но есть факт - отсутствие критики президента в новостях", - рассказывает Лигачева.

Хотя она отмечает, что жесткой критики во всех других форматах - студиях, ток-шоу - достаточно, и она и будет и дальше.

Оксана Романюк в свою очередь считает, что еще рано говорить об определенной монополизации эфира и блокировке критики власти в новостях.

"Предвыборные договоренности только зарождаются, думаю, где-то в начале 2018 будут происходить главные договоренности олигархов по поддержке на выборах", - считает Романюк.

Наталья Лигачева отмечает, что сейчас на главных каналах страны не очень часто можно увидеть Юлию Тимошенко. Она сейчас имеет самый высокий президентский рейтинг, а потому, возможно, эта тенденция к выборам будет усиливаться.

Но Лигачева уверена, что полностью убрать Тимошенко с главных каналов просто невозможно, к тому же некоторые из олигархов ближе к выборам могут поставить именно на нее.