Что изменится в экономике с 1 сентября

Копірайт зображення Getty Images Image caption Польское направление - самое узкое из тех, что обеспечивают поставки газа в Украину из Европы

С 1 сентября украинскую экономику ожидает не очень много нововведений, но все они будут иметь последствия.

Поставки газа

С 1 сентября операторы газотранспортных систем Украины и Польши "Укртрансгаз" и Gaz-system расширят мощности для поставок газа в Украину.

С начала осени и до конца апреля мощность ГТС в направлении из Польши увеличат до 6 млн кубов в сутки, тогда как в летний период она будет снижаться до 4 млн кубов.

Свободная пропускная способность ГТС будет продаваться на аукционах.

До этого пропускная мощность ГТС на польском направлении составляла 4,3 млн кубов в сутки. Итак, в течение отопительного сезона она вырастет на 40%.

"Это позволит повысить диверсификацию маршрутов поставок природного газа, а зимой предоставит дополнительные возможности для покрытия пиков спроса на природный газ потребителям в Украине", - заявляли в "Укртрансгазе".

Цены на газ

С 1 сентября "Нафтогаз" повышает цены на газ для промышленности. Минимальные цены вырастут на 6,7%, максимальные - на 6,3%.

Если в августе минимальная цена газа для промышленности составляла 7420,8 грн за тысячу кубов, то теперь она составит 7921,2 грн.

Как и в предыдущие разы, это повышение лишь косвенно повлияет на кошельки украинцев.

По оценкам экспертов, за два-три месяца повышение цены на газ отразится и на ценах других промышленных производителей, а через них - и на потребительских ценах.

• Нафтогаз повышает цены на газ для промышленности более чем на 20%

В августе "Нафтогаз" также повышал цены на газ для промышленности - на 3%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Похоже, в сентябре может возобновиться спор о цене на газ для населения

Вместе с тем, подорожание газа для населения, которое было запланировано на октябрь, может и не состояться.

При утверждении финансового плана "Нафтогаза" в июле правительство не согласилось с повышением цены. Чиновники заявили, что для этого нет предпосылок.

О том, что цена на газ для населения не должна возрасти в течение следующего отопительного сезона, заявлял и премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время в "Нафтогазе" обращают внимание, что компания не поставляет газ населению напрямую, а следовательно, и не определяет конечную цену для потребителя.

"Большинство людей убеждены, что газ населению поставляет Нафтогаз. Но это неправда", - написал в Facebook директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он также разъяснил механизм подорожания газа, как его видят в компании:

"Кабмин своим постановлением обязывает Нафтогаз продавать газ фирташевским посредникам, которые потом "поставляют" его населению. Фактически, все, что эти "поставщики" делают, это выставляют счета и собирают деньги с населения. За это посредники получают предусмотренную правительством комиссию. Что увеличивает цену на газ для населения".

В то же время Ассоциация газового рынка Украины в своем комментарии обращает внимание, что "далеко не все облгазы и их сбытовые дочерние предприятия принадлежат Group DF", как об этом пишет представитель "Нафтогаза".

Там отмечают, что торговая наценка "газсбытов" составляет от 0,75 до 2,13% от цены газа для населения, а "проблема с расчетами за газ, потребленный населением, заключается не в недостатках работы "газсбытов", а в недостаточности государственных ассигнований на льготы и субсидии".

Монетизация субсидий

Копірайт зображення UNIAN Image caption Компенсация за сэкономленное прошлой зимой будет до начала этой?

Еще в конце апреля правительство приняло постановление, которым ввело начало монетизации коммунальных субсидий.

В частности, речь шла о том, что те, кто сэкономил на газе в течение прошлого отопительного сезона, смогут получить от государства до 700 грн компенсации.

Тогда в правительстве заявляли, что выплата будет осуществлена до 1 сентября.

Однако 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выплаты тем, кто экономил, будут осуществлены "осенью - до начала зимы".

Опасные грузы на железной дороге

Копірайт зображення UNIAN Image caption К проблемам с автомобильным газом может добавиться еще одна?

С 1 сентября вступает в силу приказ Мининфраструктуры №156 о лицензировании перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.

Среди этих опасных грузов - и топливо, в том числе и сжиженный газ для автомобилей, который стремительно подорожал за последний месяц.

Трейдеры, в том числе Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ), считают, что лицензирование железнодорожных перевозок может на время заблокировать работу поставщиков горючего.

НАУ уже обратилась с официальным обращением к премьеру и к министру инфраструктуры с призывом обратить внимание на препятствия в работе операторов рынка нефтепродуктов.

Эксперты также указывают на то, что введение лицензирования приведет к увеличению расходов трейдеров, а значит, и к повышению цен на топливо.

В министерстве инфраструктуры объясняют необходимость введения лицензирования заботой о безопасности и окружающей среде.

В 2015-2017 годах произошло более 60 аварий с опасными грузами.

В Мининфраструктуры говорят, что проект приказа почти два года обсуждали с представителями бизнеса, и после того, как указ приняли в апреле, у бизнеса было достаточно времени, чтобы подготовиться к его выполнению.

"Нежелание отдельных субъектов хозяйствования выполнять требования действующего законодательства является попыткой сэкономить собственные ресурсы ценой создания рисков для жизни и здоровья людей", - заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Зарплаты учителей

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Тогда как львиная доля учителей получила повышение зарплаты с 1 января этого года, с 1 сентября свою надбавку должны получить педагоги детских садов и профучилищ.

Кроме того, должна вырасти и зарплата тренеров спортивных школ.

"Они работают с нашими детьми", - объяснял правительственную инициативу премьер.

Он также пообещал предусмотреть следующее 25-процентное повышение зарплат учителей в бюджете на следующий год.

По данным Государственной службы статистики, в настоящее время средняя зарплата работника образования в Украине составляет от 4800 до 6800 грн в зависимости от стажа и категории.