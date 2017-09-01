Ассоциация Украины с ЕС: как это работает

Копірайт зображення UNIAN Image caption Согласно последним данным, 52% украинцев поддерживают курс на сближение с ЕС, а 25% - выступают против

1 сентября в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. ВВС Украина напоминает историю создания соглашения, как оно будет работать, что получит Украина и как будут контролировать его выполнение.

С начала переговоров об ассоциации Украины с ЕС до полного ее функционирования прошло десять лет, а страной руководили три президента - Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Петр Порошенко.

Споры вокруг соглашения стали своего рода толчком к началу Евромайдана в Киеве, который привел к полной смене власти в Украине в феврале 2014 года.

Что это такое?

Соглашение об ассоциации с ЕС - огромный документ на семь разделов и тысячи страниц - регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС.

В соглашении нет четкой гарантии будущего вступления Украины в ЕС.

Предоставление безвизового режима Украине также не является частью Соглашения об ассоциации.

Первые разделы документа касаются общих принципов, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции.

Ключевыми в нем являются разделы, касающиеся торговли и экономического сотрудничества. Они предполагают создание зоны свободной торговли, против которой еще в 2013 году выступала Россия.

Цель зоны свободной торговли - либерализация взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС.

Зона свободной торговли предполагает уменьшение или снятие пошлин и тарифов на большую часть товаров во взаимной торговле, хотя на многие важные для Украины товары сохраняются квоты.

Большинство разделов соглашения начали временно действовать еще с 1 ноября 2014 года, а экономический раздел - с 1 января 2016 года.

В первый год свободной торговли с ЕС украинский экспорт в страны Евросоюза вырос на 3%, а взаимный товарооборот на 6%.

За первое полугодие 2017 года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%.

Почти 40% украинской торговли сейчас приходится на Европейский Союз, в то время как на Россию - около 10%.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, что совпало по времени с подписанием соглашения и введением Украиной и Россией ряда взаимных санкций, многие украинские предприятия оказались без рынка сбыта.

Для ряда украинских отраслей ЕС стал основным торговым партнером, больше всех в Европу экспортируют аграрии и производители продуктов питания. Однако беспошлинные квоты на многие виды товаров исчерпываются уже в первые месяцы года.

Кто и как будет контролировать

С 1 сентября запускается множество бюрократических процессов: согласования, мониторинг и принятие совместных решений.

Соглашение об ассоциации содержит четкие сроки и шаги сторон по выполнению его положений - от снижения пошлин до принятия Украиной необходимых законов и норм.

С момента вступления в силу документа начинается отсчет сроков исполнения обязательства обеих сторон.

Как пояснили ВВС Украина украинские эксперты, начало действия соглашения существенно усилит контроль за его выполнением со стороны ЕС.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На саммите Украина-ЕС, который состоялся в Киеве, председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вручили президенту Украины Петру Порошенко ратифицированные грамоты о Соглашении об ассоциации

Реализацию Соглашения об ассоциации будут контролировать ряд двусторонних органов.

Уровнем диалога об ассоциации является ежегодный специальный саммит Украина-ЕС.

Исполнительным органом ассоциации является Совет ассоциации, в состав которого войдут члены правительства Украины, члены совета ЕС и Европейской комиссии.

В нем по очереди будут председательствовать представитель от Украины и чиновник из Брюсселя.

Этот орган будет контролировать имплементацию соглашения и проверять исполнение конкретных задач и критериев соглашения.

Этот же совет должен решать важные или спорные вопросы, возникающие при реализации соглашения.

Совет ассоциации будет принимать обязательные для выполнения Украиной и ЕС решения.

Подготовкой решений Совета ассоциации будут заниматься специальные комитеты, которые будут работать в ключевых направлениях выполнения соглашения, а также в конкретных отраслях.

Они должны приступить к работе уже в сентябре.

Долгая и кровавая дорога

Переговоры по Соглашению об ассоциации продолжались еще с 2007 года.

Стороны согласовали основные положения документа в течение 21 раунда переговоров.

Официально о согласовании текста документа заявили на саммите Украина-ЕС в декабре 2011 года в Киеве, а парафировали - 30 марта 2012 в Брюсселе.

Президент Украины Виктор Янукович обещал подписать соглашение об ассоциации на саммите восточного партнерства в ноябре 2013 года.

Однако за несколько недель до саммита власть резко изменила риторику - президент и премьер-министр заговорили о невыгодности сделки и переносе ее подписания.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Акции протеста во время Евромайдана

21 ноября на "Евромайдан" вышли первые протестующие, а 24-го оппозиция провела первый массовый митинг.

После окончания саммита в Вильнюсе и окончательного отказа Виктора Януковича подписывать соглашение, в ночь с 29 на 30 ноября "Беркут" жестко разогнал протест на Майдане.

Протесты сразу же взорвались с новой силой и закончились массовыми расстрелами 18-20 февраля 2014 года.

Уже через месяц новая власть подписала политическую часть соглашения. А вскоре после президентских выборов Петр Порошенко подписал экономическую часть ассоциации.

16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент одновременно ратифицировали документ, однако его должны были одобрить еще все страны-члены.

Этот процесс завершился только в мае 2017 года.