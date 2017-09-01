Последствия урагана "Харви" в одной фотографии: до и после

На юг США обрушился ураган "Харви" - самый сильный за последние 13 лет. Одним из первых удар стихии принял 10-тысячный городок Рокпорт.

Значительные части штата Техас оказались под водой. По меньшей мере 20 человек погибли, больше 30 тысяч укрылись во временных убежищах, многие дома разрушены.

Кликните Как ураган "Харви" изменил жизнь города Рокпорт После До

Власти штата опасаются, что на этом ураган, стихший до тропического шторма, не остановится, и ожидают продолжения дождей и сохранения угрозы наводнений по меньшей мере еще неделю.

Стихия добралась до Луизианы, и проливные дожди обещают в соседних штатах.