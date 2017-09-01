Как в Крыму исчезают церкви Киевского патриархата

Копірайт зображення yandex.maps Image caption Помещение храма УПЦ КП в Симферополе

В последний день лета исполнительная служба России в Симферополе заблокировала главный храм УПЦ Киевского патриархата Крыма, исполнив решение суда о передаче помещения в государственную собственность.

В Киевском патриархате заявили, что силовики повредили помещение, сломали двери и алтари, конфисковали часть церковной утвари, а также закрыли доступ верующих к храму.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент также пожаловался, что во время силовых действий ему повредили руку.

В российской исполнительной службе сообщили, что 31 августа они привели в исполнение решение суда о передаче в собственность государства первого этажа храма общей площадью 112 квадратных метров.

Главный храм Крыма

Исполнительная служба сообщила о получении решения арбитражного суда Крыма о передаче в государственную собственность первого этажа помещения, которое якобы арендовал православный духовный центр.

31 августа оно было исполнено, поскольку религиозная община не освободила помещение добровольно.

В комментарии ВВС Украина пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что крымская епархия УПЦ КП законно арендует помещение.

Он указал, что они обжаловали в суде решение о передаче части помещения в собственность правительства Крыма.

Этот храм - бывшее имущество военного училища. После его ликвидации в 90-х годах здание передали на баланс управления фонда государственного имущества Крыма.

А потом, как указал Заря, помещение передали в аренду УПЦ КП на 49 лет с формальной платой в одну гривну в год.

"После оккупации местные власти инициировали расторжение договора аренды и настаивали на том, что отдельные части здания арендуются нами незаконно", - добавил Зоря.

Храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе является главным в епархии, там проводил богослужения епископ Климент и там же расположено управление епархии.

Вон из Крыма?

Евстратий Зоря настаивает, что российские власти пытаются вытеснить УПЦ КП из аннексированного Крыма.

По его словам, до аннексии на полуострове было 40 действующих общин УПЦ КП с помещениями для молитв.

За три года российской власти таких осталось девять.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Крыму в подчинении УПЦ КП осталось семь приходов

"Воспрепятствование в доступе в храм - это не просто попытка вытеснить одну общину, что происходит в Крыму часто. Это признак попытки полностью ликвидировать епархию Киевского патриархата в Крыму", - считает Зоря.

Евстратий Зоря указывает, что часть храмов отобрали сразу после аннексии - это были церкви, связанные с военными частями.

Многим религиозным общинам просто постепенно отказывают в аренде помещений для проведения богослужений.

Кроме девяти приходов в Крыму, у УПЦ КП есть еще семь религиозных общин в России.

В частности, одна в московской области, а также шесть приходов в Белгородской области.