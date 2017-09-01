Зарядка для ума: найдите поддельный золотой слиток

Предлагаем вам взбодриться при помощи небольшой зарядки для ума. В ближайшие дни вас ждет еще несколько загадок. Не пропустите!

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Надеемся, вам повезет!

Загадка 1:

У вас есть семь золотых слитков. Однако один из них - подделка и весит меньше других.

У вас есть весы, но вы можете использовать их только два раза.

Как определить, какой слиток поддельный?

Ответ

Поместите по три слитка на каждую из чаш весов.

Если они уравновесятся, то тот слиток, который вы не поместили на весы, и есть подделка.

Если они не уравновесились, возьмите три слитка, оказавшиеся легче.

Из них выберите два слитка и поместите на разные чаши весов.

Если они уравновесятся, то подделка - слиток, которого не было на весах.

Если нет, то подделкой окажется более легкий слиток.

Эта загадка взята из рассказов Лорен Чайлд о ребенке-гении Руби Ретфорт.Подробнее на сайте Today Programme.