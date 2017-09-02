Отец Павла Гриба: человека могут задержать ни за что

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Больше недели нет никакой информации о пропавшем в Беларуси украинце Павле Грибе. 24 августа 19-летний юноша отправился в Гомель на встречу с девушкой, с которой переписывался по скайпу, и исчез.

Белорусские правозащитники и журналисты предполагают, что его передали российским спецслужбам. Такие случаи уже происходили ранее.

Представители беларусских властей подтвердили, что Павел Гриб пересек границу и заверили, что ищут пропавшего парня.

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену с просьбой предоставить информацию о его местонахождении и состоянии здоровья.

Отец Павла, бывший пограничник Игорь Гриб, ездил в Беларусь на поиски своего сына.

Об этой поездке и о произошедшем в целом он рассказал ВВС.

"Его готовили к операции"

"Мой сын закончил школу в прошлом году. Поступил в Киево-Могилянскую академию на философский факультет. Проучился один семестр и решил на время оставить учебу.

Его готовили к операции. Он инвалид детства. Диагноз - синдром портальной гипертензии (комплекс симптомов, обусловленных нарушением кровообращения и повышением давления в системе воротной вены). Он нуждается в постоянном приеме медикаментов.

Копірайт зображення Facebook Image caption У Павла Гриба с детства проблемы со здоровьем

В 2014 году мой сын очень болезненно воспринимал все события на Майдане. Рвался ехать на фронт, но состояние здоровья не позволяло. Ему нельзя поднимать больше трех килограммов.

Все это время он был активным корреспондентом в социальных сетях. Возможно, на той волне его сообщения могли иметь некий негативный окрас по отношению к стране-агрессору.

Ни в каких других акциях, кроме соцсетей, он не участвовал: не был бойцом ВСУ или добровольческих батальонов, на Восток не ездил, за границу не ездил. Был только активным корреспондентом.

В соцсетях познакомился с девушкой. Она представилась патриоткой Украины из-под Сочи. Ей якобы было 17 лет. Вроде бы завязались виртуальные отношения.

Ранее они договаривались встретиться в Грузии, мы его отговорили. Затем возникла идея встретиться в Гомеле. Он уехал.

Пересек две границы

Должен был вернуться в тот же день, 24 августа. Мы ждали до утра, он не вернулся. Я написал заявление в полицию и поехал его искать.

Нашел водителя автобуса Чернигов-Гомель, с которым он ехал. Тот подтвердил, что Павел пересек две границы и доехал до Гомеля.

Приехав в Гомель, я обратился к дежурным милиционерам на автовокзале. Рассказал, что исчез сын, показал документы. Его сразу пробили по базе данных.

Оказалось, что Павел объявлен УФСБ России по Краснодарскому краю и городу Сочи в международный розыск по обвинению в терроризме.

Они мне еще тогда сказали, что он не может быть у них, потому что инициатор розыска - ФСБ.

Я сам пограничник и знаю, что когда человек пересекает границу, можно установить, находится ли он в розыске.

То есть при пересечении границы у пограничника высветилась информация, что Павел объявлен в розыск.

Пограничники должны были еще тогда его задержать, снять с автобуса и передать инициаторам розыска.

Поскольку пограничники его не задержали его, я понял, что они получили определенные инструкции. Значит относительно моего сына проводились какие-то действия.

Значит была дана команда, чтобы Павел доехал до Гомеля, встретился с этой девушкой, и там его задержали.

Что я знаю о девушке, с которой он общался? Я в это не вмешивался. Это были его дела.

Жена видела, что он с кем-то разговаривал по скайпу.

После того, как он исчез, я сломал его аккаунт в скайпе. Меня удивила ее очень грамотная украинская речь.

"Держат в Краснодаре"

Так что, по словам милиции, инициатором розыска сына, является ФСБ Краснодарского края. Думаю, что Павла держат в следственном изоляторе в городе Краснодар.

Мне интересно, почему ФСБ была заинтересовалась моим сыном.

Я думаю, что Павел попал исключительно из-за своей деятельности в соцсетях. Перепостил или написал то, что, по их мнению, имело негативный смысл.

Я написал заявление об исчезновении в правоохранительные органы и СБУ, привлекаем общественные и правозащитные организации.

Надо показать, насколько это опасно: выезжает обычный гражданин Украины, который не принимал участия в военных действиях и его могут задержать ни за что".