Копірайт зображення Getty Images Image caption Только в сентябре около 7400 человек в Англии могут умереть от болезни сердца или инсульта

Каждый десятый 50-летний мужчина имеет сердце на 10 лет старше, чем реальный возраст его владельца. Это повышает риск смертельного сердечного приступа или инсульта, говорится в новом исследовании.

Агентство общественного здоровья Англии проанализировало ответы 1,2 млн человек во время теста на "возраст сердца", 33 тысячи из них - мужчины 50 лет.

Организация прогнозирует, что только в этом месяце 7400 человек в Англии умрут от сердечных заболеваний или инсульта. Четверть из них - моложе 75 лет.

Большинство этих смертей можно предотвратить, утверждают в агентстве. Там напоминают, что профилактику болезней сердца и инсульта не стоит откладывать до старости.

Как улучшить здоровье своего сердца:

• Бросьте курить

• Ведите активный образ жизни

• Следите за своим весом

• Ешьте больше клетчатки

• Снизьте употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров

• Ешьте пять фруктов и овощей в день

• Употребляйте меньше соли

• Ешьте рыбу

• Сократите количество выпитого алкоголя

• Читайте этикетки на упаковках еды и напитков.

Источник: NHS Choices

По данным теста, около половины респондентов не знали своего давления. Более 5,6 млн человек, живущих в Англии, имеют повышенное давление, но не знают об этом.

Если не лечиться и не делать профилактику, у человека может случиться сердечный приступ или инсульт, которые приведут к смерти, предупреждает доктор Майк Кнаптон из Британского фонда сердца.

Проверка вашего давления "может стать первым шагом к продлению вашей жизни", говорит Кэтрин Дженнер из благотворительной организации, занимающейся вопросами артериального давления.