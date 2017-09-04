Новые правила на украинской границе: как это будет работать?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новые правила на украинской границе начнут действовать с 1 января 2018 года

Начиная с 2018 года, Украина вводит новые правила въезда на свою территорию для иностранцев.

Как будет работать новая система, пока неизвестно: подробные правила в ближайшее время должно разработать правительство.

Но уже сейчас ясно, что нововведение больше всего коснется граждан России.

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С 1 января 2018 года им придется не только сдавать на границе отпечатки пальцев, но и предварительно сообщать украинским властям о своем намерении посетить страну.

ВВС собрала всю известную на сегодня информацию о новых правилах пересечения украинской границы.

Визы для России?

Вопрос об усилении контроля для граждан России на границе с Украиной обсуждается в Киеве уже не первый год.

В марте 2014 года, через считанные дни после подписания Владимиром Путиным закона о присоединении Крыма к России - этот шаг не признает ни Киев, ни международное сообщество, - Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении визового режима с РФ.

Однако его так и не реализовали. Не было указа президента. Официальный Киев тогда объяснял, что визы - это слишком финансово затратное дело, к тому же может негативно сказаться на миллионах украинцев, находящихся на территории России.

Однако с марта 2015 года гражданам России запретили въезд в Украину по внутренним паспортам, а с осени того же года прекратили авиационное сообщение между Украиной и Россией.

Однако дебаты между сторонниками и противниками виз с Россией в Киеве не утихали.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Осенью 2014 года правительство инициировало строительство комплекса фортификаций "Стена" на границе с Россией

В конце концов, в июне этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что визы как таковые в современном мире отойдут в прошлое, но при нынешних обстоятельствах Киеву было бы целесообразно создать систему предварительного информирования о намерениях посетить Украину для граждан РФ.

В июле СНБО принял решение, которое предусматривает, в том числе, анонсированное Климкиным нововведение, а в прошлую пятницу президент Порошенко ввел его в действие своим указом.

Отпечатки пальцев

Обнародованные на сегодняшний день документы дают только общее представление о нововведениях, которые должны вступить в действие на украинских границах с 1 января следующего года.

Во всех подробностях о них можно будет говорить лишь через два месяца - такой срок дали правительству для того, чтобы разработать необходимые для реализации президентского указа мероприятия.

Однако, как рассказал ВВС помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, с нового года на всех 157 пунктах пропуска через украинскую границу у иностранцев, желающих въехать на территорию страны, будут брать биометрические данные - отпечатки пальцев.

По его словам, сдавать отпечатки пальцев будут все иностранцы, в том числе, например, граждане стран Евросоюза.

"В первую очередь, это безопасность страны. Во-вторых, это его (иностранца) собственная безопасность, если, не дай Бог, случатся неприятные сюрпризы на территории страны", - пояснил г-н Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Это заявление несколько расходится со словами Петра Порошенко: на днях он заявил, что это нововведение коснется только граждан из стран, "представляющих риски для Украины", которые к тому же не имеют биометрических паспортов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россию внесут в украинский список "стран миграционного риска", говорится в указе Петра Порошенко

Какие страны войдут в этот список, пока неизвестно. Разработать его должно украинское правительство. Однако отдельная строчка в президентском указе посвящена тому, что в нем должно найтись место для Российской Федерации.

В пограничной службе заявили, что уже приступили к тестированию оборудования, позволяющего брать биометрические данные за пределами пограничного пункта, например, в поездах или на морском транспорте, однако не исключили, что реализация нововведения приведет к увеличению очередей на границе.

Предварительное информирование

Граждан России точно коснется еще одно новшество, предусмотренное указом Петра Порошенко.

С нового года владельцы паспорта с двуглавым орлом должны будут предварительно сообщать о своем намерении посетить Украину с помощью специального интернет-ресурса.

Эту систему еще не создали. Более того, собеседники ВВС в нескольких компетентных органах украинской власти не смогли сообщить, какое именно ведомство будет ответственным за ее создание и обслуживание, граждане каких еще стран должны будут ею пользоваться и какие именно данные она будет спрашивать у потенциальных гостей Украины.

Ожидается, что ответы на эти вопросы в течение следующих двух месяцев даст украинский кабинет министров.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские пограничники говорят, что успеют переоборудовать все 157 пунктов пропуска к новому году

По словам Петра Порошенко, гражданин РФ, въезжающий в Украину, должен будет не только указать основную информацию о своей поездке, но и по прибытии зарегистрироваться в месте, где он планирует находиться на территории Украины.

"В условиях, когда государство является объектом военной агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика вполне оправдана", - заявил президент Украины.

Как нововведения на украинской границе коснутся граждан России и других иностранцев, которые сейчас находятся на территории страны на законных основаниях, например, на основании вида на жительство, пока неизвестно, заявили ВВС в пограничной и миграционной службе Украины.

Председатель комитета Совета Федерации Госдумы по международным делам Константин Косачев и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявили, что России не стоит идти на симметричные меры относительно украинцев, посещающих Россию.

В Кремле и МИД России нововведения, инициированные указом Петра Порошенко, пока не комментировали.