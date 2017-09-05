Новый сезон в Раде: четыре вопроса экономики

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Осенняя сессия Верховной Рады должна пройти "под знаком жизненно важных для страны реформ". По крайней мере так заявил спикер парламента Андрей Парубий.

К концу года депутаты планируют определиться с четырьмя экономическими вопросами, которые могут осложнить и без того напряженную атмосферу в парламенте.

Пенсионная реформа: с поправками, но пройдет?

Очевидно, что сентябрь будет посвящен спорам вокруг пенсионной реформы. Именно ее премьер-министр Владимир Гройсман отнес к числу изменений, "которые обеспечат экономический рост".

Перед уходом на летние каникулы депутаты уже проголосовали в первом чтении за разработанный правительством законопроект. В начале июля его поддержали 282 депутата.

Впрочем, ко второму чтению, по словам премьера, депутаты подали поправки, которые "могут нивелировать, просто уничтожить закон".

"Наша задача - спасти этот закон от такой разрушающей модификации и получить поддержку парламентариев", - заявил Гройсман.

Андрей Парубий уточнил, что количество поправок в этот законопроект превышает 2 тысячи.

Однако только после того, как все поправки будут рассмотрены профильным комитетом, станет ясно, в каком виде депутаты рассмотрят проект во втором чтении.

Но каким бы ни был текст ко второму чтению, в предложенном правительством варианте "речь не идет о пенсионной реформе". Так говорит член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

"Мы могли бы говорить о реформе только в случае, если правительство хотя бы создавало условия для появления накопительной системы, - отмечает депутат. - К сожалению, правительство пошло путем простого ремонта солидарной пенсионной системы".

Но с точки зрения законодательной процедуры, принятие правительственного варианта изменений в пенсионной системе вполне реально до 1 октября, считает Татьяна Острикова.

"Если комитет эффективно отработает поправки, и будет текст законопроекта ко второму чтению, то во вторую пленарную неделю сентября его можно рассмотреть и принять в целом", - говорит депутат.

В то же время директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин напоминает, что с середины сентября стартует непростой бюджетный процесс.

Осенью очень сильно срабатывает политизация любых экономических решений.

"В лучшем случае можно надеяться, что дискуссии будут носить рациональный характер. Но ни до 1 октября, ни до 1 ноября полное принятие пенсионной реформы не произойдет", - считает эксперт.

Бюджет: опять "под елочку"?

Правительство обещает представить проект бюджета на следующий год до 15 сентября.

На этот раз, говорит министр финансов Александр Данилюк, "время реально посмотреть на вещи" и подойти к формированию бюджета жестко, отталкиваясь не от прихотей и расходов, а от доходов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Рассмотрение бюджета обычно происходит гораздо позже, чем приходит Святой Николай

Вместе с тем, как отмечает Татьяна Острикова, "правительство уже существенным образом нарушает бюджетный процесс, ведь бюджетная резолюция была всего лишь внесена в парламент, но не проголосована".

Оптимистический прогноз, что выйдем с принятием бюджета на 28 декабря - это не 31 Василий Юрчишин, Центр Разумкова

Депутат обращает внимание и на другие проблемы: опять не учитывается то, что налоговые изменения должны быть одобрены до 1 июля, чтобы вступить в силу с нового бюджетного года. До сих пор неясно, какой орган придет на смену налоговой милиции.

"В Украине были прецеденты, когда бюджет вовремя вносился или его вовремя регистрировали, а текст появлялся позже. Но прецедентов своевременного рассмотрения в новейшей истории не было. К сожалению, этот год не станет исключением", - говорит Острикова.

"Оптимистический прогноз, что выйдем с принятием бюджета на 28 декабря - это не 31", - шутит по поводу парламентских традиций принятия бюджета Василий Юрчишин.

Земельный вопрос: не хватает воли?

К концу этого года должны решить вопрос с продажей земли сельскохозяйственного назначения. Или с тем, что делать с мораторием на продажу земли, который депутаты в очередной раз продлили до 2018 года.

Согласно обновленному Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, соответствующий законопроект должен быть разработан правительством и внесен в парламент до конца мая.

Однако на фоне неоднозначных оценок планов продажи земли со стороны общества, участников рынка и экспертов, единая законодательная инициатива так и не появилась.

Более того, в июле, после визита президента Порошенко в Вашингтон, возникли предположения, что МВФ якобы уже не особо настаивает на проведении земельной реформы. Однако официально МВФ эту информацию не подтвердил.

Дело осложняет представление 55 депутатов в Конституционный суд о неконституционности моратория на продажу земли. Решение по этому вопросу КС может принять уже осенью.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Тема введения рынка земли уже много лет является поводом для митингов

Из всех экономических вопросов, которые должны быть решены этой осенью, перспективы земельной реформы и продажи земли выглядят наименее понятно, считает Василий Юрчишин.

"Это должно быть политическое решение, но оно должно основываться на очень рациональных основаниях, а также на очень четкой пояснительной работе, - считает эксперт. - Если это произойдет, то понемногу земельная реформа будет продвигаться отдельными законами или кодексом".

На том, что для решения земельного вопроса нужна политическая воля настаивает и Леонид Козаченко, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК в парламентском аграрном комитете.

Он напоминает, что сейчас существует три зарегистрированных законопроекта, касающихся рынка земли.

"Каждый из них несет в себе определенный материал, который необходимо проанализировать и принять один вариант", - говорит депутат.

Если взяться за это дело профессионально и поставить цель, если есть политическая воля, то все можно сделать Леонид Козаченко, аграрный комитет Верховной Рады

В то же время Козаченко обращает внимание и на ключевые спорные вопросы, без решения которых выйти на результат трудно:

кто обладает приоритетным правом покупать землю,

сколько будет действовать запрет на покупку земли для иностранцев,

могут ли юридические лица быть участниками рынка земли,

ограничивать ли объем земельных ресурсов, которые можно купить.

Ситуация осложняется и слабостью украинской банковской системы, и отсутствием банков, готовых кредитовать покупку земли.

Кроме того, до сих пор не сформирована кадастровая база, особенно в отношении государственных земель. Кто и на каких условиях арендует более 11 млн гектаров земли, сейчас установить трудно, говорит депутат.

Но несмотря на сложности вокруг рынка земли, их вполне можно решить, если на то есть политическая воля.

"Если взяться за это дело профессионально и поставить цель, если есть политическая воля, то все можно сделать, - говорит Леонид Козаченко. - Все проблемные вопросы уже положены на стол. Теперь их надо переложить на бумагу и до конца года проголосовать. Снизу к этому уже готовы".

НБУ: лучше без главы?

Усилить страсти в новом политическом сезоне в Раде может и утверждение нового главы Нацбанка, кандидатуру которого депутатам должен предложить президент.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что это сделают до конца сентября, а также Петр Порошенко предложит депутатам две кандидатуры на выбор:

"Эти кандидатуры есть. Две. Банкиры. Независимые, равноудалённые от политического влияния".

Копірайт зображення Bank.gov.ua Image caption После отставки Валерии Гонтаревой кресло главы НБУ пустует

10 апреля этого года глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке и покинет свой пост через месяц. Сейчас обязанности главы НБУ исполняет Яков Смолий.

Татьяна Острикова считает, что утверждение нового руководителя НБУ будет происходить "в пакете" с другими назначениями - глав ФГИ, Счетной палаты, ЦИК и омбудсмена.

В то же время Василий Юрчишин предполагает, что неопределенная ситуация с руководством НБУ будет оставаться неопределенной.

"Не очень хорошо, когда нет полноценного руководителя НБУ. Но мне кажется, что сейчас в отношении исполняющего обязанности в банковской системе гораздо больше ясности и прозрачности, чем несколько месяцев назад".

В июне 2014 года за назначение Валерии Гонтаревой на должность главы НБУ проголосовало рекордное количество депутатов - 349.