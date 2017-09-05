Власти Азербайджана имели "тайный 3-миллиардный фонд"

Копірайт зображення Reuters Image caption "Черная касса" имела прямое отношение к семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, утверждают авторы доклада

Правящая элита Азербайджана работала с тайным фондом, бюджет которого составлял 2,8 млрд долларов. В течение двух лет эти средства использовались для подкупа европейских политиков и приобретения предметов роскоши, говорится в новом расследовании журналистов.

Расследование работы теневого фонда, который еще называют "азербайджанская прачечная", провел консорциум европейских изданий и опубликовал проект Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Предполагается, что деньги проходили через четыре "серые" компании, базирующиеся в Великобритании.

Адресатами платежей были и некоторые европейские политики, демонстрировавшие дружелюбное отношение к властям Азербайджана.

Однако авторы расследования отмечают: свидетельств того, что все эти люди осознавали, откуда поступают деньги, нет.

На данный момент реакции президента Азербайджана Ильхама Алиева или азербайджанского правительства не было.

Что такое "азербайджанская прачечная"?

Согласно отчету OCCRP, правящая элита Азербайджана отмывала средства через ряд фиктивных компаний, чтобы скрыть происхождение денег.

Схема действовала на протяжении двух лет - с 2012 по 2014 год - говорится в докладе.

Подозревают, что эти деньги проходили через четыре подставные компании в Великобритании. Две из них были в Англии, и две - в Шотландии. Согласно отчету, эти компании уже ликвидированы.

Средства из фондов, которыми управляли британские компании, поступали в Германию, Францию, Турцию, Иран и Казахстан.

Откуда поступали средства?

Источник поступления средств остается неясным. Однако в отчете говорится о "достаточных свидетельствах связей с семьей президента Ильхама Алиева".

В отчете OCCRP также предполагается, что средства поступали из правительственных кругов Азербайджана и России.

Некоторые деньги поступали напрямую от азербайджанского правительства, утверждают авторы расследования.

В частности, от министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, службы безопасности в фонды поступило 9 млн долларов.

Еще 29 млн долларов поступило от Рособоронэкспорта, говорится в отчете OCCRP.

Однако львиная доля средств - 1,4 млрд долларов - поступила от Baktelekom MMC, частной компании, которая не имеет никакого отношения к телекоммуникационному гиганту Baktelecom.

Деньги поступали и от оффшорных компаний "с подставными директорами и акционерами", которые обычно были зарегистрированы в Великобритании.

Куда шли деньги?

Большая часть денег, согласно отчету, была выплачена европейским политикам, лоббистам, журналистам и бизнесменам.

Во времена, когда действовала схема, Азербайджан, богатую нефтью постсоветскую страну, обвиняли в системной коррупции, искажении результатов выборов, заключении оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов.

Но, как говорится в отчете OCCRP, за деньги было "куплено молчание".

Кроме того, средства из фондов, согласно выводам расследования, использовались для приобретения предметов роскоши и частного образования для членов нескольких азербайджанских семей, живущих за рубежом.

"СМИ получили доступ к более чем 13 тыс. банковских транзакций", - говорится в отчете.

Они показывают, как миллионы долларов со счетов компаний и частных лиц по всему миру тратились на роскошные автомобили, футбольные клубы, туристические агентства и больницы.

Кто принимал в этом участие?

Один из ведущих европейских банков, Danske Bank, осуществлял операции через свой филиал в Эстонии.

В датском банке признали, что делали недостаточно, чтобы обнаружить подозрительные операции.

По меньшей мере три европейских политика, журналист и несколько бизнесменов, которые одобряли деятельность азербайджанских властей, были среди получателей средств от "азербайджанской прачечной".

Четыре основанные в Великобритании компании, через которые, согласно расследованию, проходили средства, были связаны с анонимными оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах, Сейшелах и Белизе.

Была ли эта схема успешной?

Согласно отчету OCCRP, деятельность фонда имела результат - убедить Парламентскую Ассамблею Совета Европы голосовать против критического для Азербайджана отчета в 2013 году.

Совет Европы, состоящий из 47 членов, наблюдает за соблюдением Европейской конвенции по правам человека, а также за решениями суда в Страсбурге.

Упомянутое голосования сейчас стало предметом другого расследования, результаты которого должны стать известны в конце этого года.