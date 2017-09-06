Зарядка для ума: как налить литр молока?

Разгадывайте головоломки и тренируйте свой ум. На этот раз отмеряем литр молока.

Копірайт зображення Getty Images

У молочника есть два пустых бидона - один на три литра, а другой на пять. Как он может отмерить ровно один литр молока, не разлив его.

Нажмите или прокрутите вниз, чтобы узнать ответ

Ответ

Молочник должен налить молоко в трехлитровый бидон, а затем вылить его в пятилитровый. Затем он снова должен наполнить трехлитровый бидон и выливать молоко в пятилитровый, пока тот не будет полон.

Тогда в трехлитровом бидоне останется ровно один литр молока.

Это головоломка от программы Fit Brains компании Rosetta Stone.