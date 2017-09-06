Провальные стартапы 2017

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Пять технических стартапов, которые получили хорошее финансирование, но закрылись в 2017 году.

Juicero

Американский стартап Juicero, который производит соковыжималки холодного отжима со встроеным Wi-Fi, объявил о закрытии.

Эта соковыжималка, как говорили разработчики, развивает огромное давление, чтобы выжать из специального пакета с овощами или фруктами максимальное количество сока.

Стартап получил около 120 млн долларов от инвестиционных фондов. Стоимость устройства в начале продаж составляла 699 долларов, однако позже цена была снижена до 399.

В компании объяснили, что не могут самостоятельно организовать "эффективную систему производства и дистрибуции".

А некоторые из покупателей дорогого гаджета и пакетов с полуфабрикатами с удивлением обнаружили, что сок из пакетов вполне успешно выжимается руками, даже без установки пакета в соковыжималку.

Jawbone

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Ком­па­ния Jawbone была пи­о­не­ром на рынке но­си­мых устройств с ак­цен­том на фит­нес-тре­ке­ры и пор­та­тив­ные ди­на­ми­ки.

В свое время компанию оценивали в 3 миллиарда долларов. Од­на­ко она не сумела договориться со своими кредиторами и в июне объявила о лик­ви­да­ции своих ак­ти­вов.

Трекеры Jawbone до сих пор можно приобрести в интернете, в частности, на сайте Amazon.

Yik Yak

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Анонимная социальная сеть Yik Yak, которая стала центром нескольких скандалов о домогательствах в колледжах, объявила о закрытии в апреле этого года.

Компания оценивалась в 400 млн долларов в 2014 году. Привлеченные инвестиции составили 73 млн долларов.

Yik Yak представляла собой анонимную доску объявлений для пользователей, находящихся в непосредственной близости.

часто становятся средой для анонимных оскорблений и травли.

С Yik Yak и его популярностью среди подростков было связано несколько громких скандалов, поскольку приложение стало средой для анонимных оскорблений и травли.

Вебсайт платформы уже не работает. Основатели приложения 24-летний Брукс Баффингтон и Тайлер Дролл поблагодарили пользователей Yik Yak за то, что они были "самыми страстными на планете".

Lily

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Производитель беспилотников нового поколения Lily объявил о своем закрытии в январе. Фирма пообещала возместить 34 миллиона долларов, которые получила за предзаказ.

Lily - портативный профессиональный дрон со встроенной камерой высокой четкости. Его создатели постарались максимально упростить все процессы, создав революционный девайс, способный самостоятельно летать за объектом съёмки без внешнего управления.

"В течение последних нескольких месяцев мы пытались найти финансирование, чтобы запустить производство и доставить первые устройства, но не смогли это сделать", - сообщили соучредители компании Генри Бредлоу и Антуан Балареске.

Дрон под названием Next-Gen Lily можно купить у Mota Group, которая купила права на брендинг устройства, однако оно не имеет всех функций, обещаных в Lily.

Beepi

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Beepi - американская платформа для продажи машин объявила о своем закрытии в феврале 2017 года.

Она привлекла более 150 млн долларов и оценивалась в свое время в 560 миллионов долларов.

Издание TechCrunch написало, что у компании возникли организационные проблемы, а деньги были использованы нерационально. Основатели стартапа опровергли все догадки, заявив, что компания переживала "сложные времена".

Сайт компании переадресует посетителей на платформу для покупки автомобилей Vroom.