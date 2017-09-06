Самоубийства китов связаны с полярным сиянием?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кашалот - один из многих животных, которые выбросились на берег в Нидерландах

Случаи выбрасывания китов на берег происходят постоянно, только в начале 2016 года на побережье Северного моря выбросились 29 кашалотов.

Как показало новое исследование, геомагнитные бури ухудшают способность китов ориентироваться в морях. В результате у них "сбивается система координат": животные случайно заплывают на мелководья, обсыхающие во время отлива, и оказываются в западне.

Результаты этого исследования были недавно опубликованы в Международном журнале астробиологии (International Journal of Astrobiology).

Загадочные потери

Результаты вскрытия смутили ученых, ведь большинство погибших животных были молодыми, хорошо питались и не болели.

Бесспорно, смерть 29 китов привлекла большое внимание общественности. Многие ученые выдвинули свои гипотезы.

Предполагалось, что причины смерти могли быть разными: от отравления до климатических изменений, которые загоняют добычу крупных китообразных в Северное море, и они плывут за ней - навстречу своей погибели.

Эти гигантские киты живут в глубоких, теплых и умеренных водах по всему миру. Многие группы обитают вокруг Азорских островов в восточной части Атлантического океана. Когда им от 10 до 15 лет, молодые самцы направляются на север в сторону полярного региона в поисках кальмаров, которыми богаты холодные воды.

Копірайт зображення Reuters Image caption Два кашалота на побережье национального заповедника "Гибралтар-Пойнт" в городе Скегнесс, январь 2016 года

Они могут путешествовать до западных берегов Великобритании, Ирландии, в Норвежское море и возвращаются обычно по тому же маршруту. Но в начале 2016 года в Германии, Нидерландах, Великобритании и Франции было обнаружено 29 кашалотов, выброшенных на берег.

Теперь группа исследователей говорит, что они знают, из-за чего произошла трагедия.

Кашалоты ориентируются с помощью геомагнитного поля Земли. Эти поля сильнее в одних местах и слабее в других, и ученые считают, что киты научились читать эти аномалии и использовать их для навигации.

Доктор Клаус Ванселоу из Кильского университета и его коллеги говорят, что масштабные солнечные бури исказили магнитные поля, и поэтому киты сбились с пути.

При столкновении частиц солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Земли возникает грандиозное зрелище - полярное сияние над Арктикой. Впрочем, мощные бури также могут вывести из строя коммуникационные системы и спутники.

Ученые уже имели некоторые доказательства влияния солнечной активности на навигационные способности птиц и пчел.

Копірайт зображення KLAUS VANSELOW Image caption На карте показана аномалия "магнитной горы" у побережья Норвегии. Киты должны были следовать курсу, указанному белой стрелкой. Но ученые утверждают, что солнечные бури сделали горы невидимыми, поэтому киты поплыли в направлении красной стрелки - к Северному морю

Доктор Ванселоу и его коллеги изучали связь между гибелью китов и двумя крупнейшими солнечными бурями, которые произошли в конце декабря 2015 года.

Эти бури вызвали крупные северные сияния, которые были видны во многих частях Шотландии и в других странах.

Изучая область вокруг Шетландских островов, ученые обнаружили, что эти солнечные бури вызвали кратковременные сдвиги в магнитном поле в районе между островами и Норвегией.

Возможно, именно это заставило кашалотов двигаться в неправильном направлении.

В результате кашалоты в регионе могли перепутать направление. Ученые также считают, что кашалоты видят регулярную магнитную аномалию у норвежского побережья как "геомагнитную горную цепь", своего рода ограждение, которое мешает им проникнуть в Северное море.

Солнечные бури, возможно, свели к нулю этот эффект, сделав "горную цепь" невидимой и открыв им путь в Северное море.

"Самые большие геомагнитные волнения на поверхности Земли происходят там, где видно полярное сияние", - сообщил доктор Ванселоу в интервью BBC News.

"Кашалоты - невероятно огромные существа, которые свободно плавают в океане. Если они сбиты с толку под влиянием этих процессов, они будут плыть в неправильном направлении в течение нескольких дней, а затем скорректируют маршрут.

"Но в районе между Шотландией и Норвегией одного или двух дней достаточно, чтобы они оказались в ловушке", - пояснил ученый.

Доказать гипотезу доктора Ванселоу очень трудно или даже невозможно.

Однако другие ученые считают ее вполне вероятной.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Этого кита нашли на пляже в Ханстентоне в начале 2016 года

"Нельзя утверждать, что причина смерти была именно такой. С такими заявлениями стоит быть осторожнее", - предостерег Аббо Ван Неер из Ганноверского университета, биолог, который провел вскрытие 16 китов, выбросившихся на побережье Германии.

"Но это весомое предположение и возможная причина массовой гибели китов", - все же согласился он.

НАСА также занимается изучением влияния магнитных бурь на всех китообразных.

Еще одна группа исследователей вскоре собирается опубликовать научную статью, в которой будет рассмотрена связь между гибелью китов на полуострове Кейп-Код и геомагнитными бурями. Исследования доктора Ванселоу биологи называют "вполне обоснованным".

"Возможность дезориентации животных в результате этих явлений очень высока. Поэтому, по моему мнению, теория ученых - достоверна", - сообщил в интервью BBC News руководитель этого проекта НАСА доктор Антти Пулккинен.