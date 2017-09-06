Nissan запускает электромобиль с большим запасом хода

Копірайт зображення Nissan Image caption Nissan Leaf, который должен появиться в 2018 году

Nissan начинает выпускать новую версию своей популярной модели электрокара Leaf на фоне усиливающейся конкуренции на рынке электромобилей.

Разработчики говорят, что новый Leaf на одной подзарядке способен преодолевать расстояние на 50% больше, чем его предшественник.

Впрочем, он все равно уступает моделям, которые предлагают Tesla и GM.

Среди других изменений - улучшение функции автономного управления и современный дизайн.

С тех пор, как японский автопроизводитель запустил Leaf, было продано более 280 тыс. автомобилей. Это - самый популярный электромобиль в мире.

Однако он столкнулся со все более жесткой конкуренцией на рынке "зеленых" авто, которую, в свою очередь, усиливают строгие требования по выбросам в разных странах мира.

Что нового?

Новый Leaf появится в продаже в Японии в октябре. В остальном мире - только с нового года.

Он имеет больший запас хода благодаря мощной 40-кВт батарее.

Поскольку разные страны имеют разные требования к электромобилям, запас хода составит:

в Европе - 378 км

в Японии - 400 км

в США - 241 км

В реальных условиях электромобили обычно показывают результат на 20-25% ниже лабораторных испытаний.

Однако в Nissan говорят, что введение однопедальной системы e-Pedal, при помощи которой автомобиль трогается, ускоряется, тормозит и останавливается, добавит мощности новой модели.

Крис Лилли из специализированного интернет-издания Next Green Car news говорит, что хотя новая модель и не является "прорывом", она все равно должна понравиться водителям:

"Каждую составляющую старого Leaf усовершенствовали, а также добавили много нового".

Среди этих "улучшений" - автоматизированная система парковки ProPilot Park, которая позволит контролировать маневрирования автомобиля в ограниченном пространстве.

Разработчики утверждают, что система также может справиться с параллельной парковкой, включая парковку в ​​7 приемов.

Водители могут также использовать приборную панель, чтобы при необходимости просчитать место для парковки.

Кроме того, модель имеет функцию автоматического управления на одной полосе автомагистрали.

Цены на этот автомобиль стартуют с 28 962 долларов. В Nissan также говорят, что в следующем году предложат более мощную и дорогую модель.

Сравнение с другими

Конкуренция на рынке электромобилей усиливается на фоне того, как ведущие автопроизводители объединяют усилия со специализированными лабораториями, чтобы создать высокотехнологичные автомобили с низким уровнем выбросов.

"Технологии в области производства электромобилей быстро развиваются, цены быстро снижаются, а их возможности расширяются", - говорит профессор Дэвид Бели, эксперт по вопросам автоиндустрии в Aston Business School.

Но несмотря на то, что Nissan значительно усовершенствовал свою последнюю модель, автомобили конкурентов могут оказаться еще более продвинутыми.

Tesla Model 3 может преодолеть по меньшей мере 350 км на одной подзарядке, а цены на нее стартуют с 35 тыс. долларов.

Chevy Bolt от General Motor с запасом хода более чем 380 км стоит от 38 тыс. долларов.

Пионер в производстве электромобилей, американская Tesla, несмотря на недавний выпуск дешевой модели, пока остается скорее производителем автомобилей премиум-класса.

Поэтому Nissan Leaf имеет больше конкурентов среди других производителей - Volkswagen, BMW и Hyundai.

"Leaf не будет конкурировать с Tesla, - говорит Крис Лилли. - Однако на стороне этой модели - цена и производственные технологии. Вы получаете меньшие возможности, но и цена значительно ниже".

Электрическое будущее

Копірайт зображення Nissan

Nissan был среди пионеров производства электромобилей, выпустив первую модель Leaf в 2010 году. С тех пор компания продала больше электрокаров, чем любой другой производитель - более 280 тыс.

Несмотря на значительные инвестиции, производство электромобилей составляет лишь небольшую часть мирового авторынка.

Согласно данным Международной энергетической ассоциации, в 2016 году в мире было зарегистрировано около двух миллионов электромобилей. Это мелочь по сравнению с общим количеством проданных в прошлом году авто - 80 млн штук.

Один из самых перспективных рынков - Китай. Автопроизводители борются за кусочек крупнейшего рынка накануне введения новых требований, которые должны ограничить объемы вредных выбросов в атмосферу.

Ожидается, что к 2025 году Китай будет потреблять до пятой части мирового производства электромобилей.