Миротворцы на Донбассе - мертворожденная миссия?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миротворцы ООН вряд ли появятся на Донбассе, считают эксперты

Накануне открытия очередной Генеральной ассамблеи ООН Россия попыталась перехватить инициативу Украины относительно возможного введения на Донбасс международной миротворческой миссии.

Ранее идея, о которой два года говорит руководство Украины, получала негативную оценку как со стороны России, так и боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Из-за противоположных позиций сторон согласовать формат миссии казалось невозможным.

Делая своеобразный опережающий шаг накануне Генеральной ассамблеи ООН, на которой Петр Порошенко планировал озвучить предложение о миротворческой миссии, с похожей инициативой выступил Владимир Путин.

Однако он предложил такие условия, которые сразу же вызвали резкое неприятие в Украине.

Именно из-за противоположных взглядов Украины и России на миротворческую миссию на Донбассе, как и на решение конфликта в целом, эксперты сомневаются, что дело может пойти дальше заявлений.

Неожиданный шаг Путина

Еще две недели назад пресс-секретарь МИД России Мария Захарова негативно оценила планы Петра Порошенко относительно миротворческой миссии на Донбассе, а уже 5 сентября Владимир Путин поддержал вроде как похожую по форме инициативу.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - заявил Путин.

Он поручил МИД России внести такой проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Путин озвучил свой план относительно миротворцев

Однако российское предложение сразу же вызвало резко негативную реакцию Украины.

Как заявил Путин, главным в российском предложении будет введение миротворческой миссии исключительно на линии разграничения.

Украинская же сторона неоднократно настаивала на миротворческой миссии на всей территории "ДНР/ЛНР". И самое главное - вооруженные миротворцы должны контролировать российско-украинскую границу, которую сейчас контролируют боевики.

И еще один важный спорный момент - Владимир Путин заявил о необходимости отвода вооружения от линии разграничения, а Украину устраивает только полный вывод российского оружия и солдат со всей неподконтрольной территории.

Кроме того, Путин заявил о необходимости прямого контакта по этому поводу Киева и властей "ДНР" и "ЛНР", против чего постоянно выступает Украина.

В предложении Путина не было упоминания о национальном составе миротворческой миссии, однако в Украине уже четко заявили, что там не может быть представителей России.

Украинский план

Президент Украины говорит о необходимости введения международного миротворческого контингента на Донбасс еще с марта 2015 года.

После подписания вторых Минских соглашений боевые действия так и не были прекращены.

Эту идею Порошенко тогда обсуждал с генсеком ООН, а затем ее озвучивали во время нескольких заседаний представителей "нормандской четверки".

Тема активизировалась в 2016 году, об определенной вооруженной миссии активно говорили и в начале 2017 года. Озвучивались предложения и о миссии ООН, и о вооружении усиленной миссии ОБСЕ.

Боевики негативно отзывались о подобных инициативах и даже проводили специальные учения, как блокировать работу потенциальных миротворцев.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров допускал предоставление наблюдателям ОБСЕ легкого вооружения для обороны. Такую идею даже поддерживал Владимир Путин, но на неприемлемых для Украины условиях.

До осени 2017 года миротворческие инициативы не находили поддержки у всех сторон переговоров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинское предложение относительно миротворцев Петр Порошенко планирует озвучить на заседании Генассамблеи ООН

Накануне Дня независимости 24 августа 2017 года Петр Порошенко заявил, что на ближайшей сессии Генассамблеи ООН представит "инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса".

Тогда же он пожаловался, что ранее инициативы по миротворцам блокировала Россия, которая является членом Совета безопасности ООН и имеет право вето.

При этом он указал, что вето резолюции о миротворцах после рассмотрения на Генассамблее покажет, "кто есть кто" в конфликте на Донбассе.

На это тогда сразу же отреагировали в российском МИДе.

"Предложения представителей киевского режима являются очевидными попытками очередной раз затормозить процесс реализации Минска-2 и уклониться от выполнения своих обязательств", - заявила тогда Мария Захарова.

В свою очередь, 5 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вслед за шефом рассказал, что президент России никогда не выступал против размещения миротворцев на линии разграничения.

За день до заявления Владимира Путина глава президентской фракции в парламенте Ирина Луценко рассказала журналистам, что в Верховной Раде практически готов законопроект об изменении юридического статуса "оккупированных территорий" и самой антитеррористической операции.

Единственной несогласованной нормой она указала роль возможной миротворческой миссии. И этот нюанс должны были согласовать после поездки президента на Генассамблею ООН.

Перехватить инициативу?

"Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах на Донбассе и перевернуть все с ног на голову", - оценила предложение Путина представитель Украины на переговорах в Минске, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

В своем комментарии в Facebook она настаивает, что миротворцы должны работать на всей территории "ДНР/ЛНР", а их мандат должен включать неподконтрольную границу между Украиной и Россией на Донбассе.

Близкий к Кремлю российский политолог Алексей Чеснаков рассказал Русской службе Би-би-си, что Петр Порошенко наполняет предложение о миротворцах содержанием, которое соответствует только его представлению об интересах Украины.

"Но не соответствует международным правилам и практике", - считает эксперт, сомневаясь, что Киев может согласиться на условия, которые озвучил Владимир Путин.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украина и Россия расходятся в главном - где должны работать миротворцы

В России на достаточно высоком уровне признают, что предложение Путина - ответ на действия украинской власти и попытка перехватить инициативу.

"Россия этим шагом явно перехватывает инициативу и предлагает уже Украине и Западу искать аргументы, почему нельзя воплотить то, что они сами фактически предлагали раньше. Просто на более прозрачной и нейтральной основе", - написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

Он указывает, что инициатива Путина снимает с России обвинения Украины и Запада в том, что Москва не хочет выполнять условия Минских соглашений, касающиеся безопасности.

Косачев считает предложение Путина реалистичным, хотя в Украине перспективу его реализации не видят.

Член переговорной группы в Минске от Украины по политическим вопросам Ольга Айвазовская считает предложение Путина не только попыткой перехватить инициативу, но и обесценить саму идею миротворцев.

Тупик?

Один из главных переговорщиков в Минске от Украины Евгений Марчук недавно назвал целый десяток обстоятельств, из-за которых миротворческая миссия на Донбассе в любом из форматов маловероятна.

"Без согласия двух воюющих сторон миротворцев в зону фактических боевых действий никто не пошлет", - считает Марчук.

Потребуется согласие парламента Украины, а также признание России стороной конфликта, чего, по мнению Марчука, не будет.

Если же Украина не будет добиваться признания такого статуса для России, то фактически признает конфликт на Донбассе гражданской войной, что Киев последовательно отрицает. К тому же, в таком случае Россия будет иметь право на участие в такой миротворческой миссии.

Российский же представитель в Минске Борис Грызлов вообще заявил, что для миротворческой миссии Украине еще предстоит внести изменения в украинское законодательство о статусе Донбасса.

МИД России уже заявил, что направил проект своей резолюции Совета безопасности ООН о миротворцах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Совбез ООН столкнется с теми же противоречиями относительно миротворцев, что и контактная группа по выполнению Минских соглашений

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко рассказал в эфире телеканала "112", что Украина также имеет свой готовый проект документа.

"В случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный проект. Другой вариант - работать на базе российского проекта", - сообщил Ельченко.

Учитывая эти факторы, эксперт Института мировой политики Николай Белесков в комментарии ВВС Украина спрогнозировал, что ситуация с переговорами по миротворческой миссии зайдет в тупик.

"Вся борьба за выполнение Минска перенеслась бы на дискуссии о миротворческой миссии и всех деталях мандата. Ситуация обречена - дискуссии показали совершенно разное понимание Украиной и Россией работы миссии", - считает Белесков.

Поэтому эксперт прогнозирует, что Россия будет блокировать в Совбезе ООН все, что в мандате миротворцев не нравится ей. То же самое будет делать Украина как непостоянный член, а также через своих партнеров - постоянных членов Совбеза.

США устами своего спецпредставителя Курта Волкера недавно еще раз подчеркнули, что "ДНР/ЛНР" находятся под фактическим контролем российских войск.

Сама же Россия отрицает наличие своих регулярных войск на Донбассе.

Очередная сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября, а дебаты и выступления начнутся с 18 сентября.