Образовательная реформа: как изменится обучение

Копірайт зображення unian Image caption 12 лет в школе - одна из основных новелл закона

Больше денег учителям, меньше проверок, платные уроки и 12 лет в школе - что изменится в обучении после принятия нового закона "Об образовании".

"Сегодня мы де-факто с вами в "большой растяжке". Одна нога у нас еще в советской эпохе, другая в XXI веке... И поэтому этот закон будет определять, какую генерацию сегодня мы с вами будем готовить", - заявил докладчик закона, депутат от БПП Александр Спиваковский.

Его призыв в Раде услышали. После целого дня дискуссий 255 голосами "за" Рада приняла документ.

Новый закон, который Минобразования, депутаты и эксперты готовили почти три года, заменит старый, действовавший еще с 1991 года.

Отныне каждый год на образование будут выделять не менее 7% ВВП. В 2016 этот показатель составлял около 5%.

ВВС Украина разбиралась, что будет с образованием в Украине после принятия этого закона.

12 лет

Одно из основных изменений - это возвращение к 12-летнему образованию.

Дети, которые пойдут в первый класс в следующем учебном году, закончат двенадцатилетнюю школу в 2030-м.

В 1999 году Украина уже переходила на 12-летнее обучение. При министре образования Дмитрии Табачнике в 2010 году Рада вернула 11-летку.

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В Минобразования объясняли, что новые методики преподавания невозможно "впихнуть" в 11 лет обучения. Именно поэтому необходимо увеличить продолжительность обучения на год и запустить полноценную старшую профильную школу.

"На территории Европы двухлетняя старшая школа осталась только в трех государствах: в России, Украине и Беларуси. Все ведущие страны мира имеют трехлетнюю, а некоторые и четырехлетнюю старшую профильную школу", - говорила министр.

С 12-летней школой соглашались не все парламентарии.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в 18 лет полкласса девушек будут беременными.

Его коллега по фракции Игорь Попов призвал не делать из школы брачное агентство и дать "возможность детям продолжить профессиональное обучение после 11 лет в школе".

К их критике парламентарии не прислушались. 12-летнее обучение приняли.

Таким образом, полное общее среднее образование будет состоять из трех уровней:

начальное образование - четыре года

базовое среднее образование - пять лет

профильное среднее образование - три года

В школу дети будут идти, как правило, с шести лет. При этом дети с особыми потребностями смогут начинать учиться и в другом возрасте.

При этом, отмечали в МОН, общая продолжительность обучения - вместе с получением высшего образования - не изменится.

По словам министра Гриневич, новая украинская школа позволит впоследствии перейти от 4-летнего бакалаврата в вузах к 3-летнему по большинству специальностей.

Школьная автономия и меньше проверок

Сейчас образовательные программы для всех школ унифицированы и спускаются сверху Министерством образования.

Отныне школы смогут разрабатывать их сами. Однако проверять их все равно будет государство.

Классно-урочная система при этом остается, но в какой форме будет проходить урок, может выбирать и школа, и учитель.

Копірайт зображення unian Image caption Учителям обещают больше свободы и повышение зарплаты

Учебные заведения будут отчитываться обо всех деньгах, которые будут получать.

Кроме того, местные власти больше не будут проверять школы, как сейчас.

Более того, в законе нет прямой нормы о существовании областных и районных отделов образования.

"Местная власть должна решить, ликвидировать их или оставить", - говорит Александр Спиваковский, который прогнозирует, что отныне учебные заведения будут проверять меньше.

Раз в 10 лет будет одна большая проверка, которая будет называться "Институциональный аудит".

Обучение учителей

Каждый учитель должен учиться не менее 150 часов в течение 5 лет. Где именно, он может выбирать самостоятельно.

Сейчас это можно делать только в институтах последипломного образования, которые, как признают в МОН, "не всегда являются образцом прогрессивности".

За платные курсы должно платить государство или местные органы власти.

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"Закон позволяет различные формы повышения квалификации и создает условия для настоящей учительской автономии - чтобы учитель мог учить, а не только думать об отчетах и бумажках", - рассказывала советник министра образования Иванна Коберник.

У учителей также будут свои "экзамены" под названием внешняя независимая сертификация. За это им обещают 20% надбавки к заработной плате.

В Минобразования надеются, что это будет стимулировать их изучать новые методики. Однако, чтобы сертификация началась, нужно еще прописать процедуры.

Найдутся ли деньги?

В Раде долго спорили о повышении зарплат для учителей.

Авторы закона предлагали за пять лет поднять плату до примерно 6 тыс. грн, привязывая ее к четырем прожиточным минимумам.

В конце концов проголосовали за повышение "до трех минимальных зарплат", а это 9,6 тыс. грн.

Минфин ранее критиковал и повышение до 6 тыс. грн, поэтому остается вопрос, найдутся ли эти деньги.

Министр образования Лиля Гриневич заявила, что на такое повышение в целом нужно 120 млрд гривен, а в 2018 году - 3 млрд грн.

Платные уроки

В школах легализовали платные уроки. Государственные и коммунальные учебные заведения получили право оказывать платные образовательные и другие услуги. Их перечень утверждает Кабмин.

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Как объясняют авторы проекта, есть стандарты образования, которые предоставляются за государственные средства, а все остальное может вводиться по усмотрению школы.

"Например, это может быть урок хореографии, на который школа пригласила известного мастера", - отметил депутат Спиваковский.

Такие уроки существовали в школах и раньше, однако сейчас это прописали в законе.

Разное образование

Закон предусматривает три формы получения образования:

формальное образование - официальное

неформальное - тренинги, кружки, курсы

информальное - самообразование

Таким образом государство признает, что такое образование может существовать, а его результаты могут признаваться. Правда, для этого еще предстоит расписать процедуры.

"Закон дает коридор для самообразования и тренингов. Вы можете заниматься самообразованием, а потом прийти и показать результаты", - говорит Спиваковский.

Возможным становится совместное финансирование учреждений образования. Закон предусматривает государственно-частное партнерство в сфере образования на основании договоров.

Это означает, что компании могут устанавливать свою образовательную базу в учебных заведениях.

"Это происходит и сейчас, но нелегально. Компания приходит в университет и говорит: мы разворачиваем здесь техническую базу, давайте в учебных планах пропишем часы и вместе будем готовить студентов. Тогда уже контролирующие органы не будут спрашивать, что у вас делает этот 3D-принтер , почему эта компания разместила его здесь и использует вашу территорию", - объясняет депутат Спиваковский.

Права детей

Авторы закона впервые создали систему обеспечения права на образование для лиц с особыми потребностями. Помещения учебных заведений должны полностью соответствовать требованиям доступности, говорится в законе.

В случае необходимости в учебных заведениях должны обязательно создать инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Документ ввел должность образовательного омбудсмена, который должен рассматривать жалобы на нарушение права на образование.

Копірайт зображення unian Image caption Закон защищает права на образование детей с особыми потребностями

"К депутатам часто обращаются родители детей, чьи права нарушаются несправедливыми оценками, несправедливым отношением, а механизма защиты прав нет", - заявил депутат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, обосновывая необходимость такой должности.

Омбудсмен имеет право обращаться в органы власти и к правоохранителям, если чьи-то права на образование будут нарушены.

Без русских школ, но с русскими классами

Наибольшие споры вызвала 7 статья о языке обучения.

Языком образования является государственный язык, говорится в законе. С этим безусловно согласны все.

Спорили депутаты из-за формулировки о языке обучения нацменьшинств и коренных народов.

Комитет ВР предлагал предоставить им право учиться на родных для них языках в детсадах, начальной и средней школе, постепенно увеличивая количество предметов на украинском.

"Когда ребенок растет в венгерской, румыноязычной среде, он не может все предметы сразу учить по-украински", - объясняла министр Гриневич.

С этим не соглашалась часть депутатов. "Преподавание должно быть исключительно на украинском государственном языке", - настаивал депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук.

Эту поправку рассматривали на специальном совещании фракций и озвучили уже перед самым голосованием - национальным меньшинствам дали право учиться на их языках наряду с украинским в детсадах и 1-4 классах, а коренным народам еще и в средней школе в отдельных классах (группах).

"Понятий крымскотатарская, или русская, болгарская школа больше не существует. То есть будут украинские школы с русскими классами с первого по четвертый. Школы с крымскотатарскими можно с 1 по 11", - говорит депутат Константин Усов, входивший в группу, которая составила компромиссную формулировку и объявила ее в Раде.

Проблема только в том, что понятие "коренные народы" в законодательстве не прописано.

Как рассказал председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, законопроект "О коренных народах", возможно, рассмотрят в сентябре.

Копірайт зображення unian Image caption Язык обучения вызвал больше всего дискуссий в Раде

Языками национальных меньшинств, по закону, в Украине являются: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, иврит, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

В МОН говорят, что с этого документа реформа образования только начинается.

Далее Верховная Рада должна рассмотреть законы "Об общем среднем образовании", "О профессиональном образовании", "Об образовании взрослых" и изменения в закон "О высшем образовании".

"В новой школе должен быть другой смысл, другие методики обучения. Это не может быть авторитарный стиль, к которому привыкла постсоветская школа: учитель рассказывает, а дети должны воспроизвести услышанное", - говорит министр Лилия Гриневич.