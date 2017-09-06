Образовательная реформа: как изменится обучение
Больше денег учителям, меньше проверок, платные уроки и 12 лет в школе - что изменится в обучении после принятия нового закона "Об образовании".
"Сегодня мы де-факто с вами в "большой растяжке". Одна нога у нас еще в советской эпохе, другая в XXI веке... И поэтому этот закон будет определять, какую генерацию сегодня мы с вами будем готовить", - заявил докладчик закона, депутат от БПП Александр Спиваковский.
Его призыв в Раде услышали. После целого дня дискуссий 255 голосами "за" Рада приняла документ.
Новый закон, который Минобразования, депутаты и эксперты готовили почти три года, заменит старый, действовавший еще с 1991 года.
Отныне каждый год на образование будут выделять не менее 7% ВВП. В 2016 этот показатель составлял около 5%.
ВВС Украина разбиралась, что будет с образованием в Украине после принятия этого закона.
12 лет
Одно из основных изменений - это возвращение к 12-летнему образованию.
Дети, которые пойдут в первый класс в следующем учебном году, закончат двенадцатилетнюю школу в 2030-м.
В 1999 году Украина уже переходила на 12-летнее обучение. При министре образования Дмитрии Табачнике в 2010 году Рада вернула 11-летку.
В Минобразования объясняли, что новые методики преподавания невозможно "впихнуть" в 11 лет обучения. Именно поэтому необходимо увеличить продолжительность обучения на год и запустить полноценную старшую профильную школу.
"На территории Европы двухлетняя старшая школа осталась только в трех государствах: в России, Украине и Беларуси. Все ведущие страны мира имеют трехлетнюю, а некоторые и четырехлетнюю старшую профильную школу", - говорила министр.
С 12-летней школой соглашались не все парламентарии.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в 18 лет полкласса девушек будут беременными.
Его коллега по фракции Игорь Попов призвал не делать из школы брачное агентство и дать "возможность детям продолжить профессиональное обучение после 11 лет в школе".
К их критике парламентарии не прислушались. 12-летнее обучение приняли.
Таким образом, полное общее среднее образование будет состоять из трех уровней:
- начальное образование - четыре года
- базовое среднее образование - пять лет
- профильное среднее образование - три года
В школу дети будут идти, как правило, с шести лет. При этом дети с особыми потребностями смогут начинать учиться и в другом возрасте.
При этом, отмечали в МОН, общая продолжительность обучения - вместе с получением высшего образования - не изменится.
По словам министра Гриневич, новая украинская школа позволит впоследствии перейти от 4-летнего бакалаврата в вузах к 3-летнему по большинству специальностей.
Школьная автономия и меньше проверок
Сейчас образовательные программы для всех школ унифицированы и спускаются сверху Министерством образования.
Отныне школы смогут разрабатывать их сами. Однако проверять их все равно будет государство.
Классно-урочная система при этом остается, но в какой форме будет проходить урок, может выбирать и школа, и учитель.
Учебные заведения будут отчитываться обо всех деньгах, которые будут получать.
Кроме того, местные власти больше не будут проверять школы, как сейчас.
Более того, в законе нет прямой нормы о существовании областных и районных отделов образования.
"Местная власть должна решить, ликвидировать их или оставить", - говорит Александр Спиваковский, который прогнозирует, что отныне учебные заведения будут проверять меньше.
Раз в 10 лет будет одна большая проверка, которая будет называться "Институциональный аудит".
Обучение учителей
Каждый учитель должен учиться не менее 150 часов в течение 5 лет. Где именно, он может выбирать самостоятельно.
Сейчас это можно делать только в институтах последипломного образования, которые, как признают в МОН, "не всегда являются образцом прогрессивности".
За платные курсы должно платить государство или местные органы власти.
"Закон позволяет различные формы повышения квалификации и создает условия для настоящей учительской автономии - чтобы учитель мог учить, а не только думать об отчетах и бумажках", - рассказывала советник министра образования Иванна Коберник.
У учителей также будут свои "экзамены" под названием внешняя независимая сертификация. За это им обещают 20% надбавки к заработной плате.
В Минобразования надеются, что это будет стимулировать их изучать новые методики. Однако, чтобы сертификация началась, нужно еще прописать процедуры.
Найдутся ли деньги?
В Раде долго спорили о повышении зарплат для учителей.
Авторы закона предлагали за пять лет поднять плату до примерно 6 тыс. грн, привязывая ее к четырем прожиточным минимумам.
В конце концов проголосовали за повышение "до трех минимальных зарплат", а это 9,6 тыс. грн.
Минфин ранее критиковал и повышение до 6 тыс. грн, поэтому остается вопрос, найдутся ли эти деньги.
Министр образования Лиля Гриневич заявила, что на такое повышение в целом нужно 120 млрд гривен, а в 2018 году - 3 млрд грн.
Платные уроки
В школах легализовали платные уроки. Государственные и коммунальные учебные заведения получили право оказывать платные образовательные и другие услуги. Их перечень утверждает Кабмин.
Как объясняют авторы проекта, есть стандарты образования, которые предоставляются за государственные средства, а все остальное может вводиться по усмотрению школы.
"Например, это может быть урок хореографии, на который школа пригласила известного мастера", - отметил депутат Спиваковский.
Такие уроки существовали в школах и раньше, однако сейчас это прописали в законе.
Разное образование
Закон предусматривает три формы получения образования:
- формальное образование - официальное
- неформальное - тренинги, кружки, курсы
- информальное - самообразование
Таким образом государство признает, что такое образование может существовать, а его результаты могут признаваться. Правда, для этого еще предстоит расписать процедуры.
"Закон дает коридор для самообразования и тренингов. Вы можете заниматься самообразованием, а потом прийти и показать результаты", - говорит Спиваковский.
Возможным становится совместное финансирование учреждений образования. Закон предусматривает государственно-частное партнерство в сфере образования на основании договоров.
Это означает, что компании могут устанавливать свою образовательную базу в учебных заведениях.
"Это происходит и сейчас, но нелегально. Компания приходит в университет и говорит: мы разворачиваем здесь техническую базу, давайте в учебных планах пропишем часы и вместе будем готовить студентов. Тогда уже контролирующие органы не будут спрашивать, что у вас делает этот 3D-принтер , почему эта компания разместила его здесь и использует вашу территорию", - объясняет депутат Спиваковский.
Права детей
Авторы закона впервые создали систему обеспечения права на образование для лиц с особыми потребностями. Помещения учебных заведений должны полностью соответствовать требованиям доступности, говорится в законе.
В случае необходимости в учебных заведениях должны обязательно создать инклюзивные классы для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.
Документ ввел должность образовательного омбудсмена, который должен рассматривать жалобы на нарушение права на образование.
"К депутатам часто обращаются родители детей, чьи права нарушаются несправедливыми оценками, несправедливым отношением, а механизма защиты прав нет", - заявил депутат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, обосновывая необходимость такой должности.
Омбудсмен имеет право обращаться в органы власти и к правоохранителям, если чьи-то права на образование будут нарушены.
Без русских школ, но с русскими классами
Наибольшие споры вызвала 7 статья о языке обучения.
Языком образования является государственный язык, говорится в законе. С этим безусловно согласны все.
Спорили депутаты из-за формулировки о языке обучения нацменьшинств и коренных народов.
Комитет ВР предлагал предоставить им право учиться на родных для них языках в детсадах, начальной и средней школе, постепенно увеличивая количество предметов на украинском.
"Когда ребенок растет в венгерской, румыноязычной среде, он не может все предметы сразу учить по-украински", - объясняла министр Гриневич.
С этим не соглашалась часть депутатов. "Преподавание должно быть исключительно на украинском государственном языке", - настаивал депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук.
Эту поправку рассматривали на специальном совещании фракций и озвучили уже перед самым голосованием - национальным меньшинствам дали право учиться на их языках наряду с украинским в детсадах и 1-4 классах, а коренным народам еще и в средней школе в отдельных классах (группах).
"Понятий крымскотатарская, или русская, болгарская школа больше не существует. То есть будут украинские школы с русскими классами с первого по четвертый. Школы с крымскотатарскими можно с 1 по 11", - говорит депутат Константин Усов, входивший в группу, которая составила компромиссную формулировку и объявила ее в Раде.
Проблема только в том, что понятие "коренные народы" в законодательстве не прописано.
Как рассказал председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, законопроект "О коренных народах", возможно, рассмотрят в сентябре.
Языками национальных меньшинств, по закону, в Украине являются: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, иврит, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.
В МОН говорят, что с этого документа реформа образования только начинается.
Далее Верховная Рада должна рассмотреть законы "Об общем среднем образовании", "О профессиональном образовании", "Об образовании взрослых" и изменения в закон "О высшем образовании".
"В новой школе должен быть другой смысл, другие методики обучения. Это не может быть авторитарный стиль, к которому привыкла постсоветская школа: учитель рассказывает, а дети должны воспроизвести услышанное", - говорит министр Лилия Гриневич.