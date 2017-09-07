Как рисовали "первую независимую "Энеиду"

Image caption Эдуард Кирыч работал над двумя мультфильмами об "Энеиде"

"Энеида" 1991 года считается первым полнометражным мультфильмом независимой Украины. Над историей об Энее работали режиссер Владимир Дахно и художник Эдуард Кирыч, которые до этого вместе создали серию мультфильмов о казаках.

Для них это была уже вторая "Энеида", поскольку они вместе работали и над короткометражным фильмом "Приключения казака Энея" в 1969 году.

Сейчас оба мультфильма и иллюстрации к ним можно увидеть среди 200 экспонатов в рамках выставки “Проект Энеида”, посвященной визуальным образам поэмы Ивана Котляревского.

Как рисовали "Энеиду" и каким был бы сейчас Эней - ВВС Украина рассказал художник Эдуард Кирыч.

Image caption Фрагмент портрета Энея из мультфильма "Энеида", вышедший в 1991 году. Работа над фильмом продолжалась три года. Его заказали студии "Укранимафильм" в 1988 году

ВВС Украина: Как вы рисовали героев анимационного фильма "Энеида", который вышел в 1991 году?

Эдуард Кирыч: Мое кредо было таково, что лучшего сценария, чем само произведение "Энеида" нет. Я дал согласие, сказав, что буду делать раскадровку, свои рисунки буквально из "Энеиды".

Мне эти слова с детства были знакомы: "Еней був парубок моторний и хлопець хоч куди козак". И каждое это слово я хотел проиллюстрировать. Собрал троянцев, "осмалених, як гиря, ланців… і куди очі почухрав" - все это само по себе увлекало и вело.

Персонажи не слишком оригинальны, но мне хотелось, чтобы они были смешными и немножко гротескными. Чтобы были украинцы и чтобы украинцы почувствовали, что можно расслабиться.

"Энеида" построена вообще как кабак - там все время пьют. Если почитать: побили посуду и - снова есть, пить, драться.

Она живая и конфликтная, мистическая и мифическая.

Image caption В раскадровке "Энеиды" примерно 600 рисунков. Она также представлена на выставке

К большому счастью, мы общались с композитором Игорем Покладом. Он писал очень много музыки нам до этого. И мы все коллегиально думали, какую же музыку взять в "Энеиду"...

Конечно, элементы народной музыки, не только украинские, а всевозможные танцевальные мелодии, пение. И эксцентричная музыка на эксцентричных инструментах - то пищит, то звенит, то бухает...

"Энеида" - очень интересная сама по себе история, а еще с таким языком, как у Котляревского. Идет текст какой-то, а потом - перл. Так по "Энеиде" я выискивал знаковые высказывания, которые бы я проиллюстрировал.

ВВС Украина: Например?

Э.К.: Когда Зевс отвечал Венере, что ничего плохого с ее сыном Энеем не случится. Он говорит: "Не журись. Еней збудує сильне царство" - оптимизм, "і заведе своє там панство; Не малий буде він панок. На панщину ввесь світ погонить, багацько хлопців там наплодить і всім їм буде ватажок". Такая сила в этом предложении и надежда Украины на то, что мы построим что-то.

Я был заряжен "Энеидой" еще с 1969 года - я сделал малую "Энеиду". Я энеиденец - солдат, я "Энеиду" могу еще делать.

BBC Украина: Как вы представили себе Энея именно таким?

Э.К.: Как писал Коляревский: Эней такой-сякой и "острый как на бритве сталь" ... Поэтому я хотел его растянуть. Сделать его гротескным: ручки маленькие, носик здоровенный и подбородок. Развалить его как-то, потом собрать. Чтобы не был, как икона или мумия - неподвижным.

Все должно было качаться, метаться, чтобы он подскакивал, летел, чтобы дым из него валил, огонь, искры. Это же Венерин сын, а Зевс - это его дед. И все боги ему родственники.

Image caption Зевс в раскадровке "Энеиды" - первые сцены фильма

BBC Украина: Как бы сейчас выглядел Эней, если бы вы делали свою третью "Энеиду"?

Э.К.: Может, по своим годам я бы его сделал более мудрым, таким себе государственным деятелем. Это был воин - какой-никакой, а теперь он был бы такой, тоже ироничный, но это был бы муж государственный. Я бы так сделал. Может, псевдо - с юмором, подтекстом.

BBC Украина: То есть третий Эней был бы старше?

Э.К.: Нет, он был бы ближе к Зевсу, был бы уже другой ранг. Был бы, может, полковником, а может -гетманом. Этого требует уже наше время. Фильм этот вообще государственнический.

BBC Украина: Понравилась ли "Энеида" зрителям?

Э.К.: Я о зрителях ничего не знаю. Когда она вышла - она ​​где-то была спрятана. Где-то стороной пошла, как в песне "Стороною дощик іде".

Об "Энеиде" некоторые мои товарищи-кинематографисты сказали, что вообще она не очень красивая и хорошая - с точки зрения киноискусства.

Но я вкладывал в это душу, юмор.

Image caption Портрет Энея из мультфильма "Энеида". Работа Эдуарда Кирыча

Я вообще считаю, что "Энеида" - это не поэма, это музыкальная вещь. Она так построена литературно, что под нее можно не то чтобы оперу, но мюзикл делать и петь. И театр может быть, и балет. В "Энеиде" заложено столько всего - разнообразие жанров!

Вообще "Энеида" отшлифовала мой украинский язык и любовь к Украине. И студия стала украинской. Это такой момент - хочется строить и петь, расти и действовать; она побуждает к этому.

BBC Украина: Какой гонорар вы получили за этот мультфильм?

Э.К.: Я заработал неплохие деньги... 47 тысяч. Губа аж начала раскатываться. Но когда эти деньги выдали - я пошел в магазин и мог на них купить четыре бутылки водки. Все. Произошел обвал...

Я не очень жалею - потому что я сделал "Энеиду".

Выставка "Проект Энеида" проходит в Национальном художественном музее в Киеве и организована совместно с арт-центром "Я Галерея".