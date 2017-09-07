Почему люди перестают быть веганами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Почему некоторые люди отказываются от веганской диеты?

"В последние годы еда для веганов стала намного лучше", - так считает британский политик Джереми Корбин.

Лидер Лейбористской партии Великобритании рассказал, что все больше его друзей решают стать веганами. Их питание связано с полным отказом от пищи животного происхождения - мяса, молочных продуктов и яиц.

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Любовь к сыру пока мешает ему полностью перейти на сторону веганства, но он сейчас "в процессе" смены пищевых ориентиров.

Однако, пока некоторые люди считают, что им подложили пищевую свинью, и решительно отказываются от нее, другие веганы принимают совершенно противоположное решение - вернуться к мясу.

"Моральный выбор"

Джон Николсон и его партнерша стали веганами в 1984 году, когда им обоим было по 23 и они жили на ферме на севере Шотландии.

Но через 26 лет пара решила снова начать есть мясо - ради собственного здоровья.

"Мы видели, как скот ведут на бойню, и решили, что больше никогда не будем есть мясо, - рассказал Джон. - В те времена выбор был небольшой, нам приходилось буквально выискивать себе еду. Мы обратили внимание на восточную и индийскую кухни и расширили свои культурные горизонты, потому что оба родились на северо-востоке".

"А уже совсем скоро и правительство наконец заговорило о здоровом питании. И мы подумали: хорошо, что мы сделали моральный выбор, выбор в пользу здоровья", - говорит мужчина.

Возвращение к истокам

Но с течением лет пара заметила, что здоровье ухудшилось, и задумалась над причинами.

"Я семнадцать лет страдал от синдрома раздраженного кишечника", - признается Джон. - Каждый раз после еды живот раздувался так, что на него можно было поставить стакан. Все, что я съедал, не задерживалось в моем организме. А бывали дни, когда я и из дома не мог выйти".

Также Джон начал набирать вес - с ростом 1,78 м весил 95 кг. И уровень холестерина, по словам его врача, был "самым высоким во всем Северном Йоркшире".

А его партнерша страдала от депрессии и нарушения работы щитовидной железы. Обоим хотелось перемен.

"По ее мнению, виной всему была не наша еда, а то, чего нам в ней не хватало. Если изменять питание, может стать легче. Я воспринял это очень скептически, но хотел ее поддержать", - говорит мужчина.

Результат перемены питания не заставил себя ждать. В течение 48 часов Джон почувствовал себя лучше, и синдром раздраженного кишечника почти перестал беспокоить. Партнерша тоже стала чувствовать себя значительно бодрее.

Копірайт зображення JOHN NICHOLSON Image caption Два разных Джона: Джон Николсон-веган в 2010-м (слева) и Джон Николсон-мясоед (слева)

"Когда ты двадцать шесть лет был веганом, это уже как неотъемлемая часть тебя самого", - признается он.

"Я был обеспокоен тем, что это решение слишком эгоистичное. Но мы с женой проговорили почти всю ночь и поняли, что наше здоровье нам дороже животных", - рассказал г-н Николсон.

Пара до сих пор выступает против промышленного забоя животных и покупает мясо на фермах, где практикуют свободный выпас и натуральное питание.

"Я иногда думаю о том, что могла бы сказать людям-веганам моя бабушка, - делится Джон. - Она бы назвала это бессмысленным попустительством".

"Ее поколение знало, что есть, потому что ощущало связь с собственным происхождением и местами, где выросло. Кто я такой, чтобы противоречить мудрым поколениям? Сейчас мы просто вернулись к состоянию, в котором находились до того, как нас "перемкнуло", - говорит он.

Непереносимость молочных продуктов

Эстель Силвер восемь лет была веганкой, а потом снова начала есть мясо. Она еще не знала, что этот "переход" поможет ей устранить некоторые проблемы со здоровьем.

"Я стала веганкой, потому что мне сказали, что у меня непереносимость молочных продуктов", - объясняет она.

"В течение двадцати лет я строго придерживалась вегетарианской диеты. А потом захотела стать еще и веганкой, меня возмущали методы выращивания и забоя животных. Поэтому для меня это было удобным поводом сделать этот последний необходимый шаг", - рассказала женщина.

Сначала Эстель была очень довольна. У нее очистилась кожа, которая с двадцатилетнего возраста была проблемной. Но со временем женщина начала чувствовать усталость, ей трудно было справиться со стрессом, развилась тревожность.

"Я превратилась в комок нервов. Когда мы с тогдашним бойфрендом куда выбирались, я почти не разговаривала с людьми, просто весь вечер за него цеплялась и никуда не отходила", - рассказала она.

"Я не думала, что причина в питании, поэтому упорно продолжала придерживаться диеты. Мне было гораздо легче на душе от осознания, что я не поддерживаю отрасль животной пищи, поэтому я убедила себя, что это вполне здоровая диета", - вспоминает Эстель Силвер.

Копірайт зображення ESTELLE SILVER Image caption Эстель Силвер стала веганкой после того, как выяснилось, что у нее непереносимость молочных продуктов

Через восемь лет Эстель все сильнее хотелось мяса и рыбы. Поэтому она начала "жульничать".

"Было такое ощущение, что мое тело отзывается благодарностью. Мне становилось лучше после каждого кусочка мяса", - говорит она.

Позже в том же году ей поставили диагноз "синдром хронической усталости", или миалгичний энцефаломиелит (МЭ). В группе поддержки посоветовали есть мясо и рыбу, так как это облегчает симптомы.

"С тех пор мое здоровье ощутимо улучшилось, я перестала быть встревоженной", - сообщила Эстель.

"С точки зрения этики, жить без продуктов животного происхождения было бы лучше. Но я больше не считаю веганскую диету здоровой. Мой организм просто на ней не выживет".

Залог успеха - планирование

По данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), веганы могут получать все необходимые питательные вещества, если придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты и составлять меню заранее.

Врачи советуют пять раз в день употреблять углеводы с содержанием крахмала - картофель, рис и пасту, а также употреблять альтернативу молочным продуктам, например, соевые напитки.

Но без должного контроля питания веганы могут не получать жизненно важных элементов, таких как кальций, железо и витамин B12.

Как сообщила диетолог Общества веганов Хезер Рассел, совместно с Британской ассоциацией диетологов они работают над тем, чтобы донести до людей информацию о необходимости составлять планы питания.

"Как веган вы можете питаться вкусно и питательно, придерживаясь своих жизненных убеждений", - заверила она.

"Веганское питание может обеспечить вам все питательные вещества, необходимые для организма".

"Если вам необходимо составить меню здорового питания, попросите врача направить вас к диетологу", - советует Хезер Рассел.

"Более сообразительная и спокойная"

А Керри Эддинз убеждена, что перемена питания улучшила ее жизнь.

Она была вегетарианкой с 10-летнего возраста. Но полтора года назад, когда ей исполнилось 40, решила стать веганкой.

"Я хотела что-то изменить, потому что молочная отрасль ужасная, мне очень грустно на это смотреть, - поделилась женщина. - От молока и яиц я чувствовала себя заторможенной".

Копірайт зображення CARRIE EDDINS Image caption Керри Эддинз говорит, что став веганкой, чувствует себя "более сообразительной и спокойной"

Отказавшись от этих пищевых продуктов, Керри чувствует себя "прекрасно, как никогда". У нее улучшилось пищеварение и появилось ощущение, что она стала "более сообразительной и спокойной".

Теперь Керри придирчиво читает меню в ресторанах и носит с собой банку кокосового масла, которую использует вместо обычных масел.

В самом начале перемен в питании она также чувствовала себя усталой и должна была пользоваться пластырями с витамином B12 "для поддержания организма".

"Но сейчас все прекрасно, - улыбается Керри. - Такое питание бодрит лучше кофе".