О чем не сказал Порошенко?
От нынешнего послания президента Петра Порошенко в Верховную Раду эксперты ожидали сразу нескольких резонансных заявлений. Но не дождались.
Это могло касаться, например, объявления о подготовке заявки на вступление в ЕС или НАТО, конституционных изменений баланса полномочий между главой государства и парламентом и даже окончания АТО.
И хотя Петр Порошенко в своей более чем полуторачасовой речи коснулся каждой из этих тем, никаких сенсаций не прозвучало.
ВВС Украина опросила экспертов, почему президент решил обойтись без громких заявлений.
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Владимир Фесенко, политолог: Без кавалеристских атак
Каких-то сенсаций не было. Я бы назвал это "рабочим посланием президента".
То, что не было сенсаций, свидетельствует, что все приоритеты сохраняются. Если бы они (сенсации. - Ред.) были, то это означало бы определенные изменения политического курса.
Президент даже опроверг некоторые слухи, например, относительно конституционных изменений формы правления или досрочных выборов. И это обусловлено не только интересами президента, но и пониманием, что в парламенте будет очень трудно провести какие-то кардинальные изменения и найти 300 голосов.
Хотя локальные изменения возможны и нужны. Идея об отмене депутатской неприкосновенности тактически правильная - чтобы эта норма заработала со следующего созыва. Она обсуждалась депутатами, президент об этом знает и предлагает то, что они могут сделать.
Главные приоритеты - те же, что и раньше, только по некоторым направлениям видоизменяется тактика.
Например, показательна ситуация с евроинтеграцией. Президент отметил достижения - так нужно по жанру послания - и говорил о постепенной, пошаговой интеграции в ЕС. Это - прагматичный подход.
Были слухи, что, мол, "под выборы" он скажет: уже завтра надо подавать заявку на вступление в ЕС. Этого не произошло.
Думаю, что это правильно - нужно последовательно двигаться, чтобы не горячиться и не сделать фальстарт. Секторальная интеграция соответствует и готовности Евросоюза, и интересам Украины.
Если сейчас сказать "Вперед, кавалеристская атака, завтра мы должны быть в Европейском Союзе!" - это будет PR-сенсация.
Но с точки зрения рациональной внешней политики это было бы огромной ошибкой. С очень высокой долей вероятности она означала бы отказ для Украины. Отказ усилил бы евроскептические настроения в обществе.
Сергей Таран, политолог: Заявка будет позже
Порошенко озвучил стратегические темы и болезненные вопросы - войны и мира, а также каким образом будут осуществляться реформы.
Он коротко определил, каким образом Украина будет развиваться до 2020 года, который должен включать интеграцию в Европейский Союз и НАТО...
Что касается вступления в ЕС - чтобы об этом говорить, надо иметь заверения, что Евросоюз нас туда возьмет, или хотя бы будут какие-то четкие сигналы, усиливающие наше присутствие там.
Всего неделю назад вступило в действие Соглашение об ассоциации, ведь было много сложных процессов в ЕС, и референдум в Нидерландах, и особая позиция отдельных страны относительно будущего Украины.
Если бы мы сразу сейчас подали заявку на вступление в Евросоюз - а Нидерланды, наоборот, требовали, чтобы ЕС четко сказал, что Украина не будет иметь шансов вступить в Европейский Союз, - это была бы сенсация.
Но это была бы непродуманная сенсация. В результате мы получили бы негативное восприятие западных партнеров.
Поэтому заявка на членство в ЕС будет, но она будет немного более скоординированной и чуть позже.
То же касается и вопроса НАТО.
Многим хотелось бы, чтобы президент больше говорил об экономике. Но не надо забывать, что экономика - это сфера премьер-министра.
Виктор Небоженко, политолог: Острые вопросы оставил оппозиции
Речь была яркой, что привычно для Порошенко...
В целом он коснулся всех тем, но так и не стало ясно, каким будет политический курс в отношении реформ.
Единственное, что он четко сказал: не будет реформы политического устройства. То есть, человек окончательно решил, что он остается президентом и будет бороться за второй срок. Никакой передачи полномочий от президента к парламенту не будет.
Президенту нужно было больше коснуться идеи миротворчества (на Донбассе. - Ред.). Получается, что россияне перехватили ее и наполнили своим содержанием, которое резко контрастирует с национальными интересами Украины.
И плохо, что не были озвучены результаты борьбы с коррупцией, инфляцией, бедностью.
Больше внимания президент мог бы уделить проблеме деоккупации Донбасса и Крыма. Нам не нужен закон о реинтеграции - это заигрывание с Кремлем. Нам нужен закон об оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Другой вопрос, что чисто политически мы начнем с Донбасса.
Порошенко пытался острые вопросы оставить оппозиции, а озвучил лишь то, что считал нужным.