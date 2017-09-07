О чем не сказал Порошенко?

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От нынешнего послания президента Петра Порошенко в Верховную Раду эксперты ожидали сразу нескольких резонансных заявлений. Но не дождались.

Это могло касаться, например, объявления о подготовке заявки на вступление в ЕС или НАТО, конституционных изменений баланса полномочий между главой государства и парламентом и даже окончания АТО.

И хотя Петр Порошенко в своей более чем полуторачасовой речи коснулся каждой из этих тем, никаких сенсаций не прозвучало.

ВВС Украина опросила экспертов, почему президент решил обойтись без громких заявлений.

Владимир Фесенко, политолог: Без кавалеристских атак

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Каких-то сенсаций не было. Я бы назвал это "рабочим посланием президента".

То, что не было сенсаций, свидетельствует, что все приоритеты сохраняются. Если бы они (сенсации. - Ред.) были, то это означало бы определенные изменения политического курса.

Президент даже опроверг некоторые слухи, например, относительно конституционных изменений формы правления или досрочных выборов. И это обусловлено не только интересами президента, но и пониманием, что в парламенте будет очень трудно провести какие-то кардинальные изменения и найти 300 голосов.

Хотя локальные изменения возможны и нужны. Идея об отмене депутатской неприкосновенности тактически правильная - чтобы эта норма заработала со следующего созыва. Она обсуждалась депутатами, президент об этом знает и предлагает то, что они могут сделать.

Были слухи, что, мол, "под выборы" он скажет: уже завтра надо подавать заявку на вступление в ЕС. Этого не произошло Владимир Фесенко, политолог

Главные приоритеты - те же, что и раньше, только по некоторым направлениям видоизменяется тактика.

Например, показательна ситуация с евроинтеграцией. Президент отметил достижения - так нужно по жанру послания - и говорил о постепенной, пошаговой интеграции в ЕС. Это - прагматичный подход.

Были слухи, что, мол, "под выборы" он скажет: уже завтра надо подавать заявку на вступление в ЕС. Этого не произошло.

Думаю, что это правильно - нужно последовательно двигаться, чтобы не горячиться и не сделать фальстарт. Секторальная интеграция соответствует и готовности Евросоюза, и интересам Украины.

Если сейчас сказать "Вперед, кавалеристская атака, завтра мы должны быть в Европейском Союзе!" - это будет PR-сенсация.

Но с точки зрения рациональной внешней политики это было бы огромной ошибкой. С очень высокой долей вероятности она означала бы отказ для Украины. Отказ усилил бы евроскептические настроения в обществе.

Сергей Таран, политолог: Заявка будет позже

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Порошенко озвучил стратегические темы и болезненные вопросы - войны и мира, а также каким образом будут осуществляться реформы.

Он коротко определил, каким образом Украина будет развиваться до 2020 года, который должен включать интеграцию в Европейский Союз и НАТО...

Что касается вступления в ЕС - чтобы об этом говорить, надо иметь заверения, что Евросоюз нас туда возьмет, или хотя бы будут какие-то четкие сигналы, усиливающие наше присутствие там.

Всего неделю назад вступило в действие Соглашение об ассоциации, ведь было много сложных процессов в ЕС, и референдум в Нидерландах, и особая позиция отдельных страны относительно будущего Украины.

Заявка на членство в ЕС будет, но она будет немного более скоординированной и чуть позже Сергей Таран, политолог

Если бы мы сразу сейчас подали заявку на вступление в Евросоюз - а Нидерланды, наоборот, требовали, чтобы ЕС четко сказал, что Украина не будет иметь шансов вступить в Европейский Союз, - это была бы сенсация.

Но это была бы непродуманная сенсация. В результате мы получили бы негативное восприятие западных партнеров.

Поэтому заявка на членство в ЕС будет, но она будет немного более скоординированной и чуть позже.

То же касается и вопроса НАТО.

Многим хотелось бы, чтобы президент больше говорил об экономике. Но не надо забывать, что экономика - это сфера премьер-министра.

Виктор Небоженко, политолог: Острые вопросы оставил оппозиции

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Речь была яркой, что привычно для Порошенко...

В целом он коснулся всех тем, но так и не стало ясно, каким будет политический курс в отношении реформ.

Единственное, что он четко сказал: не будет реформы политического устройства. То есть, человек окончательно решил, что он остается президентом и будет бороться за второй срок. Никакой передачи полномочий от президента к парламенту не будет.

Плохо, что не были озвучены результаты борьбы с коррупцией, инфляцией, бедностью Виктор Небоженко, политолог

Президенту нужно было больше коснуться идеи миротворчества (на Донбассе. - Ред.). Получается, что россияне перехватили ее и наполнили своим содержанием, которое резко контрастирует с национальными интересами Украины.

И плохо, что не были озвучены результаты борьбы с коррупцией, инфляцией, бедностью.

Больше внимания президент мог бы уделить проблеме деоккупации Донбасса и Крыма. Нам не нужен закон о реинтеграции - это заигрывание с Кремлем. Нам нужен закон об оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Другой вопрос, что чисто политически мы начнем с Донбасса.

Порошенко пытался острые вопросы оставить оппозиции, а озвучил лишь то, что считал нужным.