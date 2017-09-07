Фото: "Ирма" опустошила Карибы

  • 7 сентября 2017

Ураган максимальной пятой категории "Ирма" сметает все на своем пути через Карибские острова, а в субботу он обрушится на американский штат Флорида.‎

  • ураган ирма Facebook/Kevin Barrallon

    Шторм разрушил дома и предприятия и убил по меньшей мере 10 человек. Это набережная Густавии в Сен-Бертельми

  • яхты Ron Gurney/Handout via REUTERS

    На Британских Виргинских островах ветер и волны вынесли на берег прогулочные яхты

  • ураган ирма Handout/ RCI Guadeloupe

    "Это ужасное стихийное бедствие, 95% острова разрушено. Я в шоке", - заявил официальный представитель Сен-Мартен Дэниэл Гиббс

  • ураган ирма Handout

    Голландские военные опубликовали аэроснимки, которые показывают опустошение на острове Сен-Мартен. Этот остров разделен между Нидерландами и Францией

  • ураган ирма Getty Images

    Это Пуэрто-Рико. Половина домов и предприятий остались без электричества, часть острова подтоплена

  • ураган ирма AFP/Getty Images

    Несмотря на то, что Пуэрто-Рико не попал под прямой удар стихии, у спасателей и здесь есть работа - очистить дорогу от поваленных деревьев

  • ураган ирма Getty Images

    Ожидается, что вода на на побережье Карибского бассейна поднимется до 6 метров

  • ураган ирма AFP/Getty Images

    На севере Гаити люди в ожидании урагана "Ирма" убирают свое имущество с крыши дома

  • ураган ирма AFP/Getty Images

    Национальный центр ураганов в США предупредил, что "приготовления к защите жизни и имущества должны близиться к завершению" - ураган "Ирма" в пути

  • ураган ирма AFP/ Getty Images

    Бедные жители Санто-Доминго в Доминиканской Республике обеспокоены тем, что порывы ветра и подъем воды могут снести их временные дома

  • ураган ирма Virgin.com

    Ричард Брэнсон во время шторма находился со своими сотрудниками на собственном острове Некер, на Британских Виргинских островах. По его словам, ситуация была "страшной, но красивой"

  • флаг сша AFP/Getty Images

    Ураганы - регулярное явление на южном побережье штата Флорида, но "Ирма" самая мощная атлантическая буря за последнее десятилетие

  • ураган ирма AFP/Getty Images

    Жители острова Ки-Уэст, штат Флорида, забили окна и покинули свои дома, так как была объявлена обязательная эвакуация

  • тележка AFP/Getty Images

    В некоторых магазинах Флориды закончилась питьевая вода, есть сообщения о драках за товары между покупателями

  • ураган ирма Reuters

    После "Ирмы" предупреждают о штормах "Хосе" и "Катя". Их уже повысили до статуса урагана.

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