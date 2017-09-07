Фото: "Ирма" опустошила Карибы
Ураган максимальной пятой категории "Ирма" сметает все на своем пути через Карибские острова, а в субботу он обрушится на американский штат Флорида.
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Facebook/Kevin Barrallon
Шторм разрушил дома и предприятия и убил по меньшей мере 10 человек. Это набережная Густавии в Сен-Бертельми
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Ron Gurney/Handout via REUTERS
На Британских Виргинских островах ветер и волны вынесли на берег прогулочные яхты
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Handout/ RCI Guadeloupe
"Это ужасное стихийное бедствие, 95% острова разрушено. Я в шоке", - заявил официальный представитель Сен-Мартен Дэниэл Гиббс
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Handout
Голландские военные опубликовали аэроснимки, которые показывают опустошение на острове Сен-Мартен. Этот остров разделен между Нидерландами и Францией
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Getty Images
Это Пуэрто-Рико. Половина домов и предприятий остались без электричества, часть острова подтоплена
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AFP/Getty Images
Несмотря на то, что Пуэрто-Рико не попал под прямой удар стихии, у спасателей и здесь есть работа - очистить дорогу от поваленных деревьев
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Getty Images
Ожидается, что вода на на побережье Карибского бассейна поднимется до 6 метров
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AFP/Getty Images
На севере Гаити люди в ожидании урагана "Ирма" убирают свое имущество с крыши дома
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AFP/Getty Images
Национальный центр ураганов в США предупредил, что "приготовления к защите жизни и имущества должны близиться к завершению" - ураган "Ирма" в пути
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AFP/ Getty Images
Бедные жители Санто-Доминго в Доминиканской Республике обеспокоены тем, что порывы ветра и подъем воды могут снести их временные дома
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Virgin.com
Ричард Брэнсон во время шторма находился со своими сотрудниками на собственном острове Некер, на Британских Виргинских островах. По его словам, ситуация была "страшной, но красивой"
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AFP/Getty Images
Ураганы - регулярное явление на южном побережье штата Флорида, но "Ирма" самая мощная атлантическая буря за последнее десятилетие
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AFP/Getty Images
Жители острова Ки-Уэст, штат Флорида, забили окна и покинули свои дома, так как была объявлена обязательная эвакуация
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AFP/Getty Images
В некоторых магазинах Флориды закончилась питьевая вода, есть сообщения о драках за товары между покупателями
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Reuters
После "Ирмы" предупреждают о штормах "Хосе" и "Катя". Их уже повысили до статуса урагана.
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