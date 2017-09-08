Авто с еврономерами: для бедных или для особенных?

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Возле Верховной Рады около трехсот человек два дня требовали "доступной растаможки" для авто с иностранными номерами.

Организаторы акции анонсировали стотысячный протест.

И хотя эти прогнозы не оправдались, на украинских дорогах все больше авто с польскими, литовскими, эстонскими, болгарскими номерами, за рулем которых - украинцы.

Как все начиналось

Летом прошлого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые сильно снизили пошлины на ввоз подержанных легковых авто. Изменения эти временные и будут действовать до 31 декабря 2018 года.

Авторы законопроекта надеялись, что это позволит убрать коррупционные схемы на рынке авто и сделает их более доступными для украинцев.

Закон содержал также и ряд ограничений. В частности, снижение пошлин не применяется, если авто:

• из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором;

• произведены до 1 января 2010 года;

• ввозятся в Украину в количестве более одного в год;

• продаются в течение года со дня регистрации.

Таким образом правительство хотело остановить поток "металлолома", ненужного в других странах, и исключить перепродажу подержанных авто.

Цена вопроса

Однако оказалось, что этого недостаточно и что "серые" схемы остаются привлекательными для некоторых покупателей. Эта привлекательность исчисляется несколькими тысячами долларов США.

Чтобы авто с иностранными номерами получило украинскую регистрацию, нужно заплатить:

• таможенный сбор - 10% стоимости авто;

• НДС - 20%;

• акцизный сбор - в зависимости от мощности двигателя.

Следовательно, на практике купленный в Европе примерно за 4 тысячи долларов США подержанный автомобиль после украинской растаможки добавляет в стоимости до 2 тысяч долларов.

Как это работает

Авто с иностранными номерами может попасть в Украину либо транзитом, либо в режиме "временного ввоза". Оба варианта обычно происходят с привлечением юридических и физических лиц-нерезидентов.

При ввозе авто гражданин Украины должен уплатить налоги. Если этого не произошло, штраф может составить до 300% от неуплаченных налогов.

В условиях, когда таможенники выписали штраф, а владелец авто отказывается его оплатить, дело должны решать суд и исполнительная служба.

Однако таким образом события развиваются не очень часто.

Одна из сложностей, которая позволяет "серым" схемам ввоза авто существовать годами, заключается в том, что остановить авто с иностранными номерами и проверить документы может полиция, но у полицейских нет доступа к базе данных Таможенной службы о том, заплатил ли владелец авто налоги.

А таможенники могут зафиксировать нарушения только тогда, когда авто пересекает границу.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Уже больше года владельцы авто с иностранными номерами устраивают протесты. Они начались с западных границ и уже докатились до Киева

Постоянные очереди на западной границе свидетельствуют о том, что какая-то часть владельцев авто с иностранными номерами пытается выполнить условия "транзита".

Но есть и те, кто выбирает другой вариант, надеясь, что требования все же отменят.

По данным Государственной фискальной службы, сейчас в стране незаконно находятся более 50 тысяч автомобилей с иностранными номерами - их владельцы нарушили сроки транзита или регистрации.

В целом с начала года в Украину ввезли почти 165 тысяч автомобилей с иностранными номерами. В прошлом году эта цифра составляла чуть более 148 тысяч. По разным оценкам, в Украине уже может находиться до 1,5 млн авто с иностранными номерами.

Не первое обострение

Владельцы авто с иностранными номерами уже пытались привлечь внимание к себе и озвучить требования.

В 2016 году они пытались блокировать несколько магистралей на западной границе. В начале этого года несколько десятков машин пытались перекрыть въезды в Киев и поджигали шины.

Участники акции требовали принять законопроект, внесенный на рассмотрение парламента в конце 2016 года 95 депутатами из разных фракций, который предусматривал "условное частичное освобождение от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и "справедливую цену растаможки".

Профильный комитет отклонил его как "противоречащий равенству граждан, купивших авто с уплатой всех налогов". Впоследствии законопроект отозвали, а новые варианты до сих пор обрабатывают в профильном комитете.

В мае президент поручил правительству безотлагательно урегулировать ситуацию с авто с иностранной регистрацией и ликвидировать незаконные схемы.

Копірайт зображення www.facebook.com/Авто-Евро-Сила Image caption Координатор протестов владельцев авто с иностранными номерами "Авто Евро Сила" приводит на своей странице в Facebook данные о стоимости растаможки в европейских странах и Украине

Теперь протестующие требуют не только "справедливой цены растаможки", которую они определяют в 500 долларов, но и отмены ограничения на перепродажу и требование о ввозе авто по экостандарту Евро-5.

Владельцы "белых" авто, которые заплатили все налоги, считают это признаком того, что истинные намерения участников протестов авто с иностранными номерами - легализовать "серый" бизнес, а не приобрести доступное авто.

В Украине нужно ввести европейские экологические ограничения, и тогда будет понятно, почему там подержанные авто стоят так дешево, настаивают владельцы "белых" авто.

А вот те, кто передвигается на авто с иностранными номерами, называют нынешнюю ситуацию с растаможкой в ​​Украине абсурдной и приводят пример эксперимента с "Запорожцем", который был приобретен во Львове за 250 долларов, оформлен в Польше за 250 долларов и заново растаможен в Украине за 3 тысячи долларов таможенных платежей.

Что дальше?

Решить спор вокруг регистрации авто с иностранными номерами можно разными способами. Один из них - закон, который вместо изменений в налоговое или таможенное законодательства просто продлил бы срок, в течение которого иностранные авто могут находиться в режиме "транзита" на территории Украины.

Можно также определить постоянную сумму платежа за легальное использование авто с иностранными номерами. Но такой "специальный режим" вряд ли понравится официальным импортерам и владельцам легально приобретенных авто.

Есть и вариант с повышением штрафов для тех, кто находится за рулем авто с иностранными номерами. Однако он может спровоцировать дальнейшие протесты.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Во время последней акции участники выдвинули новый ультиматум - отменить требования по экостандартам для ввоза авто

Какой бы вариант не выбрали, председатель налогового комитета парламента Нина Южанина уже заявила, что немедленного выполнения требований протестующих не будет.

"Такие ультиматумы не должны рассматриваться немедленно. Это что, социальный вопрос? Нет, - заявила депутат в эфире телеканала "112 Украина". - Люди, которые вышли на улицу, не хотят ничего платить и не хотят нести ответственность за нарушение законодательства".

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что для того, чтобы авто подешевели, надо отменить все налоги при импорте, а не легализовать схему, которая позволяет кому-то не платить налоги.

На своей странице в Facebook он напомнил, что перед началом новой сессии ассоциация разработала и отправила депутатам свой проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной легковых автомобилей".

Впрочем, некоторые участники дискуссии вокруг авто с иностранными номерами в соцсетях предлагают посмотреть на проблему еще шире и отменить пошлины, акцизы и НДС вообще на все товары.