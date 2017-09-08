"Ирма", "Хосе" и "Катя" - не слишком ли много ураганов одновременно?

Копірайт зображення NOAA Image caption "Ирма" (в центре), "Катя" (слева) и "Хосе" (справа)

В то время как ураган "Ирма" продолжает свой разрушительный путь над Карибскими островами и приближается к Флориде, еще два тропических шторма достигли силы ураганов. За их продвижением внимательно следят метеорологи.

Национальный центр ураганов США (NHC) сообщает, что вслед за "Ирмой" к Карибскому бассейну приближается ураган "Хосе".

К западу от "Ирмы", над Мексиканским заливом шторм "Катя" усилился и достиг уровня урагана. Власти мексиканского штата Веракрус призывают население принимать меры.

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Всего две недели назад на Техас обрушился ураган "Харви", которому была присвоена четвертая категория по пятибалльной шкале Сафира-Симпсона.

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В этом году сезон атлантических ураганов отличается чрезвычайной активностью. Это похоже на 2005 год, когда ураганы "Катрина" и "Вильма" причинили рекордные разрушения.

Копірайт зображення Joe Raedle/Getty Images Image caption Ураган "Харви" причинил серьезные разрушения в Хьюстоне

Многие ученые сейчас задаются вопросом: можно ли считать нормальной столь повышенную частоту ураганов?

Изменение климата?

"Это случается не так часто", - сказал главный метеоролог канала NBC в интервью ВВС.

По его словам, необычная частота ураганов в этом году может зависеть от целого ряда факторов.

"В этом году нет феномена "Эль-Ниньо", при котором учащаются тайфуны в Тихом океане, но ураганы в Атлантике формируются реже", - говорит он.

При "Эль-Ниньо" горячий воздух поднимается в верхние слои атмосферы и покрывает верхнюю часть зарождающегося урагана, не давая ему набирать силу.

Копірайт зображення Ethan Miller/Getty. Image caption Некоторые ученые убеждены, что растущее число ураганов связано с изменением климата, но другие считают эту гипотезу недоказанной

Но Джон Моралес напоминает, что изменения климата могут тут также играть определенную роль.

"Главное - температура морской воды, чем она теплее, тем больше испарений в атмосферу, и, соответственно, повышается влажность воздуха. Ураганы, как известно, получают энергию от поднятия влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров и опускания более сухого воздуха вниз", - говорит ученый, напоминая, что значительная часть глобального потепления абсорбируется океанами.

Он, однако, добавляет, что на данный момент среди ученых нет консенсуса о связи между глобальным потеплением и формированием ураганов.

Многие при этом считают, что при глобальном потеплении ураганов будет меньше, но они будут гораздо более мощными.

Колоссальный циклон

Метеоролог Хуан Карденас из Global Forecast Center говорит, что "эмпирические данные не указывают на увеличение частоты формирования более мощных циклонов".

Карденас ссылается на архивные данные NHC и говорит, что то, что в одном и том же районе в одно и то же время сформировались сразу три урагана - необычно, но и не экстраординарно. По его словам, это происходит примерно раз в 15 лет.

Кроме того, исторические данные нельзя считать полными, так как до появления метеоспутников ураганы, не доходившие до суши, часто не регистрировались.