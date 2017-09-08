Фото: лучшие морские пейзажи Британии
Фотография маяка на мысе Сент-Эббз-Хед в Шотландии была признана лучшим морским пейзажем Британии на конкурсе фотографий Ultimate Sea View. Автор фотографии - Уильям Поллард.
Конкурс фотографии проводит благотворительная организация Shipwrecked Mariners' Society, оказывающая помощь бывшим морякам коммерческих и рыболовецких судов, их вдовам и семьям.
В четырех других номинациях, представленных на конкурсе, победителями стали фотографии, сделанные на территории Внешних Гебридских островов, архипелага Сент-Килда, прибрежных городов Сидмут и Ньюквей.
Глава общества, капитан Малкольм Уильямс говорит, что выбрать победителя в этот раз было невероятно сложно.
"На конкурс пришло более 1300 работ от 400 авторов со всей Великобритании", - рассказал Малкольм Уильямс.
"Но дело не только в рекордном числе представленных в этом году работ, их качество также было очень высоким. Это сделало процесс выбора победителя чрезвычайно сложным", - отметил глава Shipwrecked Mariners' Society.
Один из членов жюри - главный редактор портала Amateur Photographer Найджел Атертон - также признается, что в этом году судить было хотя и интересно, но чрезвычайно сложно.
"В этом году нам повезло - были действительно превосходные работы, целые серии увлекательных, технически сложных и волнующих снимков, которые и попали в шорт-лист". В шорт-листе в этом году оказалось более 100 работ, сообщается на сайте Shipwrecked Mariners' Society.
"Я несколько лет являюсть членом жюри конкурса, но в этом году выбор оказался самым сложным. Было очень радостно увидеть столько много талантливых фотографов, которые вносят вклад в дело благотворительности", - отметил Найджел Атертон.