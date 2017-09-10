Усик-Хук: одностороннее избиение

Копірайт зображення Getty Images Image caption Усик победил

В ночь с субботы на воскресенье в "Макс Шмеллинг Халле" в Берлине украинский боксер Александр Усик победил техническим нокаутом в десятом раунде немца боснийского происхождения Марко Хука.

Отстояв звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO, он вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) - боксерского аналога футбольной Лиги чемпионов.

$50 млн и Кубок Мохаммеда Али

Бой Усик-Хук стал дебютным в основанной в марте этого года WBSS. По замыслу создателей беспрецедентного боксерского проекта - немецкого и американского промоутеров Кале Зауерлэнда и Ричарда Шафера - в течение года по восемь сильнейших представителей двух весовых категорий в противостоянии по олимпийской системе на вылет определят сильнейшего бойца планеты.

Кроме звания абсолютного чемпиона мира, бойцы получат также солидное денежное вознаграждение. Призовой фонд турнира составляет 50 млн долларов.

Вместе с тем, украинец Александр Усик утверждает, что принять участие во Всемирной суперсерии его привлекли не деньги, а возможность завладеть Кубком Мохаммеда Али - трофеем, который получит чемпион. "Я родился в один день с Али, - сказал Александр. - Мохаммед для меня был и остается легендой, самым великим бойцом в истории. Поэтому для меня почетно побороться за Кубок имени Али".

Опыт против задора

До боя с Хуком 30-летний Усик в течение трех лет выиграл на профессиональном ринге все 12 проведенных боев (12 - нокаутом). Немец Марко Хук, будучи на два года старше, по сравнению с украинским олимпийским чемпионом имеет более скромную любительскую карьеру, но уже 13 лет выступает на профессиональном ринге. К старту в WBSS Марко подошел с 45-ю профессиональными поединками за плечами, из которых выиграл 40 (27 - нокаутом), проиграл четыре, а еще один бой судьи признали ничьей.

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Хук был чемпионом мира по версиям IBF и WBO, однако с действительно авторитетными соперниками встречался не слишком часто. К таким можно отнести, прежде всего, россиян Дениса Лебедева и Александра Поветкина, американца Стива Канингема, поляка Кшиштофа Гловацки и латыша Майриса Бриедиса. Победил немец из этого списка только Лебедева. И то, эта победа была присуждена ему раздельным судейским решением и вызвала в мире бокса немалые споры. Зато Поветкина, по мнению специалистов, Хук скорее перебоксировал, однако победу судьи отдали россиянину.

Специфическая репутация

За время выступлений на профи-ринге немецкий боец ​​лишь дважды проигрывал досрочно, нокаутом. В 2007 его повалил на помост ринга Канингем, а в 2015-м - Гловацки. Хук имеет репутацию устойчивого бойца, которому трудно навязать свою манеру ведения боя. Вместе с тем, Марко в своих знаковых поединках запомнился также грязной манерой ведения боя, попытками спровоцировать соперников, вывести их из равновесия. Такой, в частности, была предыдущая встреча Хука против Бриедиса, в которой латыш получил не очень зрелищную победу по очкам и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC.

Усика Хук собирался вывести из равновесия еще до выхода на ринг, во время обязательной пресс-конференции. В момент, когда будущие соперники сошлись в обычном поединке взглядов, Марко толкнул Александра в грудь и назвал заученным русским словом "с ... а". Усик на провокацию отреагировал сдержанно, иронической улыбкой.

Бешеный темп

Когда прозвучал гонг, который сигнализировал о начале боя в "Макс Шмеллинг Халле", Хук отреагировал на заданный соперником высокий темп боя неоднозначно. Немец пытался сбить порыв активности Усика с помощью клинчей. Связывая сопернику руки и повисая на его спине, Марко, несколько раз бил из объятий украинца по корпусу. Правда, Усик вышел из не слишком приятной ситуации с честью. Он не дал оппоненту истощить себя и перевести бой в вязкое русло, а еще больше усилил натиск. Хук, может, и хотел бы клинчевать, но не мог приблизиться на нужное для этого расстояние.

Усик доминировал в ринге с самого начала боя и в течение всех десяти проведенных раундов. Не хватало только одного - акцентированного нокаутирующего удара. Александр проводил ударные серии, бил соперника одиночными ударами с расстояния, но попасть в Хука так, чтобы тот пошатнулся, не мог. Лучшие предпосылки для того, чтобы отправить Марко в нокдаун, украинский боец ​​имел в четвертом и седьмом раундах, но тогда немца спасал гонг.

Развязка

Переломным в бою можно считать восьмой раунд, а именно - ситуацию, когда Усик наконец выбрался на удобную ударную дистанцию, провел серию из трех ударов и был близок к тому, чтобы добить Хука окончательно. Но в атакующем пылу Александр споткнулся и упал на помост ринга. При падении Хук использовал то, за что его недолюбливают - начал бить соперника сверху вниз. Рефери в ринге вмешался вовремя и наказал Марко снятием балла.

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После такого эмоционального раунда в следующей трехминутке Усик немного снизил обороты, хотя и продолжил контролировать ситуацию на ринге. Хук при этом действовал так, как и во всех других раундах. Уступая сопернику технически и в скоростных данных, Марко все же постоянно взрывался попытками нанести сопернику контратакующий удар, который бы решил исход сражения. Однако Усик к такому повороту событий был готов и защищался от таких выпадов безупречно.

Решающим в поединке стал десятый раунд. Усик включил максимальные обороты с самого его старта и в мгновение совершил настоящее избиение соперника. Рефери, убедившись, что Хук уже не может защищаться сознательно, остановил бой, зафиксировав тем самым технический нокаут.

Объединение титулов

Усик, которого букмекеры считали фаворитом турнира еще до старта, вышел в полуфинал Всемирной серии. Бой следующей стадии должен состояться в 2018 году. Соперником Александра станет победитель пары Бриедис - Майк Перес (Куба). Эти соперники определят полуфиналиста и чемпиона по версии WBC сегодня в Риге.