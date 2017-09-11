Как справиться с собачьим голодом?

Image caption Можно ли объяснить прожорливость некоторых собак генетическими изменениями?

Ученые, кажется, наконец раскрыли загадку прожорливости некоторых из наших четвероногих друзей, - например, лабрадоры, похоже, имеют генетическую предрасположенность к постоянному голоду.

По крайней мере, такие заявления звучали от ученых, собравшихся в Брайтоне на British Science Association Festival.

Сейчас сразу несколько научных команд в Британии проводят исследования, цель которых - улучшить здоровье собак.

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Исследователи из Кембриджского университета изучали пищевые привычки наиболее популярных в Британии пород. Они предполагают, что лабрадоры имеют генетические риски набирать лишний вес.

Примерно четверть британских семей имеют собаку, и лабрадоры среди них - одна из самых популярных пород.

Однако собаки этой породы, известной своей "прожорливостью", очень часто имеют заболевания, связанные с избыточным весом.

Виноваты владельцы?

"Ожирение - серьезная проблема для наших собак. И оно имеет огромный потенциал негативного влияния на здоровье животных", - говорит доктор Элинор Раффан с Wellcome Trust-MRC Institute of Metabolic Science.

В исследовании, поддержанном Dogs Trust, доктор Раффан и ее коллеги проанализировали ДНК из слюны лабрадоров со всей Великобритании. Они выяснили, что особенно прожорливые собаки имеют мутацию генов, определяющих аппетит.

"Мы заметили, что около четверти лабрадоров имеют по меньшей мере одну пару этих мутировавших генов", - рассказывает доктор Раффан. Следовательно, эти изменения в генах проявляются в виде "зверского аппетита", знакомого владельцам собак, которые постоянно просят есть или роются в мусоре.

Ранее вся ответственность за такое поведение собак возлагалась на их владельцев, которые должны были ограничивать диету своего любимца, чтобы тот не набрал лишний вес.

Однако доктор Раффан говорит, что исследование свидетельствует: склонность к нездоровому аппетиту, а следовательно, и к избыточному весу, может быть "запрограммирована" у некоторых животных.

"Мы надеялись, что сможем изменить ситуацию, когда во всем обвиняли владельца. На самом деле все сложнее, чем советы владельцам быть более внимательными к диете своих любимцев", - говорит ученый.

Генетически голодные

Доктор Раффан предостерегает от попыток устранить эту "жадную мутацию" путем скрещивания собак. Хотя эта мутация и делает лабрадоров склонными к ожирению, она также может объяснять, почему эти собаки - хорошие друзья, так легко поддающиеся дрессировке.

"Если мы попытаемся избавиться от мутации, мы можем изменить свойства породы, и это будет очень обидно", - объясняет ученая и добавляет: - Эти собаки являются генетически голодными".

Ученые надеются, что будущие исследования сделают рацион собак более насыщенным, что даст ощущение сытости без чрезмерного увеличения массы тела.

Избыточный вес

Избыточный вес, несомненно, снижает качество жизни собаки и может повлиять на их способность бороться с болезнями - артритом и другими проблемами с суставами.

В Ливерпульском университете ученые применяют передовые технологии визуализации, чтобы изучать болезни, влияющие на коленные суставы лабрадоров.

Наиболее распространенной ортопедической проблемой в ветеринарной практике является повреждение крестообразной связки. От подобных травм часто страдают и люди, которые профессионально занимаются спортом.

"Мы пытаемся понять, как форма тела лабрадора и то, как они ходят, может влиять на проблемы с коленями", - говорит профессор Эйтен Коммерфорд.

Для изучения движения суставов собак ученые используют высокоскоростные рентгеновские камеры. В режиме реального времени они снимают, как собаки перемещаются, и как при этом движутся их коленные суставы.

Ученые надеются понять, как походка влияет на повреждение связок у лабрадоров. Эти данные помогут ветеринарным хирургам разработать лучшее лечение для собак, например, коленные импланты.

Ученые также надеются на владельцев лабрадоров, которые могут помочь в сборе образцов для исследований и приводить животных для экспериментальных испытаний.

В дополнение к решению проблем со здоровьем исследователи надеются изменить восприятие обществом того, какие "желаемые" черты характера должны иметь наши любимцы.