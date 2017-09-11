Соцсети о Саакашвили: прорвался "без дракона"

Копірайт зображення Reuters Image caption Михеил Саакашвили дает пресс-конференцию во Львове

Драматический переход Михеила Саакашвили через границу вызвал оживленную реакцию соцсетей. Одни видят в этом нападение на основы государства. Другие считают, что это закономерная реакция на действия власти.

Третьи размышляют над тем, что будет дальше, а остряки, как всегда, острят.

"Великая украинская битва. Человек с рейтингом 8% убивается по человеку с рейтингом 1%. Зачем - большая украинская загадка", - еще до "прорыва" емко описал конфликт блогер Роман Шрайк.

• Саакашвили о своих планах: "Это только начало"

Многие называют события, произошедшие в Шегинях, словом "преступление".

"Когда у Саакашвили забрали паспорт- это была огромная глупость. И за нее президент расплачивается. Но прорыв через границу - это преступление!!! Это удар по самой сути государства", - написал финансовый аналитик Сергей Фурса.

Копірайт зображення EPA Image caption Пункт пропуска "Медика" на польско-украинской границе, где г-н Саакашвили прошел проверку польских пограничников

"Можно написать множество слов об авторитарном распоряжении украинским гражданством, о "награждении" этим гражданством временных союзников по борьбе с временными конкурентами и лишении этого гражданства в момент, когда союзники выполняют свою миссию", - вторит обозреватель Виталий Портников.

"Но прорыв государственной границы - это обычное преступление, а не тема для дискуссии", - добавляет он.

"Маленький вопрос к участникам и вдохновителям прорыва. Если завтра колонна "мирных шахтеров" и "пенсионеров" во главе с депутатами от "Оппоблока" будет таким же образом "вводить" в Украину желаемого для них деятеля, только через восточную границу - как вы будете реагировать?", - пишет депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Другие же считают, что эти события имели свои причины.

"Картинка из Шегиней - это ад. ...Успехом это назвать не поворачивается язык. Но, черт побери, у этого всего есть причина! Не с прорыва все началось. И не с палаток возле КПП. Границу маразма перешли гораздо раньше, на Банковой", - написал депутат из фракции БПП Мустафа Найем.

Копірайт зображення Reuters Image caption Полиция в пункте пропуска "Краковец" где, как ожидали, г-н Саакашвили должен был перейти границу. В конце концов политик поехал в "Шегини"

А журналист Сергей Сидоренко вспомнил другую ситуацию с пересечением границы, которая произошла в ноября 2013 года с Владимиром Кличко. В Киеве в то время проходил митинг, и самолету оппозиционного лидера не дали сесть в Киеве и направили в Кривой Рог.

"Вспомнили, что было дальше? Правильно, вечером появилось заявление пограничников "Кличко нарушил режим пересечения границы", потому что он просто перешагнул через барьер и пошел. И, конечно, тем самым нарушил закон", - написал журналист.

"К Саакашвили и его политическим стремлениям я отношусь, мягко говоря, отрицательно - нутром не люблю популистов. То, что было на Шегинях - недопустимо... Но несмотря на все, есть причина, а есть следствие. Эту кашу заварил именно Порошенко, когда решил нивелировать институт гражданства", - считает г-н Сидоренко.

"Пригласить в страну политика, характер которого всем прекрасно известен, а потом самому же отбирать у него паспорт и наивно удивляться, что он "так ведет себя" - это сценарий для кинокомедии, а не политическая стратегия", - пишет журналист Денис Казанский.

А юрист Евгения Закревская на фоне битвы титанов вспоминает об обычных людях.

"Показателем уровня развития гражданского общества в Украине будет не столько то, пересечет или нет Михо границу, а скорее сумма морального ущерба, которую заплатит Укрзализныця простым пассажирам поезда за задержку и нарушение правил перевозки", - написала она.

Копірайт зображення Brendan Hoffman Image caption Машины ждут проезда через пункт пропуска "Краковец"

Что дальше?

У президента считают, что "инцидент с Саакашвили не нуждается в политических комментариях", и "теперь является делом исключительно правоохранительных органов".

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция возбудила дело по статье о незаконной переправке лиц через границу.

"Это "тяжкая" статья. Уверен, прокуратура нас поддержит. Как и суды", - написал он в Facebook.

"Каждый персонаж из тех, кто участвовал в прорыве границы... будет установлен и понесет наказание", - добавил министр.

"Петр решил пойти "силовым" путем. Ну что, еще одно неразумное решение в этом сериале. Думаю, потом будет локти кусать.

Силовой сценарий означает эскалацию и (в недалекой перспективе) выведение этой истории на уличный уровень. И здесь важно: Саакашвили в уличной политике - гроссмейстер. ...Открытое противостояние - это его родная стихия", - считает журналист Иван Яковина.

Блогер Валерий Пекарь организовал импровизированный опрос среди своих читателей, спросив их: "Чем все это закончится в среднесрочной перспективе?"

Победил ответ "ничем", за который проголосовали 209 подписчиков. Еще около 100 оптимистов считают, что результатом станет "создание объединенной либеральной партии среднего класса".

"Не спешите спорить, кто выиграл - Порошенко или Саакашвили. Дело в том, что в этой игре гораздо больше участников. И если двое делают х...ю, то выигрывает кто-то третий (четвертый, пятый...). Я не знаю, кто выиграет в результате. Но эти двое сегодня проиграли", - считает блогер Роман Шрайк.

Вахтер из Феофании и "Игра престолов"

Журналисту Денису Бигусу "прорыв" через границу напомнил эпизод из сериала "Игра престолов", в котором с помощью дракона проламывают большую Стену.

"Вахетр Феофании уволился и устроился машинистом поезда Перемышль-Львов", - вспоминает журналист Азад Сафаров ситуацию, когда вахтер не пускал детективов НАБУ в больницу к Роману Насирову.

А писатель Андрей Любка, который в романе "Карбид" описал пути закарпатской контрабанды, поспешил воспользоваться ситуацией для саморекламы.

"Если бы Саакашвили прочитал "Карбид", то знал бы, что есть более легкий способ попасть в Украину. К тому же, недорого:-)", - шутит он в Facebook.

Тему контрабанды подхватил и Денис Бигус.

"Пока все смотрят, как пересекает границу Саакашвили, никто не смотрит, как пересекают границу сигареты. Жатва", - замечает журналист Денис Бигус.

А Роман Шрайк заключает: "Господи, дай нам пережить полтора года всего этого трэша".