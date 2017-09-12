Я тоже оставался без гражданства. С этим можно жить

Image caption Документы для апатридов

Если вы думаете, что наличие у человека паспорта (или загранпаспорта) - вещь настолько же естественная, как наличие штанов или обуви, то вы ошибаетесь.

На свете есть огромное число людей, у которых нет никаких подобных документов, потому что ни одна страна не признает их своими гражданами. Посмотрите хотя бы на Михаила Сааккашвили, внезапно оказавшегося вообще без какого-либо гражданства.

Среди таких людей был и ваш покорный слуга, проживший без гражданства какой бы то ни было страны почти четыре года.

Апатридов - лиц без гражданства - на свете несколько миллионов как минимум. Большинство из них - представители местных меньшинств, само существование которых местные власти по разным причинам не обязательно одобряют - от рохинджа в Мьянме до части этнических тамилов на Шри-Ланке или палестинцев в секторе Газа и лагерях для беженцев в Ливане, а также, например, преимущественно русскоязычных людей в Эстонии и Латвии.

Но это отдельные случаи - отголоски имперских историй.

Есть и другая группа - беженцы, которых лишила гражданства страна исхода, как в случае с моей семьей, либо те, кто даже близко не может подойти к посольствам и консульствам своей бывшей страны проживания из-за серьезных опасений за свою жизнь, здоровье и свободу.

И если вы вдруг окажетесь в подобной ситуации, то для вас у меня, как человека опытного в этих делах, есть несколько советов.

Запаситесь терпением

Если вам не повезло и вы не бывший президент Грузии, не бывший губернатор одной из областей Украины и вообще никому, кроме ваших родственников и знакомых, вы не известны, то в течение длительного времени вам придется доказывать, что вы - это вы, а не верблюд из старого анекдота.

Когда моя семья приземлилась в Вене, на руках у каждого из нас был лишь один документ - советская выездная виза. На вид весьма несерьезная бледно-зеленая бумажка, сложенная вдвое. Перед выездом нас лишили советского гражданства.

К каждой бумажке была прикреплена фотография, а на самом документе были написаны имя, фамилия и дата рождения.

Все надписи были исключительно на русском языке, что за пределами стран, использующих кириллицу, точно не помогает в установлении личности.

Соответственно, ни один пограничник, полицейский или любой другой представитель власти не смог бы понять, кто вы такой и чего вам нужно.

К счастью, в большинстве цивилизованных стран существуют специальные процедуры для подобных людей.

В Австрии советские беженцы были не новостью. Вас быстро где-то регистрировали и через неделю отправляли в Италию.

И вот тут как раз и было необходимо терпение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские беженцы в 1979 году по пути из Вены в Рим. Все они были лишены гражданства СССР

Италия была лишь перевалочным пунктом и пускала к себе таких, как я, на никому не известных правах, но при этом понимая, что вы хотите оттуда уехать.

Для этого необходимо было идти в посольство страны, куда вы хотели бы попасть. Чтобы понять, кто вы собственно такой, вас долго и подробно опрашивали консул, представители спецслужб и еще какие-то чиновники.

Они задавали вопросы о вашей жизни, знакомых... вообще обо всем.

Все это повторяется примерно раз в месяц, а опрашивающие вас контрразведчики и дипломаты тщательнейшим образом сравнивают все ваши ответы и выясняют, нет ли о вас информации в базах данных.

Очень любезный канадский контрразведчик, занимавшийся нашим делом, приходил к нам в гости в Монреале примерно раз в полгода "на чай" в течение пары лет после того, как Канада решила нас принять, задавая все те же вопросы и сверяя ответы на случай противоречий и несоответствий.

Таким образом вы обрастаете историей, о вас уже появляются сведения, и вы из неизвестно кого с одной лишь неприятного цвета бумажкой на кириллице постепенно становитесь реальным человеком.

Как можно больше документов

Чем больше у вас на руках документов, тем лучше. Так легче продемонстрировать властям принимающей страны, что вы ничего не придумали, что от вас не стоит ожидать каких-то враждебных действий и так далее.

Копірайт зображення Oleg Porokhovnikov/TASS Image caption Подобные документы из СССР вывозить запрещалось

Если вам нужно срочно бежать из страны исхода, прихватите с собой как можно больше бумаг - свидетельства о рождении, дипломы, аттестаты, свидетельства о браке и тому подобное.

В СССР запрещали вывоз подобных документов. Но часто можно было получить официально одобренную для заграницы копию. Или же оставить документы знакомым, чтобы те потом каким-то хитрым путем переправили их вам.

Именно таким образом до меня доехала моя советская трудовая книжка, чему очень обрадовался канадский контрразведчик.

Все это облегчит вам задачу и поможет доказать, что вы не верблюд. Будьте готовы к тому, что это придется делать часто, все это будет долго и нудно, если вы не всемирно (или хотя бы локально) известный человек.

Удостоверение личности

Удостоверение личности - вещь удобная - как минимум для того, чтобы пограничники или, скажем, полиция, если вам не дай бог придется с ней столкнуться, хотя бы знали, кто вы такой.

Для лиц без гражданства существует специальное удостоверение личности - документ апатрида (travel document).

Выглядит он как настоящий паспорт - гербы, короны, печати, фотографии, страницы для замечаний, виз и всего, что нужно нормальному человеку.

Правда, на первой странице написано, как минимум на двух языках, что страна, предоставившая вам этот документ, не имеет к вам никакого отношения, а лишь подтверждает что вы - это вы (не тот самый верблюд, а вполне себе заяц).

Но при этом, если носитель этого квазипаспорта решит пересечь какую-то границу, то принимающая его страна делает это на свой страх и риск.

У меня таких документов было два - один выданный Италией, второй Канадой.

Получить его относительно несложно. Надо пойти в министерство внутренних дел (со всеми собранными вами документами - см. выше) и просить выдать вам эту вещь.

Вас опять будут расспрашивать (см. про терпение выше), и, в конце концов, документ вам дадут, так как он ни в чем не обязывает выдающую его страну по отношению к вам лично.

На моем итальянском документе была черно-белая фотография, а в разделе, где следовало описать цвет моих волос, глаз и прочие подобные факты, было просто написано от руки "Vedere il foto" (посмотрите на фотографию).

И ничего, никаких в связи с этим проблем никогда не возникало.

Кстати, эти как бы паспорта для лиц без гражданства были придуманы норвежским полярным исследователем Фритьофом Нансеном, изначально для беженцев из России, которых после гражданской войны было несколько миллионов, и у всех их были серьезные трудности с документами.

Визы

Запасшись терпением и удостоверением личности, вы, в принципе, можете поехать куда-нибудь за границу.

Image caption Визы в документах для человека без гражданства

Процедура эта в целом знакома тем, кому приходилось получать въездные визы в другие страны - даже при наличии гражданства, например российского.

Вы идете в посольство или консульство, захватив с собой огромную кипу бумаг - о своих доходах, учебе, работе, семейных связях и прочая и прочая, чтобы убедить дипломатов выдать вам визу.

Делают они это не слишком охотно, так как если вы решите нелегально остаться в их стране, то депортировать вас будет некуда.

Но не унывайте - если вы их убедите в своей добропорядочности и благонадежности (ну и, конечно, в том, что вы не верблюд), то визу вам дадут.

Не стоит забывать, что виза не дает вам автоматического права на въезд в страну. У каждой страны есть суверенное право отказать вам во въезде. А также суверенное право пускать вас к себе по любому документу. Даже, например, если у вас на руках просроченный паспорт или власти, выдавшие этот паспорт, объявили его недействительным.

Ну, например, как-то раз в прошлом веке я отправился из Монреаля в Бостон, который в США.

В моем итальянском документе апатрида была действующая американская виза. Но сам документ был давно просрочен. Американские пограничники с удивлением подержали в руках доселе ими не виданный документ. Попросили перевести, что в нем написано, так как ни один из них не говорил ни по-итальянски, ни по-французски.

Покачали головами, глубоко задумались, а потом сказали - ну ладно, вперед.

И это при том, что я ехал автостопом, без гражданства, в январе, во время метели. То есть на вид - типичный кандидат в нелегальные иммигранты.

Так что унывать не стоит.

Настоящий паспорт

В конце концов, если вам надоест жить с этим странным документом и в этом странном статусе никакой стране не принадлежащего человека, то после энного количества лет пребывания в стране (количество зависит от местного законодательства - от трех лет в Канаде до 20 лет в Андорре) можно подать прошение о натурализации и получить местное гражданство.

Но, как показывает опыт одного бывшего губернатора Одесской области, это не дает гарантий того, что все ваши проблемы позади и что вам не придется вновь доказывать, что вы не верблюд.