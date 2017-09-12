Снимок фламинго стал победителем конкурса на лучшее фото птиц

Брет Чарман поймал в объектив австралийского пеликана на берегу болотца в мангровых зарослях в тот момент, когда тот готовился к посадке. "Мне пришлось быстро менять установки камеры, так как я знал, что мне нужно поймать в кадр - четкое изображение птицы на фоне воды. К этому моменту пеликан уже коснулся воды, но еще не сложил крылья. К счастью, мне удалось поймать этот момент".