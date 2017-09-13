Ждут ли Саакашвили в Грузии?

Копірайт зображення AFP Image caption Прорыв Саакашвили на территорию Украины привлек к нему внимание как в Украине, так и в Грузии

После шумного возвращения экс-президента и бывшего губернатора Одесской области в Украину, грузинские аналитики не исключают экстрадиции Саакашвили в Грузию, но отмечают, что такое развитие событий, в-первую очередь, не выгодно грузинским властям.

Грузинские власти называют экс-президента политическим прошлым, которое сегодня интересно лишь правоохранительным органам Грузии.

Но происходящее вокруг экс-президента, в том числе и его прорыв на территорию Украины, мало кого оставляет равнодушным и остается ведущей новостью и темой обсуждения в грузинских СМИ.

После прорыва Саакашвили в окружении сторонников на территорию Украины, соцсети запестрели эмоциональными комментариями грузинских пользователей, в которых часть ликовала, а часть выражала негодование по поводу происходящего.

Не менее радикально расходятся мнения относительно политического будущего Саакашвили, которого в Грузии обвиняют по четырем уголовным делам, у грузинских политиков.

Сторонников и критиков Саакашвили объединяет лишь одно - надежда на то, что экс-президент в будущем все же вернется в Грузию.

"Волна, которая достигнет Грузии"

"В-первую очередь я хочу поздравить всех патриотов Грузии и Украины… Провалилось соглашение Иванишвили-Порошенко, план, который они наметили за спиной грузинского и украинского народа", - так прокомментировал заместитель председателя политсовета партии "Единое Национальное Движение" Заза Бибилашвили пересечение украинской границы экс-президентом.

Происходящее на украинской границе 10 сентября Бибилашвили назвал поражением Порошенко в Украине, Иванишвили в Грузии и Путина в Евразии.

"Эта волна, друзья, только набирает силу и обязательно достигнет Грузии", - уверил он.

В партии требуют от грузинских властей прекращения уголовного преследования Саакашвили, называя его политическим и заказом российского президента Владимира Путина, и немедленного возвращения Саакашвили гражданства Грузии.

Это даст возможность экс-президенту участвовать в политических процессах в Грузии, отмечают в ЕНД.

Саакашвили лишился гражданства Грузии в декабре 2015 года, после получения им украинского гражданства.

В начале этого года, на съезде ЕНД, от которого откололась часть лидеров и депутатов, заявили, что пост председателя партии, который занимал Саакашвили до потери грузинского гражданства, останется вакантным до его добровольного возвращения.

Возвращения экс-президента в Грузию - правда, не в ранге политического деятеля, а в ранге подсудимого - ждут представители правящей партии "Грузинская мечта".

"Саакашвили является обыкновенным авантюристом. Формы и методы, которые он выбирает в политике, нацелены, как правило, на беспорядки и конфликты. У него никогда не было и нет ни правовых, ни моральных рамок во время политической деятельности. Это факт. Я считаю, сделать все, чтобы он предстал перед правосудием - это одно из наших - в этом случае я имею ввиду государства Грузии- моральных обязательств", - заявил депутат Гедеван Попхадзе.

При этом он отметил, что экстрадиция Саакашвили в Грузию зависит не только от грузинской стороны, но и от правительства Украины, которое в свое время допустило ошибку.

"Факт, что политический истеблишмент Украины в свое время совершил ошибку, затащив этого троянского коня к себе", - заявил Попхадзе журналистам.

Туманные перспективы

Image caption Выступление Саакашвили на конгрессе "Единого Национального Движения" в январе

Прокуратура Грузии первого сентября в очередной раз обратилась к украинской стороне с ходатайством о задержании и экстрадиции Саакашвили. На данный момент, по словам министра юстиции Теи Цулукиани, грузинская сторона ждет решения украинской стороны.

При этом, по ее словам, как политик Саакашвили уже никого не интересует в Грузии.

"Для нас, как политик, Саакашвили - прошлое. Единственные, кого он интересует сегодня в Грузии - это наша прокуратура и система грузинского правосудия ", - заявила Цулукиани.

Это не первая попытка грузинской стороны добиться экстрадиции Саакашвили. Тбилиси уже дважды обращался к Киеву, но ранее получил отказ украинской стороны.

В прокуратуре Грузии ранее заявили, что препятствием для экстрадиции Саакашвили в Грузию с правовой точки зрения является украинское гражданство экс-президента, так как конституция Украины не позволяет выдавать своих граждан иностранному государству.

Если прежде экстрадиция Саакашвили была маловероятна, на данном этапе исключать такое развитие событий, по мнению грузинских политологов, нельзя.

"Я не думаю, что если это произойдет, это выгодно грузинскому правительству. Но Порошенко может посчитать, что уже на этом этапе лучше эту проблему - а для него Саакашвили это проблема - переложить на плечи грузинского правительства", - говорит политолог Гиа Нодиа в интервью ВВС.

Экстрадиция Саакашвили в Грузию может привести к протестам в Грузии сторонников экс-президента и, скорее всего, негативно отразится на репутации обеих стран - как Грузии, так и Украины, отмечает политолог.

Экстрадиция Саакашвили будет серьезной головной болью для властей, соглашается независимый эксперт Гия Хухашвили. Но, по его словам, экстрадиция - это длительный процесс и не приоритетный вариант развития событий на данном этапе.

"После экстрадиции его арест будет довольно проблематичным, потому что, как правило, президентов до суда не арестовывают. У Саакашвили хватает друзей в западном мире, которые представят определенные гарантии, чтобы он не был под арестом до судов. Перед выборами Саакашвили на улицах Грузии - это проблема, конечно же, для власти", - говорит Хухашвили, добавляя, что нахождение Саакашвили за решеткой в Грузии во время следствия может иметь еще более тяжелые последствия для страны.

Несмотря на то, что для Петра Порошенко экстрадиция Саакашвили может быть наилучшим вариантом развития событий, по словам эксперта, за такой шаг придется заплатить определенную политическую цену.

"С одной стороны, платить эту цену ему немного боязно. Другой вопрос, хватит ли ему ресурсов довести эту операцию до конца? Мы видим, что сейчас есть попытка формирования альтернативного политического центра во Львове, и эта история уже не только Саакашвили, но и довольно внушительной части оппозиции", - говорит Хухашвили.

Лишение украинского гражданства Саакашвили эксперт считает ошибкой украинского президента, так как особых дополнительных проблем экс-президент Грузии Порошенко не доставлял.

"Порошенко, видимо, подумал, что это все легко пройдет в координации с грузинскими властями, что, если пригрозить, что Саакашвили будет экстрадирован в Грузию, Саакашвили испугается и уйдет в кусты. Здесь была допущена тактическая ошибка, которой Саакашвили воспользовался максимально", - отмечает эксперт.

Саакашвили, по его словам, со своей стороны совершает пока что правильные политические ходы.

Копірайт зображення Reuters Image caption В ВМС Украины сообщили, что по факту "прорыва" границы, в результате которого Саакашвили попал на украинскую территорию, задержали пять человек

"Когда он говорит, что он не имеет собственных амбиций ни на президентство, ни на премьерство, он этим как бы дает карт-бланш той же Тимошенко, Гриценко и другим. Это дополнительная мотивация для других политиков принять участие в проекте", - говорит Хухашвили.

Делать прогнозы относительно политического будущего Саакашвили и развития событий в Украине политологи затрудняются. Еще более туманны перспективы политического будущего Саакашвили в Грузии.

По словам Нодиа, оптимистичные ожидания экс-президента перед парламентскими выборами, которые прошли в Грузии в прошлом году, не сбылись.

На данном этапе сам Саакашвили, судя по всему, сфокусирован на Украине, и отошел от политической жизни в Грузии, говорит он.

ЕНД - партия, основанная экс-президентом, - для него на сегодня является запасным вариантом, так как на данном этапе шансов на победу у нее нет, отмечает политолог.

"Саакашвили рассчитывал, что политические акции "Грузинской мечты" быстро упадут, и народ не увидит другой альтернативы, посчитав, что надо возвращаться к Национальному движению. Это ожидание оказалось неправильным. "Грузинская мечта" потеряла популярность в каком-то смысле, но это не означает, что эта непопулярность достигла критической отметки. Людям не нравится власть, но они недостаточно сердиты на власть для того, чтобы вернуться к Национальному Движению", - говорит Нодиа.