Большие маневры: почему учения России и Белоруссии пугают Запад

Копірайт зображення AFP Image caption В учениях примут участие сотни танков

Большие российско-белорусские маневры "Запад-2017", которые начинаются 14 сентября в Белоруссии, вызвали опасения в восточноевропейских странах - там опасаются, что учения могут стать прикрытием подготовки к возможным реальным боевым действиям.

Эти учения проводятся не в первый раз, их вполне можно считать рутинным мероприятием. В прошлые годы они не вызывали такой реакции у соседей, но со времени последних учений в 2013 году слишком многое изменилось в отношениях России и Запада. И в Восточной Европе теперь многие считают обоснованными сомнения в своей безопасности.

В феврале 2014 года перед аннексией Крыма, в которой участвовали российские военные, Россия провела масштабную внезапную проверку боеготовности - незапланированные учения у границ с Украиной. Теперь многие в Европе считают, что эти учения были прикрытием для готовящейся военной операции на полуострове.

Во вторник, за два дня до начала учений "Запад-2017", на юге России (в Краснодарском крае, Адыгее и Ставропольском крае) начались учения 49-й общевойсковой армии, в которых участвуют около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники. В Киеве считают, что это является признаком возможной готовящейся агрессии против Украины.

В тот же день на Украине начались учения "Непоколебимая стойкость-2017", а за день до этого стартовали международные маневры Rapid Trident-2017. В последних принимают участие военные из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. США и Канада прислали на Украину около 500 военных.

Большие маневры

По официальным данным министерства обороны России, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах в России и Белоруссии. Активная фаза учений в Белоруссии продлится три дня - с 17 по 19 сентября.

В маневрах будут участвовать 12,7 тысяч военнослужащих обеих стран. Со стороны России в них будут участвовать примерно 5,5 тысяч военных, 3 тысячи из которых - в Белоруссии. Белорусские вооруженные силы будут представлены примерно 7,2 тысячью человек.

Кроме того, будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц военной техники, включая 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять военных кораблей.

В учениях также будут принимать участие сотрудники других российских силовых ведомств - МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Одна из задач маневров - отработать взаимодействие с этими силами, в задачу которых будет, очевидно, входить "стабилизация обстановки".

Агрессия Лубении и Вейшнории

По легенде учений, которую организаторы опубликовали в конце августа, на Белоруссию нападает коалиция из трех стран. По традиции, им придумали имена - Вейшнория, Весбария и Лубения. Первая воображаемая страна расположена на территории Белоруссии, остальные две - на территории Польши и Литвы, а также в Литве и Латвии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В учениях примут участие корабли Балтийского флота

В российском минобороны заявили, что "при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону". Российские военные настаивают на том, что подобный сценарий может возникнуть в любой точке мира.

Хотя в ходе учений и будут разыгрываться боевые действия, главная их задача, судя по официальному заявлению российского минобороны, отработка вопросов переброски и развертывания войск и логистики. Сами по себе бой, имитация авианалета, любые стрельбы - скорее зрелищный финал, который будет неплохо смотреться на экране телевизора.

Эти учения имеют стратегический статус, и главное - проверить работоспособность штабов, механизмов управления, связи, взаимодействие с авиацией, флотом (в маневрах примет участие Балтийский флот).

Именно такое развертывание войск и вызывает главную тревогу у соседних с Белоруссией стран.

В чем подозревают Россию

Одно из распространенных предположений заключается в том, что Россия под видом развертывания нескольких тысяч военных может ввести в Белоруссию гораздо больший контингент, чтобы потом внезапно начать реальные боевые действия.

1 сентября начальник генерального штаба и главнокомандующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил, что общая численность участников учений может достигать 230-240 тысяч человек, 100 тысяч из которых может оказаться "на Юго-Западном стратегическом направлении".

"Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО", - цитировало Муженко агентство УНИАН. Поводом для "начала агрессии", по его предположения, могут стать, например, "масштабные провокации" на востоке Украины или в странах Балтии "относительно ущемления прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения".

Латвия, Литва и Эстония также выразили свое беспокойство. Командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что эти учения могут быть своего рода "троянским конем", который позволит Москве перебросить в Белоруссию свои войска и технику, а затем их там оставить.

Российское и белорусское министерства обороны выпустили заявления о мирном и оборонительном характере предстоящих маневров, подчеркнув, что российские войска покинут Белоруссию сразу после учений.

Политические учения

На Западе хватает и тех, кто считает, что опасения соседей России и Белоруссии беспочвенны. Многие аналитики отмечают, что сейчас в Восточной Европе отсутствует главное основание для подобного рода сомнений - кризис, на фоне которого можно было бы ожидать военной активности Москвы. С ними согласен и военный эксперт Александр Гольц.

"Ничто пока что не демонстрирует ситуацию так называемого "угрожаемого периода". Нет никаких оснований предполагать, что что-то произойдет", - считает он. При этом Гольц понимает, почему учения в Белоруссии пугают Запад: "У России скверная история, Россия прикрывала маневрами развертывание войск на Украине в 2014 году".

Ведущий научный сотрудник МГИМО Виктор Мизин, в свою очередь, полагает, что тема учений оказалась сильно раздута и политизирована. На учения были приглашены иностранные наблюдатели, в том числе и от НАТО, и увеличение их числа сильно снизило бы напряженность, считает эксперт.

Эти учения во многом носят не военно-стратегический характер, а политический, продолжает Гольц.

"Россия и Запад вступили в ситуацию новой холодной войны. На втором этапе маневров будет отрабатываться противодействие прямой военной агрессии со стороны стран НАТО. С другой стороны - реакция НАТО демонстрирует особое внимание к России, и уж это точно не отношение к маневрам на территории дружественного государства", - говорит эксперт.

Мизин убежден, что учения стали ответом на развертывание в Восточной Европе ограниченного контингента стран НАТО: "Конечно, эти запланированные и традиционные маневры в данном случае - демонстрация того, что порох держат сухим и что ответ будет адекватным".

Американский аналитик Макл Кофман в материале, опубликованном на сайте War on the Rocks, написал, что, несмотря на впечатляющую модернизацию и реформу российских вооруженных сил, подобные маневры демонстрируют страх российского руководства.

"В реальности российское руководство все еще боится - боится, что США сделают ставку на Белоруссию, боится американского технологического превосходства, боится, что Америка хочет сменить власть в России, боится, что Вашингтон желает полной раздробленности российского влияния в ближнем зарубежье, или, что еще хуже, в самой России", - написал Кофман.