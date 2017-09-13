Дополненная реальность: удастся ли Apple реализовать амбиции?

Копірайт зображення APPLE

После очередной презентации Apple во вторник все, конечно же, сразу бросились писать о функции распознавания лиц, OLED-дисплее нового смартфона и его ценнике в тысячу долларов. Но программисты и разработчики по всему миру ждали от презентации другого - новостей о приложениях дополненной реальности.

И они их получили - прямо в середине презентации iPhone 8 нам показали длинный сегмент о дополненной реальности и демо от разработчика игр - а это явное указание на то, что компания расценивает эту технологию как одно из ключевых преимуществ своих новых телефонов.

В мае Apple выпустила ARKit - набор инструментов для создания приложений виртуальной реальности. Компания рассчитывала, что разработчики начнут с энтузиазмом осваивать новый инструмент и подскажут ей, в каком направлении дальше развивать технологию внедрения виртуальных объектов в реальный мир. Так и произошло.

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Разработчики начали активно экспериментировать и вскоре представили самые разные приложения - от простой виртуальной рулетки до ресторанного приложения, которое изображает на вашей пустой тарелке виртуальный бургер.

Несколько дней назад в модном офисном пространстве в лондонском Шордиче мы с Джейми Шордом гоняли голубей прямо внутри здания - в дополненной реальности. Крошечная компания Шорда из четырех человек разработала приложение Pigeon Panic. "Это совершенно глупая игра, которая позволит вам исполнить мечту о беззаботном распугивании больших стай виртуальных голубей", - описывает свое приложение Джейми Шорд.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Технология внедрения виртуальных объектов в реальный мир очень быстро развивается

Дополненная реальность существует уже много лет, но только с появлением игры Pokemon Go в прошлом году она вошла в жизни миллионов.

Как говорит Джейми Шорд, если раньше разработка приложений дополненной реальности была делом очень сложным и заниматься им могли только крупные компании, то выпуск ARKit это изменил.

"Приложение, на создание которого раньше потребовались бы годы и несколько сотен человек, сегодня может сделать маленькая команда типа нашей за несколько месяцев", - утверждает разработчик.

Вскоре на рынке приложений с использованием дополненной реальности, где до сих пор было довольно тихо, начнется настоящий креативный бум, считает Шорд.

Image caption На презентациии нового телефона Apple показала несколько игр дополненной реальности

Высокая конкуренция

Впрочем, если Apple надеется начать революцию в сфере дополненной реальности, компании предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий. В первую очередь - у нее много конкурентов.

Google несколько лет развивал собственную платформу дополненной реальности Tango, но пока ее можно запустить только на нескольких смартфонах, и с выходом ARKit компания была вынуждена сменить курс.

Google отказалась от бренда Tango и запустила проект, который будет работать на миллионах андроидных устройств, призвав разработчиков принять участие в его развитии.

Разработчики самой корпорации уже продемонстрировали первые плоды своих экспериментов - дополнение к Google Streetview, которое позволяет оказаться у входа в Британский музей и обучающее приложение о том, как пользоваться кофе-машиной.

Microsoft - еще один серьезный игрок, выходящий на рынок дополненной реальности, продвигая собственную разработку - "шлем" HoloLens. C его помощью компания намерена создавать в школе и на рабочем месте, как там выражаются, смешанную реальность. Шлем дает более возможность более глубокого погружения, чем программа дополненной реальности на экране телефона, но он недешев, поэтому на нынешнем этапе разработки не нацелен на потребительский рынок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом году HoloLens опробовали космонавты

Стив Данн - настоящий ветеран мира дополненной реальности, его студия Amplified Robot базируется в лондонском Сохо.

Первый проект в этой области Стив сделал еще 10 лет назад для газеты Times, и рассчитан он был на камеры ноутбуков, потому что смартфоны тогда были еще не в ходу.

Данн признает, что революция в дополненной реальности идет значительно медленнее, чем он предполагал. "Технологии продвигаются не так быстро, как мы рассчитывали", - объясняет он. Но Данн уверен, что начало нового проекта Apple станет ключевым моментом.

"Выход ARKit много значит, потому что это декларация о намерениях от Apple", - говорит он.

"Каждый раз, когда компания Apple выходит на новый рынок, она делает это решительно - и за ней следуют другие компании", - отмечает Данн.

Однако вне зависимости от того, сколько компаний предложат нам новые и интересные применения технологий дополненной реальности, остается вопрос: действительно ли мы как потребители хотим смотреть на мир через камеру смартфона?

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Шум вокруг Pokemon Go уже поутих, а другие приложения дополненной реальности такого же внимания не получили.

Пол Ли, глава департамента исследований рынка технологий в компании Deloitte, говорит, что рынок снова ждет всплеск интереса. "Я думаю, что в 2018 году сотни миллионов пользователей смартфонов будут пользоваться приложениями дополненной реальности по меньшей мере пять раз в день", - говорит он.

Ли уверен, что мы уже пользуемся дополненной реальностью, когда, например, накладываем фильтр на фотографию, чтобы сделать мир красивее. Дополненную реальность добавят и во многие существующие приложения.

"Дополнять реальность - в самой природе человека, это очень естественно для людей. Это форма цифрового макияжа", - говорит Ли.

Однако, по мнению Стива Данна, чтобы дополненная реальность стала действительно массовым явлением, необходим еще один технологический прорыв.

"Я думаю, ARKit - это только шаг большого пути в будущее. Мне кажется, дополненная реальность по-настоящему заработает, когда люди увидят ее через шлем или очки", - считает он.

Конечно, такие попытки уже были, но очки Google Glass не прошли испытаний пользователями. Может, где-то в глубине Эппл-парка в Купертино инженеры разрабатывают шлем виртуальной реальности, но пока компания все же надеется завоевать этот новый рынок при помощи айфонов.