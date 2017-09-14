Код орхидеи: ученые раскрыли тайну цветка

Копірайт зображення Zhong-Jian Liu and Li-Jun Chen Image caption Эта орхидея растет на горе Вутонгшань в Шэньчжэне, Китай

Орхидеи известны своей красотой и раньше стоили огромных денег.

Сегодня ученые узнали больше о том, как это растение, ставшее культовым из-за своей неповторимой красоты, колонизировало практически каждый уголок Земли.

Команда ученых в Китае расшифровала генетический код дикой орхидеи, растущей в горах на юго-востоке страны.

Эти орхидеи относятся к подсемейству Apostasiodea, отделившемуся от современных видов миллионы лет назад.

Исследователи расшифровали последовательность генома орхидеи и сравнили его с более современными видами.

Возглавил эксперимент Центр охраны и исследования орхидей Шэньчжэня.

Копірайт зображення Zhong-Jian Liu and Li-Jun Chen

Данные, опубликованные в журнале Nature, указывают на то, что ключевую роль "в широчайшем распространении" орхидей сыграли особенности, присущие только этим растениям.

Орхидея - одно из самых крупных семейств цветковых растений. Некоторые из них выращивают ради их прекрасных цветов, другие же имеют экономическое значение, например, используются как пряность - ваниль.

Комментируя исследование, доктор Тревор Дайнс из природоохранной благотворительной организации Plantlife отметил, что орхидеи имеют множество уникальных особенностей, которые делают их непохожими на другие растения и моментально узнаваемыми.

Копірайт зображення Zhong-Jian Liu and Li-Jun Chen Image caption Орхидея Apostasia shenzhenica

"Смотрите ли вы на большую орхидею Фаленопсис из супермаркета или на крохотную редкую орхидею Поводник (Хабенария радиата. - Ред.) на отдаленных склонах Сноудонии, эти цветы имеют ту же генетическую схему", - говорит ученый.

"Это исследование показывает, что элементы этой схемы появились в самом начале эволюции семейства орхидей и, что вполне вероятно, помогли ему развиться в 26,5-28 тысяч видов, которые мы сегодня знаем", - добавляет он.