Закон об образовании: куда заведут языковые страсти в Закарпатье

Копірайт зображення UNIAN Image caption В государственных органах власти в некоторых районах Закарпатья висят украинские и венгерские флаги

"Нож в спину" - так глава МИД Венгрии описал закон об образовании, который Верховная Рада Украины приняла 5 сентября и с которого начинается реформа образовательной сферы в Украине.

Ректор венгерского института в Закарпатье назвала его "возвращением сталинских времен".

И это лишь несколько из множества ярких комментариев относительно законопроекта. Документ еще не подписали спикер парламента и президент Украины, однако они уже успели положительно оценить документ.

Среди прочего, законопроект предусматривает то, что обучение в средних и старших классах перейдет на государственный язык.

В Закарпатье компактно живет венгерская община и работают более сотни школ с венгерским языком преподавания, поэтому документ ожидаемо вызвал шквал эмоций и возмущения национальных меньшинств.

Возмущение Венгрии

Венгрия возмущена принятым документом, поскольку видит в нем угрозу правам 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье.

В частности, Будапешт обращает внимание на то, что после обучения на родном языке в начальной школе (1-4 классы) ученики вынуждены будут перейти на украинский язык в средней и старшей школе. Венгерский язык можно будет преподавать как отдельный предмет.

Закон предусмотрел переходный период - начало преподавания предметов на украинском языке в средней школе, по предварительным данным, должно состояться не позднее 2020 года.

Всего, по данным министерства образования, в Украине работают 176 венгроязычных школ.

По мнению представителя правительства Венгрии Яноша Арпада Потапа, переход на украинский противоречит действующей Конституции Украины.

Image caption В Берегово все надписи дублированы на венгерском языке

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает права венгерского меньшинства", - говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, опубликованном на сайте правительства.

Он заявил, что для страны, стремящейся развивать более тесные отношения с ЕС, позорно принимать решения, которые противоречат европейским ценностям.

"Это недопустимо, что Украина лишила венгров права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую ​​возможность только в детских садах и начальных школах", - сказал министр.

На пресс-конференции в Будапеште 11 сентября министр Сиярто заявил, что обязанность власти "защищать венгерский народ, живущий в Венгрии и за рубежом, даже за тысячи километров".

В целом в Закарпатье венгры составляют большинство населения в Береговском районе, а также около трети населения в Ужгородском и Виноградовском районах. Эти районы граничат с Венгрией.

Реакция политиков Закарпатья

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль раскритиковал принятый проект.

Чиновник убежден, что он не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, действующему законодательству Украины и заключенным с соседними странами международным договорам.

Он сослался на статью 6 закона "О национальных меньшинствах в Украине", который гарантирует применение родного языка и обучение на нем.

Image caption Новый закон поддержали члены парламента от Закарпатья Роберт Горват и Валерий Пацкан

Геннадий Москаль считает, что защищать украинский язык нужно и необходимо, но не ограничивать языки национальных меньшинств.

"Закарпатье - многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков принимаются сразу на трех языках - румынском, словацком и венгерском", - говорится в заявлении губернатора.

Парламентский пасьянс

За проект закона в парламенте проголосовали закарпатские представители президентской фракции БПП Роберт Горват и Валерий Пацкан.

Во фракции президента единственный голос "против" закона дал глава Партии венгров Украины Василий Брензович.

Четыре из шести округов Закарпатья представляет семья Балог: братья Виктор, Иван и Павел Балоги, а также их кузен Василий Петевка.

Виктор Балога, которого считают одним из самых влиятельных политиков области, во время голосования воздержался.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль негативно оценил законопроект об образовании

Однако на странице в Facebook он написал, что поддерживает национальные меньшинства Закарпатья, но Украине еще далеко до такой жесткой языковой политики, которая есть в Венгрии.

"В языковом вопросе нам как раз нужно брать пример с Венгрии. Так, как они защищают свой родной язык, нам еще нужно поучиться. Гражданином Венгрии может быть только тот, кто знает язык. А его незнание является прямым основанием для потери паспорта", - отметил г-н Балога.

По его мнению, все, кто учатся в украинских школах и являются гражданами Украины, должны знать государственный язык. А с этим у многих выпускников венгерских школ, как утверждают эксперты, есть проблемы.

Депутат отметил, что венгерские партии в областном совете входят в коалицию с БПП и занимают ряд важных должностей в области.

"Именно поэтому получается, что министр иностранных дел Венгрии критикует сам себя. Венгры и венгерские партии являются союзниками этой власти. Поэтому полностью разделяют ответственность за все принятые решения", - добавил Виктор Балога.

В языковом вопросе нам как раз нужно брать пример с Венгрии. Так, как они защищают свой родной язык, нам еще нужно поучиться. Гражданином Венгрии может быть только тот, кто знает язык. А его незнание является прямым основанием для потери паспорта Виктор Балога, член парламента

Брат Виктора Балоги Иван является членом парламента от закарпатского округа №73, в который входят районы с наибольшим количеством венгров - Береговский и Виноградовский.

Иван Балога проголосовал "за" новый закон об образовании, а еще один брат - Павел Балога - отсутствовал.

Василий Петевка также проголосовал "за" документ.

Венгерские педагоги - против

В венгерской прессе практически сразу же после голосования в парламенте вышла статья ректора Закарпатского венгерского института Ильдико Орос.

"Мы считаем, что темные сталинские времена вернулись в Украину, которая называет себя демократическим государством. Это вызвало возмущение, когда украинский парламент принял закон, нарушающий конституционные права меньшинств, например, таких, как венгры Закарпатья", - пишет Ильдико Орос.

Она является депутатом Закарпатского облсовета от Партии венгров Украины. И добавляет, что использует все законные средства для восстановления права образования венгерского нацменьшинства на родном языке.

"Это промосковская ориентация"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Балога напомнил, что в Венгрии более жесткое языковое законодательство, чем в Украине

Председатель Закарпатского областного филиала "Движения защиты украинского языка" Ирина Гармасий положительно восприняла закон.

"Решением Конституционного суда от 1999 года четко определено, что единственным языком обучения в Украине является украинский. А наряду с ним могут изучаться все языки, которые хотят граждане. Поэтому я не совсем понимаю ажиотажа относительно качественного воспитания граждан со школьной скамьи", - считает г-жа Гармасий.

По ее мнению, интегрироваться в украинское общество можно только благодаря совершенному знанию языка, что, в частности, дает возможность претендовать на должности в государственной власти всех уровней.

"Мне странно, что представители нацменьшинств отстаивают старые советские программы по интеграции нацменьшинств в общество. Современным языком - они ориентированы на промосковское направление", - считает Ирина Гармасий.

Она указывает, что многие венгры Закарпатья вообще не владеют украинским языком.

Популярный язык

Ева Борисова, преподаватель украинского языка в одной из ужгородских венгерских гимназий, рассказывает, что ее коллеги-учителя возмущены новым документом и "обсуждают возможные забастовки в селах".

Г-жа Борисова рассказывает, что спрос на венгерский язык в регионе - очень высокий.

Image caption Большинство школ Береговского района имеют венгерскую школу преподавания

В течение последнего года в Ужгороде открылось много венгерских групп в детских садах, в некоторых школах ввели изучение дополнительного иностранного языка - венгерского.

Учитель рассказывает, что у детей часто нет мотивации учиться на украинском языке, потому что большая часть выпускников поступают в вузы за рубежом, и в Венгрии.

Венгрия не один год вкладывает немалые ресурсы в развитие венгерской общины в этом регионе.

Это касается финансовой помощи, гуманитарных проектов, а также выдачи жителям Закарпатья паспортов Венгрии.

Image caption В Закарпатье самая большая община венгерская - около 12% населения, однако есть и компактная румынская община - 2,5% населения

Незнакомый украинский

По официальной статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале.

"Эти результаты означают, что треть выпускников Закарпатья не имеют возможности поступить в вуз Украины, ведь успешная сдача ВНО по украинскому языку - обязательное требование при поступлении", - пояснила министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, нужно найти баланс изучения языков, чтобы после выпуска из государственной школы дети выходили конкурентоспособными и имели все возможности для обучения в системе высшего образования Украины.

И хотя многие представители национальных меньшинств Закарпатья призывают президента ветировать закон об образовании, Петр Порошенко уже успел положительно оценить этот документ.

"Хотел бы поблагодарить этот зал за такую ​​мощную поддержку образовательной реформы. Это огромный шаг, который является инвестицией Украины в будущее", - заявил он в Верховной Раде через два дня после принятия проекта закона об образовании.