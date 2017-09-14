Соседи об учениях "Запад-2017": не паниковать, но сохранять бдительность

Копірайт зображення AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV

В четверг в Беларуси начались российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые обозреватели уже окрестили самыми масштабными со времен "холодной войны".

Маневры под названием "Запад" проводятся не впервые, но именно в этом году они вызвали наибольший ажиотаж со стороны стран-соседей.

Прежде всего потому, что последний раз подобные учения проводились в 2013 году - еще до аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе.

Во-вторых, в западных странах много дискутируют по поводу заявленной численности участников - около 13 тысяч - и выражают сомнения в том, что она соответствует действительности.

Кроме того, многие обсуждают вероятность того, что российские военнослужащие и вооружение могут после учений остаться в Беларуси.

Тревога соседей

Страны-соседи Беларуси забили тревогу задолго до начала учений. Они призвали НАТО усилить присутствие в регионе в ответ на возможную угрозу. Правительства стран Балтии увеличили расходы на оборону и приступили к усиленной боевой подготовке своих вооруженных сил.

Президент Литвы Даля Грибаускайте неоднократно призывала НАТО не допустить военной изоляции балтийских стран от остальных членов альянса в случае захвата так называемого "Сувалкского коридора" - короткий отрезок польско-литовской границы, отделяющей Беларусь от Калининградской области.

"Запад-2017" представляет для нас угрозу, чтобы Россия не говорила по этому поводу, - заявил в начале сентября польский министр обороны Антони Мацеревич. - Эти учения ни в коем случае не являются оборонительными, они агрессивны и опасны".

А министр обороны Эстонии Маргус Цакни отметил в апреле нынешнего года, что российские войска отправляются в Беларусь с "билетом в один конец".

Подобным образом прокомменировал происходящее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс: "Да, у нас есть опасения, что те войска, которые зайдут на территорию Беларуси, фактически больше не покинут ее территорию".

В Украине о военной угрозе маневров высказывались все ключевые должностные лица - от секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова и министра обороны Степана Полторака до президента Петра Порошенко, который упомянул "Запад-2017" в своем недавнем ежегодном послании в качестве примера подготовки Москвы к "наступательной войне континентального масштаба".

Без паники

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страны Балтии, Польша и Украина обеспокоены тем, что после учений часть российских войск может остаться на территории Беларуси

Накануне начала учений европейские СМИ и политики несколько смягчили тон, призвав общественность не паниковать, но сохранять бдительность.

"Я думаю, что у людей действительно нет никакого повода для беспокойства. И Литва, и соседние государства, и сам альянс НАТО сделали все, чтобы страны Балтии и Польша во время этих учений могли чувствовать себя в максимальной безопасности", - заявил в сентябре премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

В то же время "патриарх" литовской политики Витаутас Ландсбергис не считает, что подобные страхи преувеличены.

"Нужно понять, что это не игры кремлевских ребят в песочнице, а одна из новых форм войны, - пишет он. - Цель, как и в эпоху Средневековья, - напугать и сломить".

"Мы должны быть готовы в случае нарушения границы взорвать новые мосты через Неман, подготовленные для танков в Клайпеде", - добавляет политик в своем материале, опубликованном 12 сентября на сайте Lietuvos žinios.

Вместе с тем президент Латвии Раймонд Вейонис в начале сентября призвал не поддаваться "запугиванию" со стороны Кремля: "Это цель российской стороны - запугать Латвию и страны Балтии, чтобы мы не чувствовали себя в безопасности, и, по-моему, это самая большая причина, по которой эти учения проводятся так близко к нашей границе".

Латвийский военный эксперт Мартыньш Вердыньш в комментарии изданию Latvijas Avīze рассказал, что, с его точки зрения, результаты учений будут использованы для "разработки реальной боевой операции", хотя "риск российского вторжения после учений является минимальным благодаря мерам, которые уже были приняты со стороны НАТО".

Как во время "холодной войны"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Маневры под названием "Запад" проводятся ещё с советских времён. На фото - учения советской армии в 1986 году

Польское издание Rzeczpospolita в своей статье от 28 августа провело параллели между нынешней ситуацией и враждебностью времен "холодной войны": "Сорок лет спустя мы наблюдаем похожую напряженность в отношениях между Западом и Россией, и эти учения, которые вызвали огромный ажиотаж, еще не начавшись, являются неизменным элементом этой напряженности".

В Румынии также не обошли вниманием "Запад-2017", вспомнив, что предыдущие маневры, которые проводились четыре года назад, отрабатывали сценарий ядерного удара по Варшаве.

"Запад-2017" - предвестник агрессии?" - задавался вопросом 22 августа консервативный румынский еженедельник Revista 22.

Беларусь и Россия: учения с целью "обороны"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В России утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер

И Россия, и Беларусь отвергают любые обвинения в агрессии.

"Нападать мы ни на кого не собираемся", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября.

Еще раньше, в феврале, он отверг возможность того, что российские военнослужащие останутся в Беларуси.

" То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня это даже не обсуждается", - сказал тогда Лукашенко.

А начальник генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев назвал непонятным ажиотаж вокруг учений. Он заверил, что российская группировка, задействованная в учениях на территории Беларуси, до 30 сентября вернется в Россию.

Российский министр обороны Сергей Шойгу еще 21 июня заявил, что "Запад-2017" носит "исключительно оборонительный характер", а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления о предстоящей "оккупации" Беларуси "абсурдом".

"Стенания и причитания по поводу наших учений с Республикой Беларусь наблюдаются не первый год", - сказал он 23 июня.

Беларусь: быть или не быть?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Лукашенко заверил, что российские войска в Беларуси не останутся

Украинские СМИ много пишут об "агрессивных намерениях" Москвы, а также спорят о том аннексирует ли Россия Беларусь и, если да, то в какой форме.

Заголовок "Россия начинает оккупацию Беларуси" в различных вариациях довольно часто появлялся на украинских сайтах, а интернет-сообщества по сбору открытой информации отслеживают в соцсетях передвижение российских войск.

Между тем в Беларуси возможной аннексией обеспокоены, похоже, преимущественно оппозиционно настроенные пользователи соцсетей. Волну возмущения вызвало видео белорусского офицера в Гродно, который под лобовым стеклом своего автомобиля прикрепил российский флажок вместо белорусского.

Активисты планируют документировать все случаи появления российских военнослужащих за пределами района учений.

Копірайт зображення Wikipedia Image caption Вейшнория - вымышленное государство, которое согласно легенде учений "Запад-2017" соседствует с Беларусью

Впрочем многие белорусы поддерживают маневры. В сети широко разошлось видео с жителем белорусской глубинки, который со слезами на глазах приветствует учения и вспоминает, как его отец "выгнал натовские танки в сорок пятом".

Большое воодушевление вызвал сценарий учений, в которых вымышленная страна-агрессор Вейшнория оказалась для многих белорусов привлекательнее их реальной родины и превратилась в популярный мем.

Большинство независимых белорусских экспертов признают сложность геополитического положения официального Минска, однако считают, что до российской аннексии дело все же не дойдет.