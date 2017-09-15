Игристая пятница: почему женщины выбирают не шампанское, а просекко

Копірайт зображення Getty Images

Сегодня пятница, а значит, еще чуть-чуть - и конец рабочей недели, который можно отметить бокалом игристого. Продажа итальянского вина взлетит до небес быстрее, чем вы успеете сказать: "Я - за просекко". Но в чем секрет его шипуче-пузырящегося успеха?

В Instagram почти 2 млн фото обозначено меткой #prosecco, а еще 12 тысяч - #FizzFriday. Даже будущее британского премьера Терезы Мэй обсуждали за бокалом итальянского игристого.

Полки супермаркетов забиты бутылками дешевле 10 фунтов, а бары Великобритании рекламируют это вино как деликатес еженедельного употребления.

Но его успех связан не только с невысокой стоимостью.

"Целевая аудитория этого вина - женщины, - объясняет Вари Рассел из агентства Food Marketing Expert. - А многие женщины любят пузырьки, потому что пузырьки ассоциируются с роскошью и праздником".

"Его подают в тонких изысканных бокалах, это стильно и дарит ощущение высококлассности", - добавляет она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стало ли просекко любимым праздничным напитком?

В бирмингемском баре группа женщин заказывает бутылку просекко.

"По ощущениям этот напиток очень женский", - говорит Бев Гордон.

"С ним чувствуешь себя более утонченной", - добавляет ее сестра Дженнифер Тристам.

"Мы пьем его на домашних вечеринках, в барах, ресторанах, на встречах выпускников... Просекко уже стало неотъемлемой частью нашей жизни", - объясняет их подруга Венди Джонстон.

По словам Ричарда Гелстеда из агентства маркетинговых исследований Wine Intelligence, этот напиток оказался "феноменом последних пяти лет".

Представитель компании говорит, что просекко обрело "бешеную популярность" среди женщин в возрасте от 20 до 30 лет, которые постят фотографии в соцсетях с бокалами в руках и выстреливающими пробками.

Копірайт зображення Fancy Flutes Ltd Image caption Алекс Виндзор и Софи Эндрюс заметили "пробел" в рынке просекко размером с фургон

Обратив внимание на этот модный тренд, Алекс Виндзор и его невеста Софи Эндрюс уволились со своих работ и приобрели фургон для продажи просекко.

"Мы видим, что очень многие люди делают снимки и выкладывают их в социальные сети", - отметил г-н Виндзор.

"Просекко гораздо дешевле шампанского, и как говорят люди, оно лучше "идет". Это незамысловатый напиток, но он дает ощущение элегантности, с которой всегда ассоциировалось шампанское", - добавил он.

А Вари Расселл рассказал, что просеккко отвоевало пальму первенства у шампанского, и теперь для всех выдающихся событий люди выбирают именно это вино.

Image caption Джорджи Пиллинг, Кэти Маткин и София Медоукрофт - фанатки просекко

Но г-н Гелстед также отметил, что тенденция экономить на предметах роскоши и выбирать доступные альтернативы возникла в результате финансового кризиса 2007 года.

"Никто не видит бутылок и не обращает на них особого внимания, поэтому если вам нужно было провести какое-то мероприятие, переход от шампанского (к просекко. - Ред.) происходил совершенно безболезненно", - рассказывает он.

Супермаркеты тоже не отставали и быстро присоединились к всеобщему "помешательству на пузырьках". Просекко добавили в меню "Ужина дома". Эти предложения имитируют блюда ресторанного качества, которые можно есть дома без отягощающего кошелек счета, объясняет Расселл.

Но гениальный маркетинговый ход - это стоимость. Многие сети супермаркетов предлагают бутылки этого вина по сниженной цене.

"Если вы не можете себе позволить поехать на отдых или поужинать в ресторане, то идея мини-праздника с бутылкой вина стоимостью менее 10 фунтов - очень привлекательная", - добавляет г-н Гелстед.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шампанское, испанское игристое вино кава и просекко изготавливают по схожей технологии

Этот ход окупился в большинстве сетей розничной торговли. В январе 2017 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи брендовых бутылок собственного производства сети супермаркетов Lidl выросли на 79%, а продажи просекко производства Marks and Spencer с 2015 по 2016 год увеличились на 25%.

По сравнению с прошлым годом, продажа этого вина в сети Waitrose увеличилась на 12%. Большая привязанность британцев к игристому вдохновила даже на кулинарные эксперименты - к Рождеству покупателям будут предлагать жареную индейку, политую просекко.

Так ли уж надолго эта мода на просекко? Или о нем могут скоро забыть, как это произошло с его когда-то модным аналогом - вином кава (Cava)?

Image caption Можете ли вы отличить шампанское от просекко?

Пол Кример, который занимается закупкой вина для бирмингемской лавки Loki Wines, говорит, что этого ранее популярного игристого вина из Испании теперь не найти на полках, потому что на него нет спроса.

По мнению Пола, вино кава переживает кризис. И чтобы вернуть его на рынок, на то же поле, где играют его аналоги, нужно настоящее маркетинговое чудо.

"Проблема в том, что о глобальном имидже шампанского тщательно заботятся, чего не скажешь о каве", - объясняет Кример.

"Чтобы репозиционировать вино кава в другую нишу или ценовую категорию, нужен сейсмический сдвиг в его маркетинге", - добавляет он.

Ресторанный критик Пол Фулфорд считает, что вино кава теперь больше ассоциируется со старшим поколением - людьми, которые свой первый отпуск провели в Испании. Так же, как шерри-бренди ассоциируют с дедушками и бабушками.

Однако он отмечает, что на самом деле у кавы качество выше, чем у просекко.

"Благодаря способу изготовления, это вино имеет изысканный вкус. Его шипучесть более органична, а следовательно, (пузырьки. - Ред.) держатся значительно дольше. И оно вкуснее", - отмечает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для шампанского берут виноград из провинции Шампань; брожение происходит в бутылках

Шампанское, испанское игристое вино кава и просекко изготавливают по схожей технологии. Но есть значимые различия, которые отличают эти вина.

Так называемый "шампанский метод" требует, чтобы это вино изготавливали из сортов винограда, произрастающих в провинции Шампань, и брожение происходило в бутылках не менее 15 месяцев; согласно "традиционному способу", вино кава делают из смеси вин, и бродит оно девять месяцев. А просекко изготавливают "итальянским методом Шарма" - с ферментацией в стальных чанах.

Но почувствуете ли вы разницу?

Новая любимая шипучка? Популярность просекко в цифрах на 5 миллионов больше бутылок продано в британских супермаркетах в 2016 году (по сравнению с 2015-м) 40% увеличилась продажа собственной марки Sainsbury's по сравнению с прошлым годом

26% больше бутылок просекко приобрели покупатели Tesco, чем в прошлом году BBC

Кэти Маткин в манчестерском пабе считает, что вкусы все же отличаются. "Я пила шампанское, трудно пьется, мне не понравилось", - признается она.

"А вот просекко нравится всем. Оно недорогое, легкое, и к нему можно добавлять различные вкусные примеси типа сиропов", - добавляет женщина.

Универсальность просекко как отдельного напитка и составляющей коктейлей способствует еще большей его популярности.

Вместо того, чтобы стать жертвой ностальгии по прошлому, просекко стало ее составляющей. Его теперь добавляют в "Апероль шприц" - коктейль, который был популярен в конце 1980-х, а теперь снова возродился в многочисленных пабах и барах.

Image caption Снова в моде "Апероль шприц", коктейль из просекко, газированной воды и травяного ликера, от которого и происходит это название

С прицелом на будущее производители теперь предлагают диетические, веганские и органические варианты вина. Также в продаже есть конфеты, свечи, пена для ванн с ароматом просекко. И даже "пусекко" для ваших пушистых любимцев.

Поэтому стоит ли думать, что мода на него мимолетна? Г-н Фулфорд так не считает.

"Это своеобразное потакательство себе без чрезмерных затрат. Большинство видов просекко легко пьются и всем по вкусу", - отметил он.

"Это вино останется еще надолго, ведь оно уже укоренилось в алкогольных предпочтениях людей".

Вероятно, популярность просекко объясняется сочетанием различных факторов - рыночной рентабельности, небудничности и теми ощущениями, которые дарит это вино. Но поклонница игристого Тамара Поксон считает, что на самом деле все гораздо проще.

"С такой ценой на шампанское я не вижу причины, почему бы людям не пить просекко", - отмечает женщина.