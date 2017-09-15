Паника и давка: фото после взрыва в лондонском метро

Полиция Лондона объявила взрыв в поезде на станции метро Парсонс-Грин терактом. ВВС собрала рассказы очевидцев о том, что там произошло.

Житель Люк, который в момент взрыва находился в поезде, рассказывает, что контейнер взорвался, когда поезд подъезжал к станции.

"Это произошло как раз в тот момент, когда мы подъезжали к станции метро. Все кучей выбежали из метро на улицу, и я почувствовал сильный запах, как будто что-то горит", - рассказал он в интервью радио ВВС.

"Все вели себя организованно - быстро вышли из поезда, поддерживали друг друга", - добавил он.

Контейнер, который взорвался в вагоне, на фотографиях выглядит как ведро в пластиковом пакете. Крис Уайлдиш, находившийся в поезде, рассказывает, что увидел, как ведро загорелось, но пламя было слабым. Затем последовал взрыв.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На опубликованном очевидцами видео заметно, что вагон почти не поврежден

Эмма Стиви, которая находилась на станции в момент взрыва, рассказывает, что среди пассажиров началась паника.

"Мы бежали, как будто спасаясь от смерти. Я сбежала по лестнице вниз, а потом люди начали просто сваливаться в кучу - они падали, пытаясь убежать. Подо мной лежали две женщины, а справа от меня - маленький мальчик, он ударился головой о бетонный пол", - рассказывает 27-летняя Стиви.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Станцию после взрыва осмотрели полицейские с собаками

Корреспондент ВВС Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции. Она рассказала: "Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники".

"О давке говорят почти все очевидцы. Поезд в момент взрыва был забит", - рассказывает Ричард Эйлмер-Холл.

"Вдруг началась паника, все начали кричать, было очень много крика", - рассказывает он.

"Женщина, стоявшая на платформе, сказала, что видела пакет, а потом услышала вспышку и шум, и это, очевидно, был взрыв. Я видел плачущих женщин, очень много крика, и на лестнице вниз, на улицу, началась небольшая давка", - рассказывает Айлмер-Холл.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На станцию вызвали спецназ

Премьер-министр Тереза Мэй поддержала пострадавших. "Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал на станции "Парсонс-грин", и со службами спасения, которые без всякого страха работают с этим террористическим происшествием", - говорится в официальном Twitter премьера.

Днем Мэй возглавит заседание "КОБРА" - чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях, чтобы обсудить произошедшее на "Парсонс-грин".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение В лондонском метро произошел взрыв на станции "Парсонс-грин"

Корреспондент по внутренней политике ВВС Доминик Кассиани

Это пятое по счету террористическое нападение [в Британии] в этом году, и единственное, в результате которого никто не погиб. В результате предыдущих четырех погибли 36 человек.

В полиции заявляют, что им удалось предотвратить шесть других крупных терактов. Люди, которых обвиняют в их планировании, скоро предстанут перед судом.

Если говорить просто, это самый длительный период постоянной террористической активности с 1970-х годов и серии взрывов, организованных в то время Ирландской республиканской армией.

Что произойдет теперь? Контртеррористическому отделу лондонской полиции нужно ответить на три ключевых вопроса. Первый: кто это сделал? Второй: есть ли в городе еще взрывные устройства? Третье: если к этому причастен кто-то еще, то кто?

Начнут с того, что эксперты из правительственой лаборатории по исследованию взрывчатых веществ изучат все улики, которые удастся найти в поезде, чтобы понять, похоже ли это вещество на что-то, с чем они сталкивались раньше".