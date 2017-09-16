В Берлине открыли "музей граффити"

  • 16 сентября 2017
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Image caption В экспозиции - более 150 работ иностранных и местных художников

В большинстве стран мира граффити считают не чем иным, как вандализмом, ничего общего с искусством не имеющим.

Однако новая галерея в столице Германии предоставляет уличным художникам возможность создавать свое искусство на законных основаниях.

В экспозиции - более 150 работ иностранных и местных художников. Арт-платформа станет первым подобным музеем в мире.

Художник Девід де ла Мано малює на житловому будинку поблизу музею Копірайт зображення EPA
Image caption Художник Дэвид де ла Мано рисует на жилом доме рядом с музеем
Это первый подобный музей граффити в мире Копірайт зображення EPA
Image caption Это первый подобный музей граффити в мире
Граффити в Берлине (сентябрь 2017) Копірайт зображення Reuters
Image caption Кураторы музея считают, что лучшей платформой для подобного вида искусства все-таки остается улица
Экспозиция в Музее современного урбанистического искусства в Берлине (15 сентября 2017) Копірайт зображення EPA
Image caption Выставка, размещенная в многоквартирном доме с асфальтовым полом, помогает создать у посетителей ощущение того, что они находятся на улице

"Современное уличное искусство - это логичное продолжение того, что происходит на улице", - пояснила директор музея Яша Янг агентству Reuters.

"Этот дом может стать архивом, где впервые расскажут историю уличного искусства", - сказала она.

Перед официальным открытием первой экспозиции многие художественные произведения, представленные в музее, демонстрировались на близлежащих улицах.

графіті у Берліні Копірайт зображення Reuters
Image caption Столица Германии - настоящая галерея под открытым небом
Експозиція у Музеї сучасного урбаністичного мистецтв у Берліні (15 вересня 2017) Копірайт зображення EPA
Image caption Экспозиция была создана для того, чтобы уличные художники могли получить широкое признание
Одно из известные граффити берлинских улиц Копірайт зображення Reuters
Image caption Одно из самых известных граффити Берлина

В Берлине нанесение граффити на чью-либо собственность без разрешения на то владельца карается по закону.