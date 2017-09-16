В Берлине открыли "музей граффити"

Копірайт зображення EPA Image caption В экспозиции - более 150 работ иностранных и местных художников

В большинстве стран мира граффити считают не чем иным, как вандализмом, ничего общего с искусством не имеющим.

Однако новая галерея в столице Германии предоставляет уличным художникам возможность создавать свое искусство на законных основаниях.

В экспозиции - более 150 работ иностранных и местных художников. Арт-платформа станет первым подобным музеем в мире.

Копірайт зображення EPA Image caption Художник Дэвид де ла Мано рисует на жилом доме рядом с музеем

Копірайт зображення EPA Image caption Это первый подобный музей граффити в мире

Копірайт зображення Reuters Image caption Кураторы музея считают, что лучшей платформой для подобного вида искусства все-таки остается улица

Копірайт зображення EPA Image caption Выставка, размещенная в многоквартирном доме с асфальтовым полом, помогает создать у посетителей ощущение того, что они находятся на улице

"Современное уличное искусство - это логичное продолжение того, что происходит на улице", - пояснила директор музея Яша Янг агентству Reuters.

"Этот дом может стать архивом, где впервые расскажут историю уличного искусства", - сказала она.

Перед официальным открытием первой экспозиции многие художественные произведения, представленные в музее, демонстрировались на близлежащих улицах.

Копірайт зображення Reuters Image caption Столица Германии - настоящая галерея под открытым небом

Копірайт зображення EPA Image caption Экспозиция была создана для того, чтобы уличные художники могли получить широкое признание

Копірайт зображення Reuters Image caption Одно из самых известных граффити Берлина

В Берлине нанесение граффити на чью-либо собственность без разрешения на то владельца карается по закону.