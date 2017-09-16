В Берлине открыли "музей граффити"
В большинстве стран мира граффити считают не чем иным, как вандализмом, ничего общего с искусством не имеющим.
Однако новая галерея в столице Германии предоставляет уличным художникам возможность создавать свое искусство на законных основаниях.
В экспозиции - более 150 работ иностранных и местных художников. Арт-платформа станет первым подобным музеем в мире.
"Современное уличное искусство - это логичное продолжение того, что происходит на улице", - пояснила директор музея Яша Янг агентству Reuters.
"Этот дом может стать архивом, где впервые расскажут историю уличного искусства", - сказала она.
Перед официальным открытием первой экспозиции многие художественные произведения, представленные в музее, демонстрировались на близлежащих улицах.
В Берлине нанесение граффити на чью-либо собственность без разрешения на то владельца карается по закону.