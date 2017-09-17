Трагедия в Одессе: что известно?

Копірайт зображення Алла Єсіна

26 мая 2017 года в Одессе с помпой открыли реконструированный оздоровительный лагерь "Виктория".

Его называли самым современным в Украине. На ремонт потратили около 60 млн гривен. Сегодня от одного из его корпусов остались только обгоревшие остатки.

В ночь на субботу здесь произошел масштабный пожар, который унес жизни трех девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Все они были участницами одного хореографического ансамбля.

Что произошло?

Возгорание в муниципальном детском лагере началось около полуночи.

Дети в это время находились в комнатах и ​​проснулись от стойкого запаха дыма. После эвакуации стало понятно, что три девочки исчезли.

"Трое детей из одной комнаты исчезли. Трое. Их забыли", - кричали родители, которые приехали в лагерь сразу после пожара.

Всего в комплексе на тот момент было 150 детей. В деревянном корпусе, который выгорел дотла - 42.

По словам очевидцев, старшие дети помогали выбраться из огня младшим. Ломали двери. Некоторые прыгали из окон.

Два ребенка попали в больницу. У одного - травма спины, второй отравился дымом.

Копірайт зображення Алла Єсіна Image caption Родители, которые примчались в лагерь в ту страшную ночь

"Вода током пробивала. Никому и ни до чего нет дела. Зачем вы путевки в такие лагеря даете?" - с возмущением говорила журналистам Наталья Мамашова, мать ребенка, отдыхавшего в "Виктории".

"Эти дома все - с нарушением противопожарной безопасности. Здесь нет ни обработки, ничего. Это здание, если оно построено по технологии правильной, его паяльной лампы не разогреешь, не зажжешь. Оно полчаса будет пениться... Здесь дети жили. Как руководство лагеря такое допустило?" - сетовал Игорь, отец одной из погибших девочек.

"Мой сын также должен был быть в лагере, ведь занимается в этом танцевальном коллективе, но из-за возраста его с собой не взяли", - рассказал Анатолий Бойко, председатель Комитета избирателей Украины в Одесском регионе. По его словам, в комнате №11, где жили погибшие девочки, были проблемы с замком.

Работала ли сигнализация?

На территории лагеря были и гидранты, и пожарные водоемы.

Но спасатели рассказали, что пожарный рукав пришлось тянуть к гидранту, который находился почти в полутора километрах от корпуса.

При этом одесский городской голова Геннадий Труханов уверяет, что информация о неисправности гидрантов не соответствует действительности.

"По нашему звонку "Инфоксводоканал" поднял давление с 28 до 34 атмосфер. Гидранты, находившиеся на территории, прошли все испытания, но их не использовали. А система пожарной безопасности была установлена ​​в соответствии с техническим заданием и проектом", - сказал Геннадий Труханов журналистам.

Также неясно, что происходило с сигнализацией.

По данным ГСЧС в Одесской области, во время трагедии она была отключена.

Копірайт зображення Алла Єсіна Image caption Почему противопожарная система не была подключена - будет разбираться следствие, заявил председатель облгосадминистрации Максим Степанов

В июне 2017 года профильная структура проводила проверку лагеря и выявила нарушения.

"В лагере была установлена ​​и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако затем ее умышленно довели до нерабочего состояния", - сказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк на экстренном заседании.

Городской голова попытался возразить, сделав акцент на том, что во время трагедии были замечены красные световые и звуковые сигналы. "Система таким образом сообщала о своей неисправности", - парировал спасатель.

"Система очень современная, надо было ее только подключить. Почему это не было сделано? С этим будет разбираться следствие", - отметил председатель облгосадминистрации Максим Степанов.

Что известно о лагере?

"Виктория" является муниципальным детским лагерем. Городской бюджет выделяет средства на то, чтобы в нем отдыхали дети из малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад, дети участников АТО и переселенцев.

С 2014 года городские власти проводили реконструкцию лагеря. В частности, на месте старых деревянных домиков построили новые корпуса-срубы.

В "Вестнике государственных закупок" есть данные о том, что летом 2016 года Управление капитального строительства Одесского горсовета также заказало дополнительную реконструкцию зданий в лагере на сумму 11,08 млн гривен.

Копірайт зображення Алла Єсіна Image caption Сгоревший корпус был похож на этот

Некоторые СМИ вспомнили, что летом 2017 года в церемонии открытия участвовали президент Порошенко и мэр Геннадий Труханов.

Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал журналистам это так:

"Давайте не искать политики там, где есть человеческая трагедия. Кто открывал или даже кто финансировал - не так важно ... Здесь должно быть законом установлено ​​должностное лицо. Директора ... уже задержали, он будет отвечать в первую очередь ... Следствие будет устанавливать, не было ли других лиц, которые не обеспечили противопожарные меры. В любом случае, эта трагедия вообще требует переосмысления правил противопожарной безопасности".

Кто виноват?

"Мы в 2014 году начали наводить порядок в детском лагере "Виктория"... Возвели безопасные экологические сооружения, применяя огнестойкие покрытия - о чем есть все сертификаты. Что касается внутренней проводки, она выполнена по всем требованиям - о чем есть соответствующие выводы", - заверил глава города.

О соответствии ГСН (государственным строительным нормам. - Ред.) говорит и руководитель управления капитального строительства горсовета Борис Панов.

Но член общественной "Группы 2 мая", эксперт-биохимик Владислав Балинский с этим не согласен. Он вместе с другими активистами исследовал территорию "Виктории".

"Материал с такими показателями горючести, который был использован в данном случае (сосновый-еловый кругляк), нельзя использовать в детских спальных помещениях", - отметил Балинский.

Он также добавил, что, на первый взгляд, обработка дерева противопожарными материалами тоже не была проведена должным образом.

Между тем полиция задержала директора лагеря Петроса Саркисяна по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Он находится в больнице под охраной.

Также подозрение объявили человеку, отвачавшему за пожарную безопасность в лагере.

Теперь суд должен избрать им меру пресечения. По некоторым данным, это может произойти уже в воскресенье.

По факту трагедии открыли уголовное производство. Предварительная квалификация - "нарушение установленных требований пожарной безопасности, приведшее к гибели людей".

Виновники трагедии могут оказаться за решеткой сроком до восьми лет.

"Прокуратура вместе с Национальной полицией должны провести следственные действия в максимально сжатые сроки. Во время каждого аппаратного совещания по понедельникам мне будут докладывать, на какой стадии находится следствие", - отметил губернатор Максим Степанов.

Глава департамента образования горсовета Елена Буйневич уже подала рапорт об увольнении.

Эмоции под мэрией

Копірайт зображення AFP

В субботу возмущенные трагедией горожане вышли под стены мэрии. Они пытались прорваться в здание муниципалитета и требовали встречи с мэром Геннадием Трухановым.

Сооружение на Думской охраняли муниципалы, нацгвардейцы и спецназовцы. Против тех, кто хотел штурмом попасть внутрь, применили слезоточивый газ.

В результате к митингующим вышел заместитель городского головы Андрей Котляр и председатель национальной полиции области Дмитрий Головин.

Однако договориться сторонам не удалось. Около 23:00 горожане разошлись, но пообещали собраться снова.

В 14 часов они должны были прийти к стенам областного совета, где анонсировалось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.

Между тем в области объявили траур. Одесситы несут к месту трагедии игрушки и цветы.

Власти пообещали выделить семьям пострадавших материальную помощь.