"Эмми-2017": гид по американским драматическим сериалам
Что греха таить, уж если сейчас где-то и хорошо, так это в телевизоре. Как нам регулярно напоминают критики, мы переживаем сейчас золотые времена телевидения, и лучшие из лучших шоу в воскресенье вечером получат свои заслуженные награды "Эмми", которые будут вручаться в Лос-Анджелесе.
Пять из семи номинантов в наиболее престижной категории - за лучший драматический сериал - это новинки.
"Игра престолов" - сериал, который получал эту премию дважды за последние годы, на этот раз не прошел в номинанты.
Поскольку новых сериалов, которые заставили критиков и публику о себе говорить, за последний год появилось довольно много, то вполне извинительно, что вы обо всех могли и не слышать.
Вот недлинный список лучших американских теледраматических сериалов, согласно количеству номинаций "Эмми".
"Мир Дикого Запада" (Westworld)
В главных ролях: Энтони Хопкинс, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон
Вкратце: Тематический парк развлечений в недалеком будущем "Мир Дикого Запада" населен андроидами, запрограммированными так, чтобы исполнять каждую прихоть туристов.
Поскольку прихоти бывают разные, и постояльцы пытаются непременно воплотить свои фантазии, то и хозяева-андроиды начинают вести себя непредсказуемо, а сам сериал заставляет зрителя задуматься о том, что такое сознание, мышление и человечность.
Номинаций "Эмми": 22
Компания: HBO
"Очень странные дела" (Stranger Things)
В главных ролях: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор
Вкратце: Тоже фантастика, только стилизованная под 1980-е годы, рассказывающая о том, как группа подростков, раскатывающих на великах по провинциальному американскому городишке, пытается расследовать исчезновение своего товарища и попутно сталкивается с паранормальными явлениями.
Здесь и тайные правительственные агенты, и монстры, и порталы в паралелльную реальность.
Номинаций "Эмми": 18
Компания: Netflix
"Корона" (The Crown)
В главных ролях: Клэр Фой, Мэтт Смит, Джон Литгоу
Вкратце: Что лучше подходит для продолжительной мыльной оперы, как не королевская семья? "Корона" - это именно она, но только классно сделанная и потрясающе сыгранная.
В центре сюжета - личные и конституционные перипетии совсем молодой еще поначалу принцессы, а затем королевы Елизаветы II (Фой), и то, как ее восхождение на трон повлияло на личную жизнь близких ей людей.
Номинаций "Эмми": 13
Компания: Netflix
"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)
В главных ролях: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Энн Дауд
Вкратце: Это тоже фантастика, но антиутопическая. Дело происходит в некоем тоталитарном обществе, где наблюдается резкий кризис с воспроизводством потомства.
У власти стоят военные, а все способные к деторождению женщины - рабыни, чья единственная функция - рожать детей для принявших их офицерских семей. По роману Маргарет Этвуд 1985 года.
Номинаций "Эмми": 13
Компания: Hulu
"Это мы" (This Is Us)
В главных ролях: Стерлинг K. Браун, Майло Вентимилья, Крисси Мец
Вкратце: На более привычную тему, чем прочие номинанты, но не менее захватывающий.
Действие скачет между 1980 и 2016 годами. В центре сюжета - судьбы нескольких человек, празднующих в один и тот же день свой 36-й день рождения: это молодой отец, которому исполняется 36 в 1980 году, когда у его жены начинаются преждевременные роды, и их двойняшки, плюс еще усыновленный ребенок.
Номинаций "Эмми": 10
Компания: NBC
"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)
В главных ролях: Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн
Вкратце: В то время как всё вышеперечисленное - новые сериалы, этому уже три сезона от роду и родился он как спин-офф другого суперкрутого сериала - "Во все тяжкие" (Breaking Bad).
Это как бы приквел, в котором мелкий мошенник и махинатор Джимми Макгилл еще не встретился со своими будущими клиентами из знаменитого сериала, но уже выходит на финишную прямую мутных делишек, которые в конце концов и "выкуют" из него Сола Гудмана из "Во все тяжкие".
Номинаций "Эмми": 9
Компания: AMC
"Карточный домик" (House of Cards)
В главных ролях: Кевин Спейси, Робин Райт, Майкл Келли
Вкратце: Это сериал-ветеран, бывший в списке номинантов на лучший драматический телесериал пять лет подряд.
В пятом сезоне президент, которого играет, естественно, Спейси, а также его жена и политический союзник/противник Клэр (Райт) переживают сначала выборы, а затем и их результаты.
Номинаций "Эмми": 7
Компания: Netflix
69-я церемония вручения американской телевизионной премий "Эмми"начнется в ночь с воскресенья на понедельник в 24.00 по Гринвичу.