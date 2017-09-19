Лучшие астрономические снимки года: звезды и галактики

Первый приз за лучшую астрономическую фотографию международного конкурса Insight Astronomy Photographer-2017 получил в этому году российский фотограф Артем Миронов со снимком газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца.

Звезды и туманности

Артем Миронов выиграл в категории "Звезды и туманности", а также получил главный приз за лучшее фото. Ежегодный международный конкурс Insight Astronomy Photographer-2017 проводится Королевской обсерваторией в Гринвиче.

Снимок был сделан на ферме в Намибии, неподалеку от горы Гамсберг. Молекулярное облако Ро Змееносца находится приблизительно в 400 световых годах от Земли, и тем не менее это одна из ближайших туманностей к Солнечной Системе.

Копірайт зображення Artem Mironov

"В этом снимке поразительная глубина проработки цвета и фактуры. Этот уголок неба популярен у астрофотографов, однако здесь он предстает в новом свете: здесь есть нечто мистическое, в этих завихряющихся клубах газа и пыли", - сказал один из членов жюри, астроном Марек Кукула.

Копірайт зображення Andras Papp

Мы считаем, что в сутках 24 часа, однако на самом деле Земля полностью оборачивается вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Это время называется звездными сутками.

Андраш Папп запечатлел путь, который проходят звезды в течение звездных суток. Их следы формируют концентрические круги, и за эту фотографию Папп получил второй приз.

Сияние

В октябре прошлого года Миккел Байтер стоял на мысу Стокснесс в Исландии и смотрел, как морские волны набегают на песчаный берег, в котором отражаются пришедшие с гор облака.

Он смог запечатлеть извивающееся по ночному небу бирюзовое полярное сияние на своем снимке, занявшем 1-е место в этой категории.

Копірайт зображення Mikkel Beiter

Камил Нуреев, получивший второй приз в этой категории, поймал на камеру зеленоватое северное сияние, растянувшееся над сибирской тундрой. По словам Нуреева, сияние напоминает ему о золотом сечении в математике.

Копірайт зображення Kamil Nureev

Галактики

Снимком-призером в этой категории стало фото Олега Брызгалова спиральной галактики Подсолнух (M 63), расположенной в созвездии Гончие Псы.

Ее звезды очень трудно сфотографировать. Тем не менее Брызгалову удалось это сделать из одного из самых темных мест на Земле - Болгарской на­ци­о­наль­ной аст­ро­но­ми­чес­кой об­сер­ва­то­рии Рожен в Родопских горах.

Копірайт зображення Oleg Bryzgalov

Бернард Миллер запечатлел спиральную галактику NGC 7331, находящуюся в созвездии Пегас в 40 млн световых лет от Земли.

"От этой сцены потрясающее ощущение - крохотные галактики крутятся вокруг своего гораздо более крупного сородича, - говорит член жюри Марек Кукула. - На самом деле они, конечно, не меньше, чем NGC 7331, просто они находятся в 10 раз дальше он нас".

Копірайт зображення Bernard Miller

Наша Луна

Эта фотография Ласло Франциша показывает лунную поверхность в новом, перенасыщенном свете. Кратер Тихо, названный в честь датского астронома XVI века Тихо Браге, имеет голубоватый отблеск - обычный для более молодых кратеров на Луне. Этому кратеру, по приблизительным подсчетам, 108 млн лет.

Копірайт зображення Laszlo Francsics

Второй приз в этой категории получил крупный план поверхности Луны, снятый Жорди Дюплексом Борреллом. Здесь мы видим череду крупных кратеров, заполненных лавой.

Копірайт зображення Jordi Delpeix Borrell

Наше Солнце

9 мая 2016 самая маленькая планета Солнечной Системы - Меркурий - прошла непосредственно между Землей и Солнцем. Это заняло семь с половиной часов - самое долгое планетарное прохождение в этом столетии.

На этом снимке, сделанном Александрой Харт, Меркурий - это черная точка в нижней половине Солнца.

Копірайт зображення Alexandra Hart

Эрик Тупс сделал эту потрясающую фотографию кромки Солнца и пятна на его поверхности. Он наложил несколько снимков один на другой, чтобы избавиться от размытости изображения, вызванного земной атмосферой.

Копірайт зображення Eric Toops

Люди и космос

Победителем в этой категории стал снимок Юрия Звездного: мужчина смотрит на звезды Млечного Пути. Фотография была сделана на Белых камнях в Национальном парке Лос-Гласьярес в Аргентине.

Копірайт зображення Yuri Zvezdny

Его коллеге, астрофотографу Курту Лоусону, получившему второй приз в этой категории, пришлось нести на себе 50 кг оборудования, чтобы забраться на верхушку горы Уоткинс в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.

Затем он установил длинную экспозицию, а его друг стал подниматься по канатному маршруту гранитной скалы Хаф-Доум, освещая путь яркими фонарями, чтобы получился этот потрясающий снимок.

Копірайт зображення Kurt Lawson

Чистое небо позволило запечатлеть и то, как звезды сопровождали по небу путника, путешествующего по Земле. Окончательный композитный снимок снят на выдержке в 64 минуты.

Планеты, кометы и астероиды

Чтобы четче запечатлеть меняющийся облик Венеры, Роджер Хатчинсон сделал это составное изображение планеты, не меняя установок на камере. На первом снимке, сделанном 25 сентября 2016 года, освещены 86.6% ее поверхности, тогда как полгода спустя мы можем видеть только 1%.

Копірайт зображення Roger Hutchinson

На этой фотографии, сделанной в 2016 году, траектории движения Марса и Сатурна на фоне ночного неба показаны за период в 11 месяцев.

Тунч Титцель сфотографировал эти планеты в 46 разных дней. Выдержка варьировалась от 6 до 30 секунд в зависимости от того, каким было само небо, лунный свет и засветка неба земными источниками.

Копірайт зображення Tunç Tezel

Небесный свод

Фотограф Хайтун Юй запечатлел Млечный Путь через минималистские архитектурные формы прохода Lamost - Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдений за обширными районами неба, который находится в Национальной астрономической обсерватории в Китае. Его еще называют телескопом Го Шоуцзина, по имени выдающегося китайского астронома XIII века.

Копірайт зображення Haitong Yu

Чжун У снял падающие звезды в снежных горах Мейли, известных также как снежные горы Принца с их самым высоким пиком Кавагебо в китайской провинции Юньань.

В тибетском буддизме эти горы почитаются как священные.

Копірайт зображення Zhong Wu

Все фотографии предоставлены организаторами конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year.