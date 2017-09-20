"Размер имеет значение": каким животным угрожает вымирание
Самые крупные и самые маленькие животные наиболее подвержены угрозе исчезновения, говорится в результатах нового исследования, проведенного в США.
Когда дело касается вымирания позвоночных, размер имеет значение.
Однако животным средней величины, оказавшимся в так называемой "зоне жизни", не о чем беспокоиться - исчезновение им не грозит.
По словам исследователей, следует направить усилия на спасение позвоночных, оказавшихся на противоположных концах весовой шкалы.
В то время, как большие животные находятся под угрозой из-за ведущейся на них охоты, маленькие виды страдают от загрязнения окружающей среды и вырубки леса.
"Для самых крупных позвоночных наибольшую угрозу представляют убийства, совершаемые людьми", - рассказали участники команды исследователей под руководством профессора экологии Билла Риппла из Орегонского университета в США.
"В то же время, крошечные животные зачастую имеют ограниченную область распространения, что является одним из важных показателей риска исчезновения, и могут быть подвержены вымиранию из-за деградации среды обитания".
По данным исследователей, животные умирают в таком огромном количестве, что подобные показатели могут привести к исчезновению целых биологических видов.
Это подтолкнуло ученых к исследованию ключевых факторов, которые оказывают влияние на вымирание животных.
Ключом к разгадке является размер тела позвоночных. Исследования птиц и млекопитающих показали, что крупные животные наиболее подвержены вырождению.
Огромные животные, изображения которых используются активистами экологического движения для кампаний по защите природы, - такие как слоны, носороги и львы, уже давно находятся под присмотром органов охраны окружающей среды.
Однако животным, птицам, рептилиям и самым крупным земноводным, таким как китовая акула, сомалийский страус и китайская исполинская саламандра, не придают особого значения. Не говоря уже о таких маленьких видах, как лягушки и землеройки, на которых почти не обращают внимания.
"На мой взгляд, прежде всего следует обратить внимание на маленьких животных, потому что крупные позвоночные пользуются большой популярностью, в то время как маленьким видам этого не хватает", - добавил профессор Риппл.
В исследовании ученые из США, Британии, Швейцарии и Австралии сопоставили индекс массы тела с риском исчезновения у более 25 тысяч видов позвоночных.
По данным оценки Красной книги Международного союза охраны природы, более 4 тысяч исследуемых видов находятся под угрозой полного вымирания.
По результатам исследования выяснилось, что самые крупные и самые маленькие по размеру позвоночные больше всех подвержены угрозе исчезновения, независимо от того, где они обитают - на суше или в океане, в ручьях или реках.
Среди факторов, наиболее угрожающих вымиранию, выделяют:
- Регулируемое и нерегулируемое рыболовство
- Охота и создание капканов при производстве пищи, медикаментов и торговле
Источники угрозы с наименьшим уровнем опасности:
- Загрязнение озер, ручьев и рек
- Сельское хозяйство
- Лесозаготовка
- Разработка природных территорий
"В конечном итоге сокращение мирового потребления дикого мяса является главным шагом, необходимым для снижения последствий охотничьей деятельности, рыболовства и создания капканов для животных", - отмечается на страницах исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Вымирание может рассматриваться как естественный процесс, который ежегодно приводит к исчезновению небольшого количества биологических видов.
Однако по приблизительным оценкам исследователей, текущие темпы исчезновения видов в сотни раз превышают фоновый (нормальный) уровень вымирания.
Исследователь Сиднейского университета Томас Ньюсом считает, что для спасения крупных животных, необходимо сократить охотничью деятельность, рыболовство и капканный промысел.
"В конечном итоге, замедление темпов роста населения может существенно снизить риск исчезновения некоторых видов животных в долгосрочной перспективе", - добавляет исследователь.