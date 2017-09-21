Стена или забор: как Украина отгораживается от России

Копірайт зображення ВВС Image caption За этим забором - уже территория РФ. Так выглядит последний необустроенный участок российско-украинской границы в Харьковской области

"Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен", - предупреждает надпись на синем указателе на фоне бескрайних полей.

Они - первое, что бросается в глаза здесь - на восточной границе Украины с Россией. Чуть позже замечаешь и саму госграницу - ряд невысоких березовых столбов с колючей проволокой и полосу вспаханной земли. По другую сторону этого довольно хилого забора - поля и холмы. Это уже просторы Российской Федерации.

Примерно так выглядела вся граница Украины с Россией на начальном этапе инженерно-технических работ по укреплению границы в 2015 году. В народе с легкой руки политиков эта инициатива получила громкое название "проект Стена".

Участок длиной 20 км, куда мы приехали, расположен неподалёку от городка Волчанск Харьковской области. Он - последний в Харьковской области, который не был задействован в проекте.

Контролируют его сотрудники пограничного отряда "Октябрьское". Пограничники просят не снимать территорию России и не заходить на участок вспаханной земли возле березового забора с колючей проволокой - она служит для фиксации следов нарушителей границы.

Громкий гул моторов сообщает о появлении мотоциклистов с автоматами. Это пограничный патруль. На протяжении дня они объезжают этот участок, стараясь предотвратить появление любых "незваных гостей" из-за рубежа.

По словам самих пограничников, несколько раз в неделю кто-то совершает попытку незаконно пересечь границу. Преимущественно, это местные, имеющие родственников по ту сторону, или же мелкие контрабандисты.

Копірайт зображення ВВС Image caption Мотопатруль объезжает подконтрольный участок границы

"Заоблачная" стена

Впрочем, укреплять свои границы с Россией Украину заставила не только и не столько контрабанда.

"Приступить к этим работам нас побудила агрессия Российской Федерации", - говорит представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

После начала конфликта на Донбассе и утраты Киевом контроля над украинско-российской границей частично в Луганской и на всей территории Донецкой области пограничники заговорили о необходимости кардинально иного подхода к охране государственных рубежей.

Поэтому в 2015 году Украина приступила к инженерно-техническому обустройству границы с Россией. Политики называли этот процесс то "проектом Стена", то "Европейским валом", то "стеной Яценюка" - тогдашнего премьера Украины, который инициировал этот проект.

Сам проект разработан масштабно. Предполагается, что ограждение должны возвести вдоль всей сухопутной и морской границы Украины с Россией, админграницы континентальной Украины с Крымом, а также приднестровского сегмента границы с Молдовой - это в общей сложности почти 2,2 тыс. км.

Проект в цифрах 2200 км запланированная длина 4,19 млрд грн общая стоимость

2 млн грн стоимость 1 км сооружения

15% уже построено

2020 р. дата окончания проекта ВВС

Общая стоимость работ оценивается в 4,19 млрд грн, то есть укрепление 1 км границы обойдется в примерно 2 млн грн.

Однако речь идет не о сплошной стене.

На самом деле никакого "проекта Стена" не существует, уверяет представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это - название условно упрощенное...", - объясняет он.

"От него нужно отходить, ведь оно заводит фантазию в тупик. Люди мыслят образно и сразу рисуют в своем воображении стену, которая прячется где-то в небе за облаками", - добавляет представитель пограничников.

По его словам, никаких сверхвысоких стен строить не планируют. Ведь речь идет об "интеллектуальной модели охраны границы".

Эту модель в готовом виде уже можно увидеть в той же Харьковской области, где работы по укреплению российско-украинской границы завершены на 80% (укрепили около 230 из 280 км).

Мы проехали вдоль обустроенной территории, которая находится в ведомстве пограничного отдела "Дергачи" на участке Харьков - Белгород.

Новая система защиты границы и в самом деле далека от представления о реальной стене, так как ни кирпича, ни бетонных плит здесь нет. Зато используется целый комплекс оборудования, а именно:

металлическое заграждение с инфракрасными камерами

встраиваемый в землю сенсорный кабель (реагирует на вес в 50 кг)

противотранспортные рвы и валы

контрольно-следовая полоса (распаханная полоса земли вдоль государственной границы, фиксирующая пересечение границы нарушителями)

рокадная дорога (гравийная дорога вдоль границы, по которой транспорт пограничников может оперативно передвигаться)

наблюдательные вышки с сенсорными камерами, работающие на энергии солнечных и ветровых генераторов

опорные пункты (траншеи и окопы, капонир для бронетехники, а также огневые точки для ведения круговой обороны).

Данные с камер и сенсорного кабеля поступают в центр управления, откуда осуществляется мониторинг всего участка. В случае с "Дергачами" это порядка 19 км.

От танкового прорыва не защитит ни одна железная или какая-либо другая стена. И от "Градов" ни одна стена не защитит. Мы видели это в 2014 году ... Олег Слободян, представитель Госпогранслужбы Украины

По словам пограничников, после установления этой системы количество нарушений по сравнению с 2013-2014 годами уменьшилось где-то на 90%.

Однако способна ли эта "умная" граница сдержать полномасштабную агрессию?

Быть реалистом

"Давайте будем реалистами - от танкового прорыва не защитит ни одна железная или какая-либо другая стена. И от "Градов" ни одна стена не защитит. Мы видели это в 2014 году ..." - отмечает Олег Слободян.

"Задача этого проекта - обеспечить качественный мониторинг государственной границы. А в случае его нарушения ... обеспечить прикрытие границы на начальном этапе развертывания основных сил, которые будут защищать территориальную целостность Украины", - объясняет представитель Госпогранслужбы.

Копірайт зображення ВВС Image caption В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) говорят о возможных задержаниях по делу о хищении средств на проекте "Стена"

Пограничники, с которыми мы пообщались в "Дергачах", говорят, что теоретически остановить несколько танков новые опорные пункты могут. Однако маловероятно, чтобы противник атаковал такими малыми силами и без артподготовки.

С такой позицией согласен и военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Создание границы против Вооруженных сил РФ - Украина не имеет таких средств, чтобы даже начать это. Здесь нужно устанавливать не просто железобетонную стену, а минно-взрывные заграждения", - считает он.

В то же время, как говорит другой военный эксперт Михаил Жирохов, определенная работа ведется и в этом направлении.

"Основным в этом проекте является обустройство второй линии обороны ... На танкоопасных направлениях на расстоянии от 1 до 20 км вглубь нашей территории оборудуются позиции для противотанковых средств (типа ПТРК или пушек), создаются так называемые "огневые мешки" - места, пристрелянные артиллерией и пехотным вооружением, роются блиндажи и окопы для личного состава", - говорит эксперт.

"Еще один важный элемент - радиотехническое оборудование границы - они включают всепогодные и круглосуточные средства электронного наблюдения, различные "глушилки" и разведывательное оборудование. Все это в целом позволит если не задержать возможного противника, то значительно ослабить его наступательный порыв, дав возможность провести мобилизацию и разместиться частям ВСУ на позициях", - констатирует Михаил Жирохов.

Копірайт зображення ВВС Image caption Проект "Стена" - один из ответов Украины на российскую агрессию, говорят эксперты

Где деньги?

Завершить "Стену" планировали до конца 2018 года, но финансирование изначально отставало от графика, сетуют в Госпогранслужбе.

Ежегодно на проект должны выделять 1 млрд грн, но в 2015 году, по словам Олега Слободяна, выделили только 200 млн грн, в 2016 - 400 млн.

По состоянию на сегодня на проект было потрачено 670 млн грн.

"Это 17% от общей стоимости проекта. Соответственно и работ по нему выполнено где-то на 15%", - констатирует представитель ГПСУ.

Из-за задержки финансирования завершение обустройства границы перенесли на 2020 год.

На ход работ влияют и коррупционные скандалы, которые недавно разгорелись с новой силой.

В августе этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало нескольких должностных лиц Госпогранслужбы и предприятий-подрядчиков, которых подозревают в хищении средств проекта.

Сейчас много тех, кто говорит, но мало тех, кто копает. Сейчас надо брать лопаты и идти что-то делать, иначе дела не будет Олег Слободян, представитель Госпогранслужбы Украины

В ведомстве ВВС Украина рассказали, что, по версии следствия, в результате действий всех фигурантов дела государству нанесен ущерб на сумму более 16 млн грн. Но эта цифра может меняться, ведь следственные действия продолжаются.

Также может измениться и количество задержанных.

"Если люди виноваты, они ответят перед законом Украины", - комментирует коррупционный скандал с участием ведомства Олег Слободян.

Копірайт зображення ВВС Image caption В ГПСУ не видят альтернативы проекту по укреплению границы с РФ

"Никто не собирается заниматься укрывательством или лоббированием интересов преступников. Мы заинтересованы в том, чтобы проект был реализован, и как можно быстрее", - добавляет он.

По его мнению, скандал вокруг ведомства и критика в его адрес носят в определенной степени политический характер, и это снижает темпы работ.

"Критикуя, предлагайте! Если не так, то как? Никто не предлагает эффективных альтернативных решений. Сейчас много тех, кто говорит, но мало тех, кто копает. Сейчас надо брать лопаты и идти что-то делать, иначе дела не будет", - добавляет представитель ГПСУ.

Однако уверяет, что пока ведомство отвечает за этот проект, его представители будут делать все возможное, чтобы "продвигаться к конечной цели хотя бы по метру".

Дыра в стене

Конечно, об эффективности сооружения можно будет говорить только после завершения строительства, добавляет Олег Слободян.

И хотя пограничники уже указывают на определенные достижения (сокращение количества нелегальных пересечений границы и облегчение работы пограничников благодаря автоматизации) - уже сейчас понятно, что полной защиты от несанкционированного пересечения границы "Стена" не обеспечит.

Копірайт зображення ВВС Image caption Киев хочет, чтобы к 2020 году такой забор появился вдоль всей границы с РФ

Ведь даже если в ближайшие месяцы, задействовав все ресурсы, Украина все-таки построит вдоль всей границы с Россией современную стену, в проекте останется "пробел", который потенциально может поставить под сомнение эффективность всей инициативы.

Речь идет о почти 500 км границы с Россией в Донецкой и Луганской областях, которые Украина не контролирует, и через которые, по данным международных наблюдателей, Россия регулярно перебрасывает на территории ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) вооружение и живую силу.

Россия последовательно отрицает свое прямое участие в конфликте на Донбассе, однако признает, что там могут находиться российские "добровольцы".

Неконтролируемые участки границы в Донецкой и частично Луганской областях являются важным фактором дестабилизации общей обстановки в Украине. И "проект Стена" - один из ответов на гибридную агрессию России Михаил Жирохов, Институт евроатлантического сотрудничества

На этом участке укреплять границу будут только после того, как она вернется под контроль Украины, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Поэтому, есть ли смысл строить остальные укрепления, если почти четверть границы с Россией страна не контролирует?

"Неконтролируемые участки границы в Донецкой и частично Луганской областях являются важным фактором дестабилизации общей обстановки в Украине. И "проект Стена" - один из ответов на гибридную агрессию России", - считает Михаил Жирохов.

Его коллега из Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий также настаивает на необходимости защитить государственные границы.

"Это уже не российско-украинская граница, а граница между Европой и Россией", - говорит он.

Российская "истерия"

Копірайт зображення ВВС Image caption Российская "истерия" вокруг проекта лишь подтверждает его необходимость, убеждены в ГПСУ

Масла в огонь дискуссии вокруг проекта подливают и российские СМИ. В российском медиапространстве проект укрепления украинской границы в основном подается как очередная провальная инициатива украинского правительства.

"Дырявый вал", "стена плача", "огородный забор" - прокремлевские СМИ не скупятся на красочные эпитеты, описывая сооружение. А некоторые даже сравнивают его с укреплениями, которые в свое время строил Гитлер - "Восточным валом" против Красной армии и "Атлантическим валом" против союзников во Франции.

Они также сомневаются в способности украинских властей довести дело по укреплению границы до конца.

"Очевидно, что Киев не способен завершить проект и пытается сохранить хорошую мину при плохой игре", - сообщается в одном из репортажей канала "Россия 24".

Однако, по мнению Олега Слободяна, подобная "истерия" только подтверждает необходимость укрепления границы.

Эксперты указывают на то, что само по себе сооружение Россию, имеющую одну из самых мощных армий в мире, пугает мало, но оно является сигналом готовности и способности Украины себя защищать.

"Проект "Стена" несет в себе значительный психологический аспект для украинского общества и украинских властей", - еще в 2014 году говорил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его мнению, проект работает как успокаивающий фактор в процессе отмежевания от России и ее пространства.

Однако, учитывая темпы строительства "стены", украинцы еще не скоро смогут ощутить этот успокаивающий эффект.